Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 17., kedd Donát

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
önmegvalósítás

Mit ígér a Tűz Ló éve? – Minden, amit a kínai holdújévről tudnod kell

Getty Images - Afriandi
önmegvalósítás asztrológia kínai holdújév
Simon Benedek
2026.02.17.
Február 17-én kezdődik a Tűz Ló éve. Cikkünkből kiderül minden, amit a kínai holdújévről tudnod kell.

A kínai újév az egyik legizgalmasabb és legszínesebb ünnep a világon, amely minden évben milliókat vonz. A kínai horoszkóp szerint minden év más állatövi jegyhez kapcsolódik, így a 2026-os kínai újév is különleges jelentőséggel bír. Ez az év a Tűz Ló éve lesz, amelyet a hagyományok szerint február közepén ünnepelnek. A kínai holdújév dátuma minden évben változik, mert a kínai naptár luniszoláris rendszerre épül, így a pontos kezdete a holdciklushoz igazodik.

Kínai horoszkóp: a kínai holdújév idén a Tűz Ló éve lesz.
Kínai holdújév: 2026 a Tűz Ló éve lesz.
Forrás:  Getty Images

A kínai holdújév eredete és jelentősége

  • 2026-ban a kínai újév a Tűz Ló éve lesz.
  • A kínai holdújév minden évben változó dátumú, luniszoláris naptárhoz igazodik.
  • A kínai horoszkóp 12 állatövi jegyre épül, mindegyik saját személyiségjegyekkel és lehetőségekkel rendelkezik.
  • Íme minden, amit a kínai holdújévről és a Tűz Ló évéről tudnod kell!

A kínai holdújév hagyományai több ezer éves múltra tekintenek vissza. Az ünnep eredetileg a termés betakarításához és a gonosz szellemek elűzéséhez kapcsolódott, de mára inkább a család, a szerencse és az új kezdet szimbóluma. Minden kínai újévhez tartozik egy állatövi jegy és egy elem, amelyek meghatározzák az adott esztendő energiáját: 2026 a Tűz Ló éve a kínai asztrológiában. A ló a kínai állatövi jegyek között a szabadság, az energia és a kaland szimbóluma, míg a tűzelem az erőt, a szenvedélyt és a motivációt erősíti. A Tűz Ló éve ezért különösen alkalmas az új projektek indítására, a bátor döntésekre és az önkifejezésre.

Kínai újévi szokások és hagyományok

A kínai újévhez számos tradicionális szokás kapcsolódik. Az egyik legismertebb a piros dekorációk használata, amelyek a szerencsét és a boldogságot szimbolizálják. Az emberek piros borítékokban pénzt adnak ajándékba a családtagoknak és barátoknak, ezzel kívánva szerencsét és gazdagságot az új esztendőre. Az ünnephez hozzátartozik a különleges ételek elkészítése is. A kínai újévi menüknek fontos része a kacsa, a tészta, a rizs és a különböző édességek, amelyek mindegyike szimbolikus jelentőséggel bír. A kacsa például a családi összetartozást jelképezi, míg a hosszú tészták a hosszú életet szimbolizálják. A kínai újév kezdete előtt és alatt szokás a házak alapos kitakarítása, hogy eltávolítsák az előző év balszerencséjét, és helyet adjanak az új lehetőségeknek. A tűzijátékok és a sárkány- vagy oroszlán-táncok is kiemelt szerepet kapnak, amelyek a gonosz szellemek elűzését és a szerencse bevonzását szolgálják.

Kínai horoszkóp 2026 és a kínai állatövi jegyek

A kínaihoroszkóp-jegyek 12 állat köré épülnek: patkány, bivaly, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya és disznó. Mindegyik jegy más személyiségjegyeket, erősségeket és kihívásokat hordoz. A kínai naptár fontos szerepet játszik abban, hogy az emberek megtudják, mikor kezdődik az újév, és melyik állatövi jegy uralja az adott időszakot. A kínai holdújév luniszoláris rendszert követ. Minden ismert civilizáció naptára a hold- vagy a nap- járásához igazodik. A holdnaptárak (lunáris) kizárólag a Holdhoz és a holdfázisokhoz, a szoláris (nap) naptárak viszont a nap mozgásához igazodnak. A luniszoláris naptárakat a két rendszer kombinációja határozza meg.

Ezek is érdekelhetnek a kínai horoszkópokkal kapcsolatban:

Ezt hozza számodra a Tűz Ló éve a kínai jegyed szerint: nagy lehetőségek érkezhetnek

Sásdi Bernadett, kínai asztrológus lerántja a leplet a Tűz Ló évéről.

A kínai horoszkóp szerint ez az 5 jegy vonzza a szerencsét augusztusban

Augusztus energiái most fenekestül felforgathatják 5 jegy életét, a szó legpozitívabb értelmében. A kínai horoszkóp számukra sikereket és szerencsét jósol. Tudd meg, vajon te is köztük vagy-e!

Lehet, hogy benned is ott a zseni? Nézd meg a születési éved!

Vannak születési évek, amelyekből feltűnően sok alkotó kerül ki. A kínai horoszkóp szerint ilyenkor gyakran zseni érkezik a világba. Nézd meg, mit árul el a te éved a kreatív sorsodról!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu