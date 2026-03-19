2026. márc. 19., csütörtök Bánk, József

Horváth Angéla
2026.03.19.
Ritka betekintést engedett családi életébe Meghan Markle: a sussexi hercegné legújabb videójában gyermekei, Archie és Lilibet is feltűnnek, édesanyjuknak segítenek dekorálni.

A 44 éves Meghan Markle az As Ever nevű márkájának új kollekcióját népszerűsíti a szóban forgó képekkel, és ehhez a kislányát is felhasználta. „Mama kicsi segítői” – írta a posztjához, amit az Instagram-oldalán tett közzé. 

Meghan Markle és Lilibet tavaszi dekorációt készítenek
Meghan Markle és Lilibet tavaszi dekorációt készítenek
A közzétett videón az látható, ahogy Lilibet odaszalad édesanyjához, aki éppen virágdíszeket készít. A kislány valamit az édesanyja fülébe súg, Meghan pedig mosolyogva válaszol neki: „Igen, szerintem mehet. Gyerünk!” Ezután együtt futnak ki a képből. A hercegné a videó után két képet is közzétett a kislányáról. 

 

Meghan Markle új üzlete: a gyerekeivel akar pénzt keresni

Nem véletlen, hogy Meghan Markle most mutatta meg ezeket a képeket: ezekkel jelentette be új üzleti együttműködését. A hercegné a High Camp Supply nevű, luxus virágküldő és ajándékmárkával dolgozik együtt, amely főként különleges gardéniakompozícióiról ismert. A cég termékei nem olcsók: egyes összeállítások ára elérheti az 1150 dollárt (közel 420 ezer forint), a belépőszintű termékek nagyjából 200 dollárba kerülnek. A márkát Susan Hanson alapította 2014-ben Kaliforniában, és azóta a hírességek körében is népszerű lett.

Ezek a cikkek is érdeklődhetnek: 

Kész, vége! Meghan Markle felkészült, hogy Harry nélkül folytassa

Meghan Markle egyre határozottabban készül arra, hogy önállóan folytassa a karrierjét – legalábbis erről számoltak be bennfentesek, miután a Netflixszel közös terveik meghiúsulni látszanak.

Nicole Kidman lánya, Sunday csúnyán megalázta édesapját: úgy tett, mintha Keith Urban nem is létezne

Nicole Kidman lánya egy friss interjúban a színésznőt nevezte élete legnagyobb inspirációjának, azonban édesapját, Keith Urbant meg sem említette.

Hiába várták a rajongók: elmarad a Spice Girls jubileumi koncertje

Úgy tűnik, még várni kell a Spice Girls visszatérésére: a hírek szerint meghiúsult a legendás lánybanda 30. évfordulójára tervezett koncert.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu