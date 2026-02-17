Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Veszélyes vágy

Jacob Elordi minden pórusából párolog az erotika − Hétköznapi szettjeiben is imádja a kamera

Getty Images AsiaPac - Brendon Thorne
Veszélyes vágy Jacob Elordi jóképű outfit streetwear
Jónás Ágnes
2026.02.17.
Úgy tud nézni, hogy még a kamerák is elpirulnak tőle. Jacob Elordi az Euphoria óta egy csapásra a filmipar kedvence lett, de a divatvilág is azonnal felfedezte magának. Rendszeres vendége divatbemutatóknak, a Cartier pedig nagykövetének választotta. Bármit is visel, működik. Nézd meg a sármos színész a kedvenc szettjeiben!

A férfiak irigykednek, a nők olvadoznak. Így volt ez Brad Pitt fénykorában, és így van ez most is, Jacob Elordi esetében is. Mióta színészként berobbant a köztudatba, nincs ember, aki ne kapná fel a fejét a jelenetre, amelyben ő látható. Nem divatbolond, de elismeri, hogy rajong a szép ruhákért. Fotói alapján van is egy olyan sanda gyanúnk, hogy a boltba menet, kócosan, másnaposan is őrült szexi és trendi tud lenni. 

Jacob Elordit az Euphoria tete világszinten ismertté.
Jacob Elordit imádja a kamera. Rajong az elegáns ékszerekért, fülbevalót szinte minden alkalomhoz visel. 
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Jacob Elordi

  • Jacob Elordi ausztrál színészt az Euphoria sorozatban ismerte meg a világ.
  • Egyre nívósabb filmszerepeket kap, többek között az Üvöltő szelek filmadaptációjának főszerepét. 
  • Rajong a divatért, ott van minden nagyobb show-n. Mutatjuk a legmegkapóbb szettjeit!

Jacob Elordi öltözködésének titka

A Jacob Elordi által viselt szettek, legyen szó utcai vagy alkalmi viseletről, manapság legalább olyan kiemelt figyelmet kapnak a médiában, mint filmes munkái. 

Az ausztrál színész az Euphoria című, nagy sikerű sorozattal robbant be a köztudatba, amelyben egy toxikus családban élő középiskolai sportolót, Nate Jacobst alakította. 

A szerep világszerte ismertté tette, és azóta sorra kapja a filmszerepeket. Láthattuk már többek között Frankenstein szörnyeként, legutóbb pedig Margot Robbie oldalán a fülledt jelenetekben bővelkedő Üvöltő szelekben. Talán még James Bondként is láthatjuk?

Jacob Elordi 2026-ban.
Jacob Elordi, a fiatal és barna Brad Pitt, akiől a kamera is elpirul.
Forrás: profimedia

Azok az idők már elmúltak, hogy Elordira pusztán csak tinibálványként tekintsünk. Ráadásul a divatvilág is felfedezte magának: 

rendszeres vendége a legnagyobb divatházak bemutatóinak, rendszeresen az első sorban foglal helyet olyan márkák show-in, mint a Valentino, a Burberry és a Saint Laurent.

Ezeken a rendezvényeken egyáltalán nem kötelességből van jelen – komolyan érdekli a divat és előszeretettel visel olyan minőségi high fashion szetteket, amelyek összhangban vannak személyiségével. 

Jacob Elordi Bottega Veneta táskával, Milánóban.
Jacob Elordi kedvenc Bottega Veneta táskájával.
Forrás: Getty Images Europe

Előszeretettel visel Bottega Veneta darabokat, illetve Matthieu Blazy által jegyzett Chanel kreációkat. Hogy a luxusmárkák karolták-e fel előbb őt, vagy épp az ő egyedi, merész és eklektikus utcai stílusa keltette fel a figyelmüket, szinte lehetetlen eldönteni. A lényeg, hogy mindig látni róla új fotókat és ennek mi is módfelett örülünk. 

Ha boldoggá tesz, szerintem viselni kell. Az élet túl rövid ahhoz, hogy szar ruhákat hordjunk – nyilatkozta egy korábbi interjúban. 

Jacob Elordi kifogástalan megjelenésének titka, hogy nagyon magabiztosan társítja a maszkulin és a feminin darabokat, már, ha egy ruhának létezik neme. 

Jacob Elordi utcai szettben.
Bevállalós cipőben, lezser fermerben: Jacob Elordi.
Forrás: GettyImages

Nem idegenkedik a selyemblúzoktól, a ridikül jellegű táskáktól – sportos sneakerekkel és workwear stílusú nadrágokkal, oversize pulóverekkel kombinálja őket.

Jimmy Fallonnál Jacob Elordi.
Fehér zokni a fekete fényes cipővel. Neki még ez is jól áll.
Forrás: NBCUniversal

Természetesen van egy klasszikusan letisztult énje is, szereti a jól szabott öltönyöket és a férfias ékszereket. 

Stílusának védjegyévé vált a dizájner it-bag. Legyen szó vörös szőnyeges eseményről, divatbemutatóról, buliról vagy egy egyszerű kávézásról, szinte mindig feltűnik a vállán az adott szezon egyik legvágyottabb táskája. 

V
Jacob Elordi a színekkel is bátran kísérletez.
Forrás: GC Images

Látták már a Fendi Baguette-tel, a Burberry Olympia modelljével és Louis Vuitton Speedyvel, valamint a Bottega Veneta lenyűgöző Andiamo darabjaival is. A divatdiktátorok is ráeszméltek, mennyi lehetőség van ebben a srácban – ezt bizonyítja, hogy a Cartier 2025-ben az egyik globális nagykövetének választotta.

Jacob Elordi tehát ígéretes színész, ellenállhatatlan férfi, akitől még a kamerák is felforrósodnak, valamint a kortárs férfidivat egyik legizgalmasabb szereplője. 

