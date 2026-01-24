Te is intesz az autósnak, ha átenged a zebrán? – Ezt árulja el a személyiségedről

Te is azok közé tartozol, akik intenek vagy biccentenek, netán rámosolyognak az autósokra, amikor megállnak, hogy átengedjék a gyalogátkelőhelyen? A pszichológusok szerint a mindennapi viselkedésünk sok mindent elárul rólunk és a személyiségünkről.

Személyiségteszt? Egy nő kávéval a kezében megy át a zebrán.

Forrás: Getty Images

Az úgynevezett Big Five írja le a különböző személyiségjegyeket a pszichológusok szerint.

Egyszerű dolgokból is lehet következtetni arra, hogy mi jellemző ránk.

Egy pszichológus szerint az is sokatmondó, hogy megköszöni-e valaki, ha átengedik a zebrán.

Az, ahogy a zebrán átkelsz, a pszichológusok szerint olyan, mint egy személyiségteszt

Bár mindannyian egyediek vagyunk – saját erősségekkel, gyengeségekkel és szokásokkal – a szakértők szerint mindannyiunkat öt alapvető személyiségjegy ír le, amit úgy is hívnak angolul, hogy Big Five. Az pedig, hogy ezek skáláján hol helyezkedünk el, adja meg a valódi egyediségünket. Érdekes, igaz? Jennifer C. Veilleux-t, az Arkansas Egyetem klinikai pszichológus professzora szerint már az is sokat elmond rólunk, hogy milyen a közlekedési kultúránk – például intünk-e, ha átengednek a gyalogátkelőhelyen. Az öt fő tényező az OCEAN mozaikszóval írható le:

Openness – Nyitottság Conscientiousness – Lelkiismeretesség Extraversion – Extraverzió Agreeableness – Barátságosság Neuroticism – Neuroticizmus

Nyitottság

Az újdonságok, mint például a különböző művészetek vagy önmagában a tanulás szeretete. A nyitottság gyakran együtt jár a liberálisabb gondolkodással. A kevésbé nyitott szemlélet pedig inkább a hagyományok kedvelésével függ össze.

Lelkiismeretesség

A szervezettség, pontosság és szabálykövetés jellemzi a személyiségtípus képviselőit.

Extraverzió

A társasági igény mértéke. A magas extraverzióval bírók szeretnek emberek között, társaságban lenni. Az introvertáltak sokkal kevésbé igénylik a többi ember társaságát.

Barátságosság

Ez leginkább a másokkal való együttműködésről szól. A nagyon barátságos emberek béketeremtők, azonban néha nehezen állnak ki magukért. Akik kevésbé barátságosak, azok sokkal több konfliktusba állnak bele.