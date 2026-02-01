All inclusive? Inkább személyiségleleplezés! – Tudd meg, hogy mi a legnagyobb red flaged az étkezési szokásaid alapján

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az all inclusive büfé mindenkiből a legrosszabbat hozza ki. A lehetőségek tárháza végtelen, vagyis hirtelen már nem azért étkezünk, hogy jól lakjunk, hanem, hogy kiegyük a vendéglátót a vagyonából. Mit mond el rólad, ahogy egy ilyen helyen étkezel, és melyek a legnagyobb red flagjeid? A személyiségteszt elárulja.

Ezúttal egy olyan személyiségtesztet hoztunk el neked, amelyben a tányérod mutatja meg, hogy mi a legnagyobb red flaged. De vigyázz, mert a teszt kegyetlenül őszinte lesz hozzád!

A személyiségteszt nem hazudik: sokat elárul el rólad a fogyasztásod

  • All inclusive ellátás: mindent lehet, de semmit nem muszáj
  • Mit és mennyit eszel, ha nincs korlát?
  • A személyiségteszt elárulja a legnagyobb étkezési red flagedet

All inclusive-teszt: mi a legnagyobb red flaged?

A híres közmondás szerint más szemében egyből észrevesszük a szálkát, magunkában viszont a gerendát sem. Ha mondjuk elmegyünk egy első randira, akkor már előre felkészülünk arra, hogy ha bizonyos intő jeleket észlelünk, akkor se hallunk, se látunk, csak menekülünk!

 De mi van akkor, ha ezek a red flagek bennünk is megvannak?

 Töltsd ki a tesztet, és ellenőrizd le, hogy más mitől fut világgá előled!

Red flag személyiségteszt

1. Megérkeztél a büfébe. Melyik büfépultot csekkolod le először? 

A: a nemzetközi ételek szekciót

B: a vegán dolgokat

C: azt, ahol a legtöbben vannak

D: a desszerteket

2. Mit teszel elsőként a tányérodra?

A: BBQ csirkeszárnyakat

B: hasábburgonya

C: pizza

D: fagyi

3. Mi a következő elem, ami a tányérodra kerül?

A: rántott hús

B: sushi

C: saláta

D: olasz tészta

4. Milyen desszertet választasz?

A: tiramisu

B: gyümölcssaláta

C: fánk

D: palacsinta

5. Milyen italt iszol hozzá?

A: vizet

B: alkoholt

C: valamilyen üdítőt

D: kávét

6. Hányszor repetázol?

A: csak egy tányérral eszek

B: ahogy jól esik

C: kétszer

D: ahányszor csak lehetet

A teszt eredménye, avagy a csúf igazság

  • Ha a legtöbb válaszod A volt: Te nagyon megfontolt embernek gondolod magad, viszont a legnagyobb red flaged, hogy people pleaser vagy! Az örökös megfelelési kényszered miatt még étkezés közben is arra gondolsz, vajon mit gondolnak mások.
  • Ha a legtöbb válaszod B volt: Azt hiszed, igazán különleges vagy a tudatos evési szokásaid miatt, de valójában azért szereted az unalmas ételeket, mert megelégszel azokkal is. Nem vagy túl bevállalós, pedig mélyen legbelül biztosan te is szereted az izgalmakat.
  • Ha a legtöbb válaszod C volt: A te legnagyobb red flaged az, hogy mainstream vagy. Mindig másokat akarsz követni, és nem hallgatsz a saját megérzéseidre.
  • Ha a legtöbb válaszod D volt: Te aztán egy igazi bajkeverő vagy! Mindenből a legkülönlegesebbet akarod, amihez sokszor soron kívül vezet az út. De ezt a különcködést egyszer még megjárod!

Szereted a teszteket. Akkor töltsd ki az alábbi hármat is.

Mi a legfontosabb számodra az életben? – Ez a történetbe ágyazott személyiségteszt azonnal válaszol neked!

Ez a rendhagyó személyiségteszt nem hagyományos kérdésekkel dolgozik, hanem egy rövid történeten keresztül vezet végig.

Sulis személyiségteszt: sokat elárul rólad, hogy hol ültél az órákon

Sokkal többet elárul a személyiségedről, hol ültél a suliban, mint azt gondolnád.

Személyiségteszt: a kisujj hosszából megjósolható, milyen munka passzol hozzád

Elég csak rápillantanod a kezedre, hogy kiderítsd, a sors milyen munkát szánt neked. Személyiségtesztünkből most te is megtudhatod, hogy jó karrierutad választottál-e!

 

