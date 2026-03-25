Séta az erdőben – A képzelet játéka, amely megmutatja, mit értékelsz igazán az életben

Van egy különös utazás, amelyhez nem kell bőrönd, csak néhány perc csend és egy kis képzelőerő. Azok a történetek, amelyeket a fejünkben alkotunk, sokszor pontosabban tükrözik belső világunkat, mint a tudatos válaszaink. Ez a rövid pszichofabula arra hív, hogy lépj be a saját erdődbe és figyeld meg, mit mesél rólad.

Pszichofabula, mely elmondja, hogy mit értékelsz igazán az életben.

Pszichofabula – Elmondja, mit értékelsz igazán az életben

A YourTango nyomán ismertté vált relációs pszichológiai megközelítés szerint az erdei sétával kapcsolatos képzeleti kérdésekre adott válaszaid képesek feltárni a legmélyebb gondolataidat. Ez a rövid teszt egyfajta belső kvíz: arra kéri a tudatalattidat, hogy olyan válaszokat hozzon felszínre, amelyekről talán eddig te magad sem tudtál.

A freudi pszichoanalízissel ellentétben – amely gondolatainkat és viselkedésünket főként ösztönös hajtóerőkkel magyarázza – a relációs pszichoterápia a kapcsolatok szerepét vizsgálja a mindennapi élmények alakításában. Az így szerzett felismerések segíthetnek megérteni, milyen minták jelennek meg az önmagadról és másokról alkotott gondolataidban és érzéseidben.

E szemlélet alapján a „Séta az erdőben” teszt kérdéseire adott válaszaid megmutathatják, mit értékelsz a leginkább a személyes életedben.

Na, lássunk hozzá! Hunyd le egy pillanatra a szemed.

1. Képzeld el, hogy egy mesebeli erdőben sétálsz.

A napfény aranyszínű csíkokban hullik át a lombkoronán, a levegő friss és hűvös, a távolból patak csobogása hallatszik. A szél finoman megmozdítja a fák ágait, mintha az erdő halkan köszöntene. Nyugalom vesz körül, és úgy érzed, jó helyen vagy.

2. Kivel sétálsz? Ki az, aki melletted lépked az ösvényen?

Ahogy tovább haladtok, a fák közül egyszer csak egy állat lép elő. Egy pillanatra megáll az idő: egymás szemébe néztek.

3. Milyen állat az? Mekkora? Mit tesz, amikor közelebb léptek hozzá?

Az út mélyebbre vezet az erdőbe, majd egy napsütötte tisztásra értek. A tisztás közepén egy ház áll – talán barátságos, talán titokzatos, talán olyan, mintha már régen várt volna rátok.

4. Mekkora a ház? Van körülötte kerítés, vagy szabadon áll?

Az ajtó résnyire nyitva, mintha hívna benneteket. Beléptek. A csendes szobában egy asztal áll.