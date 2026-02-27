Ülj vissza képzeletben az iskolapadba néhány percre, idézd fel a régi tanórák emlékeit, és nézd meg, sikerül-e hibátlanul teljesítened az „illik tudni” kvízt. Kezdődhet az agytorna?
Villámkvíz az alapműveltségből: 20 kérdés, amit minden ötödikes tud
Vannak kérdések, amelyekre egy ötödikes gondolkodás nélkül rávágja a választ, de vajon felnőttként is ilyen magabiztos lennél? Az évek során rengeteg új információval találkozunk, miközben a régi, „alapnak számító” iskolai tudás néha kicsit megkopik. Most itt az alkalom, hogy próbára tedd magad, és kiderítsd, mennyi maradt meg az általános iskola ötödik osztályában tanultakból!
Kvízünk szándékosan egyszerű: olyan alapvető matematikai, nyelvtani, irodalmi, földrajzi és természettudományos kérdéseket gyűjtöttünk össze, amelyekre minden ötödikesnek tudnia kell a választ. Éppen ezért különösen izgalmas a kihívás: vajon felnőttként is könnyedén veszed az akadályokat, vagy meglepnek az egykor teljesen egyértelműnek tűnő feladatok?
Kezdődjék a játék! Puskázni nem ér!
1/20 Mekkora a háromszög belső szögeinek összege?
2/20 Ki írta A Pál utcai fiúk című regényt?
3/20 Milyen számokat használunk a mindennapokban?
4/20 Melyik tartozik a csonthéjas gyümölcsök közé?
5/20 A „házakban” szóban a „-ban” szóelem?
6/20 Milyen számot rejt ez a római szám: MCMLXXXVIII?
7/20 A szóelemeknek mi a két nagy csoportja?
8/20 Tudod, hol van a Kiskunság?
9/20 Melyik verset írta Petőfi Sándor?
10/20 Milyen termése van a paprikának és a paradicsomnak?
11/20 Melyik szó tartalmaz képzőt?
12/20 Melyik Magyarország legnagyobb tájegysége?
13/20 Mikor volt a Honfoglalás?
14/20 Melyik állítás nem igaz?
15/20 Melyik a tompaszög definíciója az alábbiak közül?
16/20 Melyik állat emlős?
17/20 Melyik történelmi esemény kapcsolódik II. András királyhoz?
18/20 Melyik állítás igaz egy derékszögű háromszögre?
19/20 Mennyi egy 3 cm élhosszúságú kocka térfogata?
20/20 Melyik kontinensen található az Amazonas folyó?
