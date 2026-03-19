Találd meg a nyuszit a képen: ha 11 másodperc alatt sikerül, akkor egy igazi zseni vagy

Az optikai illúziók lénye, hogy megtévesszék az agyat, így az ilyen típusú IQ-tesztek nagyon népszerűek. Az igazi zsenik ugyanis képesek rövid időn belül átlátni az illúzió keltette káoszon. Te vajon közéjük tartozol? Teszteld tudásodat 11 másodperces tesztünkkel.
11 másodperces IQ-teszt: teszteld a tudásod
- Az IQ-tesztek, feladványok és képrejtvények megoldása remek módja az agy tornáztatásának.
- Ezek közül is nagyon népszerű a képes IQ-teszt, ami az optikai illúziót veti be az agyunk ellen.
- Ezek a képek az erős színekkel, kontrasztokkal és sajátos rajzolási stílussal zavarják össze a szemet, elrejtve a részleteket.
- Korosztálytól függetlenül mindenkin kifoghat egy ilyen teszt. Most bizonyíthatod, hogy ki tudod szűrni az információs zajból a lényeget.
Ezen a képen egy karnevál jelenete látható. A forgatagban azonban valahol megbújt egy nyúl is. Megtalálod, hogy hol lehet? A feladatra mindössze 11 másodperced van, legalábbis akkor, ha a legjobbak közé szeretnél tartozni.
Jól vigyázz, ne hagyd, hogy az optikai illúzió becsapja az agyadat. Vizslasd át a képes IQ-teszt minden részletét, szűrd ki a lényegtelen dolgokat és találd meg a nyulat. A túlzsúfoltság, az erős színek és az éles kontrasztok megzavarhatnak, de ha igazi zseni vagy, akkor 11 másodperc alatt megtalálod a kis ugrifülest.
Készen állsz a feladatra? Állítsd be a stoppert, és vizsgáld meg alaposan a fenti képet!
Először jobbról balra, majd balról jobbra, de haladhatsz alulról felfelé is. Ha úgy könnyebb, menj végig minden emberen, majd nézd meg a hátteret is.
Ha jól megnézed, találni a képen egy ceruzát és egy puzzle darabot is, de állatokból sincs hiány: madár, pillangó és macska is van a rajzon. De vajon hol bújik meg a nyuszi?
Fogy az időd, nézd meg a legapróbb részleteket is és ne add fel!
Lejárt az időd, lássuk az eredményt. Ha sikerült 11 másodperc alatt megtalálni a nyulat, akkor jó hírünk van számodra, ugyanis az igazi zsenik közé tartozol. Ha elsőre nem sikerült, akkor se búsulj, mutatjuk a megfejtést.
Az IQ-teszt megoldása:
Ahogy látható, az optikai illúziós rejtvények lényege, hogy átverjék a szemedet és az agyadat. A nyuszi mindvégig ott volt előtted, mégis beleolvadt a sárkányba. Ha most nem sikerült 11 másodperc alatt megoldanod az IQ-tesztet, akkor se aggódj, ezek a feladványok is gyakorolhatóak, ahogyan minden.
Ha már most belefognál, próbáld meg megoldani ezeket az IQ-teszteket is: