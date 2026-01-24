Te is intesz az autósnak, ha átenged a zebrán? – Ezt árulja el a személyiségedről

Te is azok közé tartozol, akik intenek vagy biccentenek, netán rámosolyognak az autósokra, amikor megállnak, hogy átengedjék a gyalogátkelőhelyen? A pszichológusok szerint a mindennapi viselkedésünk sok mindent elárul rólunk és a személyiségünkről.
- Az úgynevezett Big Five írja le a különböző személyiségjegyeket a pszichológusok szerint.
- Egyszerű dolgokból is lehet következtetni arra, hogy mi jellemző ránk.
- Egy pszichológus szerint az is sokatmondó, hogy megköszöni-e valaki, ha átengedik a zebrán.
Az, ahogy a zebrán átkelsz, a pszichológusok szerint olyan, mint egy személyiségteszt
Bár mindannyian egyediek vagyunk – saját erősségekkel, gyengeségekkel és szokásokkal – a szakértők szerint mindannyiunkat öt alapvető személyiségjegy ír le, amit úgy is hívnak angolul, hogy Big Five. Az pedig, hogy ezek skáláján hol helyezkedünk el, adja meg a valódi egyediségünket. Érdekes, igaz? Jennifer C. Veilleux-t, az Arkansas Egyetem klinikai pszichológus professzora szerint már az is sokat elmond rólunk, hogy milyen a közlekedési kultúránk – például intünk-e, ha átengednek a gyalogátkelőhelyen. Az öt fő tényező az OCEAN mozaikszóval írható le:
- Openness – Nyitottság
- Conscientiousness – Lelkiismeretesség
- Extraversion – Extraverzió
- Agreeableness – Barátságosság
- Neuroticism – Neuroticizmus
Nyitottság
Az újdonságok, mint például a különböző művészetek vagy önmagában a tanulás szeretete. A nyitottság gyakran együtt jár a liberálisabb gondolkodással. A kevésbé nyitott szemlélet pedig inkább a hagyományok kedvelésével függ össze.
Lelkiismeretesség
A szervezettség, pontosság és szabálykövetés jellemzi a személyiségtípus képviselőit.
Extraverzió
A társasági igény mértéke. A magas extraverzióval bírók szeretnek emberek között, társaságban lenni. Az introvertáltak sokkal kevésbé igénylik a többi ember társaságát.
Barátságosság
Ez leginkább a másokkal való együttműködésről szól. A nagyon barátságos emberek béketeremtők, azonban néha nehezen állnak ki magukért. Akik kevésbé barátságosak, azok sokkal több konfliktusba állnak bele.
Neuroticizmus
Ez az érzelmi stabilitás ellentéte. Ha fokozottan jelen van valakinél, akkor az stresszérzékenységgel jár. Az alacsony értéket elérők sokkal nyugodtabbak.
Mit jelent, ha intesz az autósnak, miután átenged a zebrán?
Dr. Jennifer C. Veilleux szerint ez két tulajdonságra utal az úgynevezett Big Five-ból:
- magasabb lelkiismeretességre
- és barátságosságra.
„Ha a gyalogos megköszöni az autósnak, hogy megállt, akkor az azt mutatja, hogy figyel a szabályokra és a kölcsönös tiszteletre. A lelkiismeretes emberek követik a szabályokat, a barátságos emberek pedig értékelik mások erőfeszítéseit” – mondta a Hello magazinnak.
