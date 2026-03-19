A magyar helyesírás egyik klasszikus buktatója a j és az ly használata. Vannak szavak, amelyeket szinte mindenki tud, mások viszont rendszeresen megtréfálják a diákokat és a felnőtteket is. Ebben a rövid helyesírási kvíz feladatban 7 ilyen szó vár rád. Vajon mindegyiket eltalálod?

Ez a helyesírási kvíz megmutatja, mennyire biztos a j és ly használatod a mindennapi szavakban.

Tudtad? A j és az ly régen két külön hang volt – Teszteld magad a helyesírási kvízben!

Próbáld ki ezt az online kvíz formájában készült tesztet, amely egy könnyed, mégis elgondolkodtató kaland a helyesírás világában. A következő kérdésekben olyan szavakat találsz, amelyeknél sokan bizonytalanok: vajon j vagy ly kerül a szóba? Olvasd el a rövid leírást, majd válaszd ki a helyes alakot! Némelyik első pillantásra nagyon könnyűnek tűnik, mégis könnyen lehet, hogy meglepetést tartogat.

A bizonytalanság oka részben a nyelvtörténetben rejlik, a magyar nyelv tele van érdekességekkel. A régi magyar nyelvben a „j” és az „ly” nem ugyanazt a hangot jelölte. Az „ly” egy lágyabb, palatális hang volt, amely sok tekintetben az „l”-hez állt közelebb, míg a „j” a mai j hanghoz hasonlított. Az évszázadok során azonban a legtöbb nyelvjárásban ez a két hang összeolvadt, ezért ma már többnyire ugyanúgy ejtjük őket, miközben az írás megőrizte a régi különbséget. Ezért is lehet izgalmas ez a játékos tudáspróba, ami csak 7 kérdésből áll, így hipp-hopp megoldod.

Rajta hát vagy rajta hát!? Kezdődjék a játék, azaz a nagy j–ly játék!