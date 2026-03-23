Vizuális IQ-teszt: csak az emberek 2%-a találja meg a cuki cica előtt a fánkot

Készen állsz egy olyan fejtörőre, ami egyszerre szórakoztat és edz? Itt bizony agytornáról lesz szó, ami a színekkel, logikával és életlátással is összefügg. Ha szereted a kihívásokat, és szívesen tesztelnéd magad egy gyors IQ-teszttel, akkor most tiéd a terep.

Képes IQ-teszt: segíts a cica gazdájának!

Forrás: jagranjosh.com

Cicás IQ-teszt

Az talán senki előtt sem titok, hogy a macskák nagyon játékosak. Különösen kedvelik a kerek, középen lyukas dolgokat, mint például egy hajgumi vagy egy fánk. A képes rejtvény is erre az ösztönükre épít. A fejtörőben egy nappalit fogsz látni, ahol egy cica már nagyon szeretne játszani valamivel. A gazdája azonban figyelmetlen volt, és bizony egy finom fánkot valahogy elhagyott a szobában. A macskának elég 10 másodperc, hogy ráleljen. A te feladatod a lesz, hogy őt megelőzve megtaláld a fánkot!

Képes rejtvény: megtalálod a fánkot?

Miért szeretjük ezeket a képes IQ-teszteket?

Az ilyen típusú feladványok rendkívül hasznosak, hiszen remekül megdolgoztatják a szürkeállományunkat. Egyszerre használjuk az éleslátásunkat, logikánkat, helyzetfelismerő képességünket, no meg persze a józan eszünk.

A rejtvény megoldása

Sikerült megtalálnod még a cica előtt a szobában elhagyott fánkot? Ez esetben gratulálunk, bizonyítottad, hogy téged szinte lehetetlen lepipálni, ha egy képes feladványról van szó. Ha nem sikerült, ne csüggedj! Gyakorolj más, hasonló fejtörővel, hogy ráérezz az ízükre. Mutatjuk, hol bújt meg a fánk:

Íme, a képes rejtvény megoldása.

Mit tanulhattál ebből? Bizony, amellett, hogy remekül szórakoztál, még az agyadat is megtornáztattad. Fejlesztetted a logikai gondolkodásodat, a részletekre való odafigyelésed, ráadásul tesztelted az éleslátásod és a színfelismerésedet is. Ráadásul azt is megtanultad, hogy a macskák nem az édes ízéért kedvelik a fánkot, hanem az alakjáért. Kell ennél jobb móka?

