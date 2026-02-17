Jacob Elordi minden pórusából párolog az erotika − Hétköznapi szettjeiben is imádja a kamera

A férfiak irigykednek, a nők olvadoznak. Így volt ez Brad Pitt fénykorában, és így van ez most is, Jacob Elordi esetében is. Mióta színészként berobbant a köztudatba, nincs ember, aki ne kapná fel a fejét a jelenetre, amelyben ő látható. Nem divatbolond, de elismeri, hogy rajong a szép ruhákért. Fotói alapján van is egy olyan sanda gyanúnk, hogy a boltba menet, kócosan, másnaposan is őrült szexi és trendi tud lenni.

Jacob Elordit imádja a kamera. Rajong az elegáns ékszerekért, fülbevalót szinte minden alkalomhoz visel.

Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Jacob Elordi Jacob Elordi ausztrál színészt az Euphoria sorozatban ismerte meg a világ.

Egyre nívósabb filmszerepeket kap, többek között az Üvöltő szelek filmadaptációjának főszerepét.

Rajong a divatért, ott van minden nagyobb show-n. Mutatjuk a legmegkapóbb szettjeit!

Jacob Elordi öltözködésének titka

A Jacob Elordi által viselt szettek, legyen szó utcai vagy alkalmi viseletről, manapság legalább olyan kiemelt figyelmet kapnak a médiában, mint filmes munkái.

Az ausztrál színész az Euphoria című, nagy sikerű sorozattal robbant be a köztudatba, amelyben egy toxikus családban élő középiskolai sportolót, Nate Jacobst alakította.

A szerep világszerte ismertté tette, és azóta sorra kapja a filmszerepeket. Láthattuk már többek között Frankenstein szörnyeként, legutóbb pedig Margot Robbie oldalán a fülledt jelenetekben bővelkedő Üvöltő szelekben. Talán még James Bondként is láthatjuk?

Jacob Elordi, a fiatal és barna Brad Pitt, akiől a kamera is elpirul.

Forrás: profimedia

Azok az idők már elmúltak, hogy Elordira pusztán csak tinibálványként tekintsünk. Ráadásul a divatvilág is felfedezte magának:

rendszeres vendége a legnagyobb divatházak bemutatóinak, rendszeresen az első sorban foglal helyet olyan márkák show-in, mint a Valentino, a Burberry és a Saint Laurent.

Ezeken a rendezvényeken egyáltalán nem kötelességből van jelen – komolyan érdekli a divat és előszeretettel visel olyan minőségi high fashion szetteket, amelyek összhangban vannak személyiségével.

Jacob Elordi kedvenc Bottega Veneta táskájával.

Forrás: Getty Images Europe

Előszeretettel visel Bottega Veneta darabokat, illetve Matthieu Blazy által jegyzett Chanel kreációkat. Hogy a luxusmárkák karolták-e fel előbb őt, vagy épp az ő egyedi, merész és eklektikus utcai stílusa keltette fel a figyelmüket, szinte lehetetlen eldönteni. A lényeg, hogy mindig látni róla új fotókat és ennek mi is módfelett örülünk.

Ha boldoggá tesz, szerintem viselni kell. Az élet túl rövid ahhoz, hogy szar ruhákat hordjunk – nyilatkozta egy korábbi interjúban.

Jacob Elordi kifogástalan megjelenésének titka, hogy nagyon magabiztosan társítja a maszkulin és a feminin darabokat, már, ha egy ruhának létezik neme.