11 másodperces IQ-teszt: 4K látásod van, ha időben megtalálod az esernyőt a struccok között

intelligencia optikai illúzió IQ-teszt
Life.hu
2026.02.21.
Vajon észreveszed az esernyőt a struccok között? Ez az IQ-teszt az optikai illúzióra épít, így csak a legfigyelmesebbek szúrják ki 11 másodpercen belül. Te vajon köztük vagy?

A legélesebb elméjűeknek is feladja a leckét ez a képes IQ-teszt, ami vírusként terjed a neten. Az elsőre egyszerűnek tűnő feladat ugyanis szinte megoldhatatlan 11 másodperc alatt. Csak az igazán figyelmesek képesek megoldani ezt a rejtvényt, hiszen az optikai illúzió célja, hogy összezavarjon.

IQ-teszten gondolkodó nő
Oldd meg ezt az IQ-tesztet 11 másodperc alatt és tartozz a legokosabbak közé. Forrás: Shutterstock

Optikai illúziós IQ-teszt: te milyen gyorsan találod meg az esernyőt?

Az optikai illúziók többek, mint egyszerű szórakoztató képek. Ezek érdekes rejtvények, amelyek azt vizsgálják, hogyan dolgozza fel az agyunk a vizuális információkat. 

A kutatók szerint az optikai illúziót használó rejtvények javítják a kognitív funkciókat és a részletekre való odafigyelést.

Azonban itt van egy csavar: csak 11 másodperced van, hogy megtaláld az esernyőt. A szigorú 11 másodperces időkorláttal ugyanis tesztelhető, hogy milyen gyorsan képes az agyunk mintákat felismerni és vizuális információkat feldolgozni. A legtöbb embernek több mint 30 másodpercet vesz igénybe ez a feladat. Neked vajon sikerül 11 másodperc alatt megtalálni az esernyőt a struccok között? 

Kész vagy? Állítsd be az időzítőt, fókuszáld a szemed és kezdj el keresni!

Optikai illúziós IQ-teszt
Ezt az optikai illúziós IQ-tesztet csak kevesen tudják 11 másodperc alatt teljesíteni. Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Ha sikerült 11 másodperc alatt megtalálnod az esernyőt, akkor az azt jelenti, hogy igen magas IQ-val rendelkezel és nagyon jó a látásod. De nem csak a 4K látás kellett ehhez az eredményhez, hanem az agyad gyors működése, hiszen nem úgy szerepel a képen az ernyő, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Mutatjuk a megfejtést.

Optikai illúziós IQ-teszt, bekeretezve az esernyővel
Az esernyőt pirossal bekeretezték a képen, hogy könnyebb legyen megtalálni. Forrás: jagranjosh.com

