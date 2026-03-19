A 44 éves Meghan Markle az As Ever nevű márkájának új kollekcióját népszerűsíti a szóban forgó képekkel, és ehhez a kislányát is felhasználta. „Mama kicsi segítői” – írta a posztjához, amit az Instagram-oldalán tett közzé.

Meghan Markle és Lilibet tavaszi dekorációt készítenek

Forrás: Instagram

A közzétett videón az látható, ahogy Lilibet odaszalad édesanyjához, aki éppen virágdíszeket készít. A kislány valamit az édesanyja fülébe súg, Meghan pedig mosolyogva válaszol neki: „Igen, szerintem mehet. Gyerünk!” Ezután együtt futnak ki a képből. A hercegné a videó után két képet is közzétett a kislányáról.

Meghan Markle új üzlete: a gyerekeivel akar pénzt keresni

Nem véletlen, hogy Meghan Markle most mutatta meg ezeket a képeket: ezekkel jelentette be új üzleti együttműködését. A hercegné a High Camp Supply nevű, luxus virágküldő és ajándékmárkával dolgozik együtt, amely főként különleges gardéniakompozícióiról ismert. A cég termékei nem olcsók: egyes összeállítások ára elérheti az 1150 dollárt (közel 420 ezer forint), a belépőszintű termékek nagyjából 200 dollárba kerülnek. A márkát Susan Hanson alapította 2014-ben Kaliforniában, és azóta a hírességek körében is népszerű lett.

