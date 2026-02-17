Fényűző 21. születésnap: Cruz Beckhamet ünnepelte a családja, Brooklyn nélkül - Fotók

Cruz Beckham hivatalosan február 20-án tölti be a 21. életévét, a bulit azonban a hétvégén már megtartották. A Grande Beatles Ball tematikájú esthez az egész klubot kibérelték. Mindenki elegáns öltözékben érkeztek, és háromfogásos menüsor is volt.

Cruz Beckham 21. születésnapja - Brooklyn Beckham nem jelent meg a bulin

Forrás: Instagram

A választék a születésnapos ízlését tükrözte: előételként csirkeszárnyat és bordát kínáltak, főételként hamburger és halas taco közül lehetett választani, desszertként pedig fánk került az asztalokra. A vendégek koktélokat kaptak, a hangulatról pedig egy Beatles-tribute zenekar gondoskodott. Cruz saját zenekarával, a Cruz Beckham And The Beakers formációval is fellépett.

Az este egyik meghatározó pillanata volt, amikor Victoria Beckham, a 14 éves Harper és Cruz 31 éves párja, Jackie Apostel közösen álltak színpadra beszédet mondani. A jelenlévők szerint a születésnapos meg is hatódott. A vendégek között ott volt Emma Bunton is, a Spice Girls egykori tagja. Az eddig nem derült ki, hogy Mel B, Mel C vagy Geri Horner részt vett-e az eseményen.

Victoria Beckham a bulin készült képeihez ezt írta: „Korábban ünnepeljük Cruz születésnapját!! Nagyon szeretünk téged!!!”

Jackie Apostel saját bejegyzésében így fogalmazott: „A legkülönlegesebb korai születésnapi ünnepség a mi kedvencünknek. Mindannyiótokat nagyon szeretlek, és hihetetlenül gyönyörű estét töltöttünk együtt!”

Cruz Beckham születésnapi bulija: Brooklyn ezen sem vett részt

Hogy Brooklyn Beckham nem teszi tiszteletét a rendezvényen, nem érte váratlanul a családot. A 26 éves feltörekvő séf a hétvégén Valentin-napi üzenetben köszöntötte feleségét, amivel ismét odaszúrt a családjának. Egy romantikus fotó mellé ezt írta: „Boldog Valentin-napot, bébi. Én vagyok a világ legszerencsésebb embere, hogy minden évben a Valentinomnak nevezhetlek. Jobban szeretlek, mint gondolnád, és örökké meg foglak védeni.”

Nicola ugyanehhez a képhez a következő sorokat fűzte: „Minden nap egyre jobban szeretlek. Olyan szerencsés vagyok, hogy örökre a Valentinomnak hívhatlak. Te vagy a legszebb ember, és imádok veled élni.”