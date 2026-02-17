Jacob Elordi minden pórusából párolog az erotika − Hétköznapi szettjeiben is imádja a kamera

A férfiak irigykednek, a nők olvadoznak. Így volt ez Brad Pitt fénykorában, és így van ez most is, Jacob Elordi esetében is. Mióta színészként berobbant a köztudatba, nincs ember, aki ne kapná fel a fejét a jelenetre, amelyben ő látható. Nem divatbolond, de elismeri, hogy rajong a szép ruhákért. Fotói alapján van is egy olyan sanda gyanúnk, hogy a boltba menet, kócosan, másnaposan is őrült szexi és trendi tud lenni.
Jacob Elordi
- Jacob Elordi ausztrál színészt az Euphoria sorozatban ismerte meg a világ.
- Egyre nívósabb filmszerepeket kap, többek között az Üvöltő szelek filmadaptációjának főszerepét.
- Rajong a divatért, ott van minden nagyobb show-n. Mutatjuk a legmegkapóbb szettjeit!
Jacob Elordi öltözködésének titka
A Jacob Elordi által viselt szettek, legyen szó utcai vagy alkalmi viseletről, manapság legalább olyan kiemelt figyelmet kapnak a médiában, mint filmes munkái.
Az ausztrál színész az Euphoria című, nagy sikerű sorozattal robbant be a köztudatba, amelyben egy toxikus családban élő középiskolai sportolót, Nate Jacobst alakította.
A szerep világszerte ismertté tette, és azóta sorra kapja a filmszerepeket. Láthattuk már többek között Frankenstein szörnyeként, legutóbb pedig Margot Robbie oldalán a fülledt jelenetekben bővelkedő Üvöltő szelekben. Talán még James Bondként is láthatjuk?
Azok az idők már elmúltak, hogy Elordira pusztán csak tinibálványként tekintsünk. Ráadásul a divatvilág is felfedezte magának:
rendszeres vendége a legnagyobb divatházak bemutatóinak, rendszeresen az első sorban foglal helyet olyan márkák show-in, mint a Valentino, a Burberry és a Saint Laurent.
Ezeken a rendezvényeken egyáltalán nem kötelességből van jelen – komolyan érdekli a divat és előszeretettel visel olyan minőségi high fashion szetteket, amelyek összhangban vannak személyiségével.
Előszeretettel visel Bottega Veneta darabokat, illetve Matthieu Blazy által jegyzett Chanel kreációkat. Hogy a luxusmárkák karolták-e fel előbb őt, vagy épp az ő egyedi, merész és eklektikus utcai stílusa keltette fel a figyelmüket, szinte lehetetlen eldönteni. A lényeg, hogy mindig látni róla új fotókat és ennek mi is módfelett örülünk.
Ha boldoggá tesz, szerintem viselni kell. Az élet túl rövid ahhoz, hogy szar ruhákat hordjunk – nyilatkozta egy korábbi interjúban.
Jacob Elordi kifogástalan megjelenésének titka, hogy nagyon magabiztosan társítja a maszkulin és a feminin darabokat, már, ha egy ruhának létezik neme.
Nem idegenkedik a selyemblúzoktól, a ridikül jellegű táskáktól – sportos sneakerekkel és workwear stílusú nadrágokkal, oversize pulóverekkel kombinálja őket.
Természetesen van egy klasszikusan letisztult énje is, szereti a jól szabott öltönyöket és a férfias ékszereket.
Stílusának védjegyévé vált a dizájner it-bag. Legyen szó vörös szőnyeges eseményről, divatbemutatóról, buliról vagy egy egyszerű kávézásról, szinte mindig feltűnik a vállán az adott szezon egyik legvágyottabb táskája.
Látták már a Fendi Baguette-tel, a Burberry Olympia modelljével és Louis Vuitton Speedyvel, valamint a Bottega Veneta lenyűgöző Andiamo darabjaival is. A divatdiktátorok is ráeszméltek, mennyi lehetőség van ebben a srácban – ezt bizonyítja, hogy a Cartier 2025-ben az egyik globális nagykövetének választotta.
Jacob Elordi tehát ígéretes színész, ellenállhatatlan férfi, akitől még a kamerák is felforrósodnak, valamint a kortárs férfidivat egyik legizgalmasabb szereplője.
