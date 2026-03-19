Tóth Hédi
2026.03.19.
A j vagy ly kérdése sokszor még a jó tanulókat is megtréfálja. Ez a helyesírási kvíz megmutatja, mennyire biztos a tudásod.

A magyar helyesírás egyik klasszikus buktatója a j és az ly használata. Vannak szavak, amelyeket szinte mindenki tud, mások viszont rendszeresen megtréfálják a diákokat és a felnőtteket is. Ebben a rövid helyesírási kvíz feladatban 7 ilyen szó vár rád. Vajon mindegyiket eltalálod?

Ez a helyesírási kvíz megmutatja, mennyire biztos a j és ly használatod a mindennapi szavakban.
Ez a helyesírási kvíz megmutatja, mennyire biztos a j és ly használatod a mindennapi szavakban.
Tudtad? A j és az ly régen két külön hang volt – Teszteld magad a helyesírási kvízben!

Próbáld ki ezt az online kvíz formájában készült tesztet, amely egy könnyed, mégis elgondolkodtató kaland a helyesírás világában. A következő kérdésekben olyan szavakat találsz, amelyeknél sokan bizonytalanok: vajon j vagy ly kerül a szóba? Olvasd el a rövid leírást, majd válaszd ki a helyes alakot! Némelyik első pillantásra nagyon könnyűnek tűnik, mégis könnyen lehet, hogy meglepetést tartogat.

A bizonytalanság oka részben a nyelvtörténetben rejlik, a magyar nyelv tele van érdekességekkel. A régi magyar nyelvben a „j” és az „ly” nem ugyanazt a hangot jelölte. Az „ly” egy lágyabb, palatális hang volt, amely sok tekintetben az „l”-hez állt közelebb, míg a „j” a mai j hanghoz hasonlított. Az évszázadok során azonban a legtöbb nyelvjárásban ez a két hang összeolvadt, ezért ma már többnyire ugyanúgy ejtjük őket, miközben az írás megőrizte a régi különbséget. Ezért is lehet izgalmas ez a játékos tudáspróba, ami csak 7 kérdésből áll, így hipp-hopp megoldod.

Rajta hát vagy rajta hát!? Kezdődjék a játék, azaz a nagy j–ly játék!

1/7 Hogyan írjuk helyesen annak a nagy, díszes épületnek a nevét, ahol régen királyok vagy főurak éltek?
2/7 Hogyan írjuk helyesen annak a hosszú, lapos hajónak a nevét, amelyet folyókon áruszállításra használnak?
3/7 Hogyan írjuk helyesen annak a színes tollú, beszédet utánzó trópusi madárnak a nevét, akit a képen látsz?
4/7 Hogyan írjuk helyesen annak a sportnak a nevét, amikor valaki jégen csúszik speciális cipőben?
5/7 Hogyan írjuk helyesen annak a különleges állatnak a nevét, aki nagyon lassan mozog, és gyakran fejjel lefelé lóg a fákon?
6/7 Hogyan írjuk helyesen annak a vízen úszó jelzőeszköznek a nevét, amely a hajósoknak mutatja az útvonalat?
7/7 Hogyan írjuk helyesen azt a szót, amely egy tárgy nehézségét vagy terhét jelenti?

5 izgalmas tény a magyar nyelvről, amit te sem tudtál

November 13-a a magyar nyelv napja, ami kiváló apropó arra, hogy megemlékezzünk különleges mivoltáról. Bizony vannak dolgok, amiket sokan nem tudnak az anyanyelvünkről.

Az űrlények ilyen nyelven szólalnának meg - Ez a külföldiek véleménye a magyar nyelvről

Élete folyamán valószínűleg mindenkiben felmerült: hogy hallják anyanyelvét a külföldiek? A magyar nyelv számos okból különleges, megkíséreljük kideríteni, milyen az idegen ajkúaknak.

Fiahordó górugrány és társai – Felismered ezeket a furcsa nyelvújítási szavakat? Teszteld magad a kvízzel!

November 13-án, a magyar nyelv napján arra emlékezünk, amikor 1844-ben törvénybe foglalták: a magyar az ország hivatalos államnyelve – és vele együtt a nemzeti öntudatunk egyik legfontosabb pillére. Ezen alkalomból egy nyelvújítási szavakat soroló kvízt hoztunk ma el!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu