2026.02.27.
Vajon mennyire emlékszel az ötödikes tananyagra? Ez a kvíz próbára teszi az alapműveltségedet: egyszerűnek tűnő kérdések, amelyek megválaszolása kikapcsolódást jelent.

Ülj vissza képzeletben az iskolapadba néhány percre, idézd fel a régi tanórák emlékeit, és nézd meg, sikerül-e hibátlanul teljesítened az  „illik tudni” kvízt. Kezdődhet az agytorna?

Forrás: Shutterstock

Villámkvíz az alapműveltségből: 20 kérdés, amit minden ötödikes tud 

Vannak kérdések, amelyekre egy ötödikes gondolkodás nélkül rávágja a választ, de vajon felnőttként is ilyen magabiztos lennél? Az évek során rengeteg új információval találkozunk, miközben a régi, „alapnak számító” iskolai tudás néha kicsit megkopik. Most itt az alkalom, hogy próbára tedd magad, és kiderítsd, mennyi maradt meg az általános iskola ötödik osztályában tanultakból!
Kvízünk szándékosan egyszerű: olyan alapvető matematikai, nyelvtani, irodalmi, földrajzi és természettudományos kérdéseket gyűjtöttünk össze, amelyekre minden ötödikesnek tudnia kell a választ. Éppen ezért különösen izgalmas a kihívás: vajon felnőttként is könnyedén veszed az akadályokat, vagy meglepnek az egykor teljesen egyértelműnek tűnő feladatok?

Kezdődjék a játék! Puskázni nem ér!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/20 Mekkora a háromszög belső szögeinek összege?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/20 Ki írta A Pál utcai fiúk című regényt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/20 Milyen számokat használunk a mindennapokban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/20 Melyik tartozik a csonthéjas gyümölcsök közé?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/20 A „házakban” szóban a „-ban” szóelem?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/20 Milyen számot rejt ez a római szám: MCMLXXXVIII?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/20 A szóelemeknek mi a két nagy csoportja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/20 Tudod, hol van a Kiskunság?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/20 Melyik verset írta Petőfi Sándor?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/20 Milyen termése van a paprikának és a paradicsomnak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11/20 Melyik szó tartalmaz képzőt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12/20 Melyik Magyarország legnagyobb tájegysége?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
13/20 Mikor volt a Honfoglalás?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
14/20 Melyik állítás nem igaz?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
15/20 Melyik a tompaszög definíciója az alábbiak közül?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
16/20 Melyik állat emlős?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
17/20 Melyik történelmi esemény kapcsolódik II. András királyhoz?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
18/20 Melyik állítás igaz egy derékszögű háromszögre?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
19/20 Mennyi egy 3 cm élhosszúságú kocka térfogata?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
20/20 Melyik kontinensen található az Amazonas folyó?

Játssz tovább!

Szavak, amiket a Bridgerton-sorozatból tanultunk meg (újra) – Te mennyit tudsz vajon?

A Bridgerton-sorozat világa nemcsak romantikát és cselszövést, de különleges nyelvezetet is elhozott nekünk. Ez a Bridgerton nyelvi kvíz most segít felidézni a régenskor varázsát, és persze a szókincsét is. Mennyit tanultál, míg nézted a filmet?

Csavaros Charles Dickens-kvíz: csak az igazi könyvmolyok tudják hibátlanul kitölteni

A viktoriánus korban a bálok és nyomortelepek között mély szakadék tátongott. Ez volt Charles Dickens fő témája, akiről egy izgalmas irodalmi kvízzel emlékezünk meg születésének évfordulóján.

Földrajzi kvíz − Csak a világutazók ismerik fel az összes várost a sziluettjük alapján

Biztosan te is gyönyörködtél már csodaszép városi panorámákban. Ezt most is megteheted, méghozzá egy szórakoztató földrajzi kvíz formájában.

 

