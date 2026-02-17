Meghalt Robert Duvall: utolsó interjújában felelevenítette élete legijesztőbb pillanatát

Gyászba borult a világ. Életének 95. életévében elhunyt az Oscar-díjas Robert Duvall. A világsztár számtalan filmben nyújtott maradandót és karizmája, valamint utánozhatatlan alakításai örökre velünk maradnak a filmvásznon. A katonaságtól Hollywood csúcsára jutó színész élete utolsó bejegyzésében elárulta, hogy mi volt élete legfélelmetesebb pillanata. Véleményünk szerint senkit nem lepünk meg azzal, ha eláruljuk, egy forgatáshoz van köze.

95 éves korában meghalt Robert Duvall a Keresztapa sztárja

Robert Duvall halála A világhírű színész február 15-én vesztette életét

február 15-én vesztette életét Halálának okát nem árulta el a családja

Az Oscar-díjas színész a virginiai otthonában békés körülmények között hunyt el, szerettei körében

A 95 éves filmsztár élete során négyszer nősült, felesége, Luciana ott volt vele az utolsó pillanatokban is

Sosem született gyermeke, azonban korábban arról beszélt, hogy így is elégedett az életével

Robert Duvall egészen 2022-ig aktívan színészkedett, ebben az évben pedig két filmben is szerepelt, ezután vonult vissza 91 évesen a szakmától

Robert Duvall utolsó bejegyzésében felemlegette a pillanatot, amikor majdnem életét vesztette egy forgatáson

A The Sun számolt be arról, hogy a filmsztár gyakran posztolt videókat a közösségi médiába, amiken idős kora ellenére is súlyzókkal edzett, vagy vicces dolgokat csinált. Legutolsó bejegyzésében - amelyet két héttel a halála előtt posztolt - arról beszélt, hogy a Leharcolt oroszlánok forgatása közben majdnem halálos balesetet szenvedett, amikor találkozott egy valódi vadállattal.

„Egyik nap a Leharcolt oroszlánok forgatása közben pont végeztem a munkával, amikor megtudtam, hogy kiszökött a ketrecéből a filmben látható oroszlán. Mindössze pár méterre tőlem történt az eset. Ha akkor felém fordult volna, akkor ma már nem lehetnék itt" - elevenítette fel Duvall.

Szerencsére nem történt tragédia a nagy sikerű film során és az alkotás elnyerte a rajongók és a kritikusok tetszését is. Ez nem véletlen. Robert Duvall mellett a szintén Oscar-díjas Michael Caine is szerepelt a moziban, a duó pedig fergeteges élményt szerzett a filmrajongók számára. Ha nem láttad még a bohókás öregurakról készült vígjátékot, akkor mindenképpen pótold be!