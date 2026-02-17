Mit ígér a Tűz Ló éve? – Minden, amit a kínai holdújévről tudnod kell

A kínai újév az egyik legizgalmasabb és legszínesebb ünnep a világon, amely minden évben milliókat vonz. A kínai horoszkóp szerint minden év más állatövi jegyhez kapcsolódik, így a 2026-os kínai újév is különleges jelentőséggel bír. Ez az év a Tűz Ló éve lesz, amelyet a hagyományok szerint február közepén ünnepelnek. A kínai holdújév dátuma minden évben változik, mert a kínai naptár luniszoláris rendszerre épül, így a pontos kezdete a holdciklushoz igazodik.

Kínai holdújév: 2026 a Tűz Ló éve lesz.

Forrás: Getty Images

A kínai holdújév eredete és jelentősége 2026-ban a kínai újév a Tűz Ló éve lesz.

A kínai holdújév minden évben változó dátumú, luniszoláris naptárhoz igazodik.

A kínai horoszkóp 12 állatövi jegyre épül, mindegyik saját személyiségjegyekkel és lehetőségekkel rendelkezik.

Íme minden, amit a kínai holdújévről és a Tűz Ló évéről tudnod kell!

A kínai holdújév hagyományai több ezer éves múltra tekintenek vissza. Az ünnep eredetileg a termés betakarításához és a gonosz szellemek elűzéséhez kapcsolódott, de mára inkább a család, a szerencse és az új kezdet szimbóluma. Minden kínai újévhez tartozik egy állatövi jegy és egy elem, amelyek meghatározzák az adott esztendő energiáját: 2026 a Tűz Ló éve a kínai asztrológiában. A ló a kínai állatövi jegyek között a szabadság, az energia és a kaland szimbóluma, míg a tűzelem az erőt, a szenvedélyt és a motivációt erősíti. A Tűz Ló éve ezért különösen alkalmas az új projektek indítására, a bátor döntésekre és az önkifejezésre.

Kínai újévi szokások és hagyományok

A kínai újévhez számos tradicionális szokás kapcsolódik. Az egyik legismertebb a piros dekorációk használata, amelyek a szerencsét és a boldogságot szimbolizálják. Az emberek piros borítékokban pénzt adnak ajándékba a családtagoknak és barátoknak, ezzel kívánva szerencsét és gazdagságot az új esztendőre. Az ünnephez hozzátartozik a különleges ételek elkészítése is. A kínai újévi menüknek fontos része a kacsa, a tészta, a rizs és a különböző édességek, amelyek mindegyike szimbolikus jelentőséggel bír. A kacsa például a családi összetartozást jelképezi, míg a hosszú tészták a hosszú életet szimbolizálják. A kínai újév kezdete előtt és alatt szokás a házak alapos kitakarítása, hogy eltávolítsák az előző év balszerencséjét, és helyet adjanak az új lehetőségeknek. A tűzijátékok és a sárkány- vagy oroszlán-táncok is kiemelt szerepet kapnak, amelyek a gonosz szellemek elűzését és a szerencse bevonzását szolgálják.