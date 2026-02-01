All inclusive? Inkább személyiségleleplezés! – Tudd meg, hogy mi a legnagyobb red flaged az étkezési szokásaid alapján

Ezúttal egy olyan személyiségtesztet hoztunk el neked, amelyben a tányérod mutatja meg, hogy mi a legnagyobb red flaged. De vigyázz, mert a teszt kegyetlenül őszinte lesz hozzád!

Vigyázz, hogy hogyan viselkedsz a büfében, mert könnyen leleplezheted a legnagyobb red flaged! Személyiségteszt árulja el, mire figyelj.

Forrás: Shutterstock

A személyiségteszt nem hazudik: sokat elárul el rólad a fogyasztásod All inclusive ellátás: mindent lehet, de semmit nem muszáj

Mit és mennyit eszel, ha nincs korlát?

A személyiségteszt elárulja a legnagyobb étkezési red flagedet

All inclusive-teszt: mi a legnagyobb red flaged?

A híres közmondás szerint más szemében egyből észrevesszük a szálkát, magunkában viszont a gerendát sem. Ha mondjuk elmegyünk egy első randira, akkor már előre felkészülünk arra, hogy ha bizonyos intő jeleket észlelünk, akkor se hallunk, se látunk, csak menekülünk!

De mi van akkor, ha ezek a red flagek bennünk is megvannak?

Töltsd ki a tesztet, és ellenőrizd le, hogy más mitől fut világgá előled!

Red flag személyiségteszt

1. Megérkeztél a büfébe. Melyik büfépultot csekkolod le először?

A: a nemzetközi ételek szekciót

B: a vegán dolgokat

C: azt, ahol a legtöbben vannak

D: a desszerteket

2. Mit teszel elsőként a tányérodra?

A: BBQ csirkeszárnyakat

B: hasábburgonya

C: pizza

D: fagyi

3. Mi a következő elem, ami a tányérodra kerül?

A: rántott hús

B: sushi

C: saláta

D: olasz tészta

4. Milyen desszertet választasz?

A: tiramisu

B: gyümölcssaláta

C: fánk

D: palacsinta

5. Milyen italt iszol hozzá?

A: vizet

B: alkoholt

C: valamilyen üdítőt

D: kávét

6. Hányszor repetázol?

A: csak egy tányérral eszek

B: ahogy jól esik

C: kétszer

D: ahányszor csak lehetet

A teszt eredménye, avagy a csúf igazság

Ha a legtöbb válaszod A volt: Te nagyon megfontolt embernek gondolod magad, viszont a legnagyobb red flaged, hogy people pleaser vagy! Az örökös megfelelési kényszered miatt még étkezés közben is arra gondolsz, vajon mit gondolnak mások.

Ha a legtöbb válaszod B volt: Azt hiszed, igazán különleges vagy a tudatos evési szokásaid miatt, de valójában azért szereted az unalmas ételeket, mert megelégszel azokkal is. Nem vagy túl bevállalós, pedig mélyen legbelül biztosan te is szereted az izgalmakat.

Ha a legtöbb válaszod C volt: A te legnagyobb red flaged az, hogy mainstream vagy. Mindig másokat akarsz követni, és nem hallgatsz a saját megérzéseidre.

Ha a legtöbb válaszod D volt: Te aztán egy igazi bajkeverő vagy! Mindenből a legkülönlegesebbet akarod, amihez sokszor soron kívül vezet az út. De ezt a különcködést egyszer még megjárod!

