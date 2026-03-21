A tavasz a festészetben nemcsak egy évszak, hanem az élet, az újjászületés és a remény szimbóluma. A reneszánsz allegóriáktól az impresszionisták ragyogó fényekkel teli tájaiig a művészek évszázadokon át újra és újra megörökítették a természet ébredését. Vajon felismered ezeket a híres festményeket? Most kiderül! Tedd próbára a tudásodat ezzel a műveltségi kvízzel, vagy egyszerűen csak élvezd a tavasz hét gyönyörű pillanatát a vásznon – csodás képeket hoztunk, nézd meg őket!
Tavasz a vásznon, kikelet a festményeken – művészeti, műveltségi kvíz
Ebben a villámkvízben híres festők tavaszt ábrázoló művei szerepelnek. Figyeld meg a stílust, a témát és a művészek egyedi látásmódját!
1/7 Melyik reneszánsz festő alkotta a „Primavera” (Tavasz) című allegorikus festményt?
2/7 Ki az a festő, aki gyümölcsökből és virágokból álló portrékat készített, és a „Tavasz” című képen is virágok alkotják az emberi arcot?
3/7 Melyik holland festő alkotta a híres „Mandulavirágzás” című képet?
4/7 Melyik művész festette a virágzó gyümölcsfákat és tavaszi tájakat impresszionista stílusban?
5/7 Melyik francia festő alkotta a „Tavasz” (Jeanne – Spring) című portrét egy nővel, napernyővel és virágos kalappal?
6/7 Az impresszionista festők gyakran a szabadban festettek. Mi ennek a francia neve?
7/7 Mi a közös a legtöbb tavaszi témájú festményben, mi az ábrázolás fő motívuma?
