Példátlan lépésre készülnek Londonban - Trónörökössel olyan még nem történt, mint ami András hercegre vár

Horváth Angéla
2026.02.21.
Andrew Mountbatten-Windsor lehet az első magas rangú brit királyi családtag a történelemben, akit parlamenti törvény segítségével zárnak ki a trónöröklési sorrendből. A Downing Streeten állítólag komolyan vizsgálják annak lehetőségét, hogy a rendőrségi nyomozás lezárása után külön jogszabállyal akadályozzák meg, hogy András hercegnek valaha is esélye legyen a trónra lépni.

Sajtóértesülések szerint Sir Keir Starmer miniszterelnök a vizsgálat befejezését követően törvényjavaslatot terjeszthet a parlament elé András herceg trónöröklési sorrendből való eltávolítására. Bár korábban úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen lépés pusztán szimbolikus lenne, a letartóztatását követő országos felháborodás óriási politikai nyomást gyakorolt rá.

Forrás: AFP

András herceg törlése a trónöröklési sorrendből: törvény kell hozzá

András herceg – újabb nevén Andrew Moutnbatten-Windsor – jelenleg a nyolcadik a trónöröklési sorrendben, annak ellenére, hogy korábban megfosztották katonai címeitől, és visszavonult a közélettől. A Epstein-aktákból újonnan kiderült információk azonban új alapot adtak azoknak a követeléseknek, amelyek szerint minden kiváltságától és az öröklési jogától is meg kellene fosztani II. Erzsébet királynő kedvenc fiát. Egy felmérése szerint a britek 82 százaléka támogatja, hogy Andrást eltávolítsák a trónöröklési sorrendből, míg mindössze 6 százalék ellenzi ezt.

Királyi források szerint III. Károly király nem is akadályozná meg ebben a parlamentet. „Mint minden jogalkotási ügyben, a király a kormány tanácsára cselekszik” – fogalmazott egy bennfentes.

Speciális törvényre lenne szükség

A trónöröklési sorrendből való kizárás kizárólag parlamenti törvénnyel lehetséges. Hasonló jogszabályt utoljára 1936-ban fogadtak el, amikor VIII. Eduárd lemondása után őt és leszármazottait is kizárták az öröklési rendből. A lemondási törvény rövid, célzott jogszabály volt, amely kimondta, hogy az uralkodó jövendőbeli gyermekei sem kerülhetnek vissza a sorrendbe. Jelenleg nem valószínű, hogy András lányait, Beatrix hercegnőt és Eugénia hercegnőt is érintené egy ilyen döntés. A helyzetet bonyolítja, hogy a trónöröklési szabályok módosításához minden olyan ország hozzájárulása szükséges, ahol III. Károly az államfő. Ez 14 további államot érintene, köztük Ausztráliát, Jamaicát és Kanadát.

András herceg jelenleg Vilmos herceg, György herceg, Sarolta hercegnő, Lajos herceg, Harry herceg, Archie és Lilibet mögött áll a trónöröklési sorrendben.

