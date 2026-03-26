Személyiségteszt: te melyik karakter lennél Az oroszlánkirályból?

NORTHFOTO - WALT DISNEY PRODUCTIONS
karakter az oroszlánkirály személyiségteszt
Simon Benedek
2026.03.26.
Gyerekkorunk egyik legmeghatározóbb meséje, Az oroszlánkirály, amely valóságos személyiségtükör is egyben. Az oroszlánkirály szereplői ugyanis nagyon különböző jellemvonásokkal bírnak. Derítsd ki ebben a személyiségtesztben, hogy te kire hasonlítasz leginkább!

Vajon a bátor, útját kereső hős, a bölcs vezető, a háttérből irányító stratéga vagy a gondtalan túlélő áll közelebb hozzád? Az oroszlánkirály ikonikus karakterei nem véletlenül vannak velünk évtizedek óta: mindegyikük egy-egy nagyon is ismerős embertípust testesít meg. Egy gyors személyiségteszt most megmutatja, te melyik karakterrel osztozol a legtöbb tulajdonságban!

Személyiségteszt: Simba és Nala Az oroszlánykirály című filmben.
Személyiségteszt: te ki lennél Az oroszlánkirályból? 
Forrás: NORTHFOTO
  • Mindig is érdekelt, melyik karakter illik legjobban hozzád Az oroszlánykirályból?
  • Te magad sem tudod, hogy Simba, Mufasa, Timon vagy Zordon karaktere illik hozzád?
  • Ebből a tesztből most minden kiderül! Töltsd ki most!

Oroszlánkirály személyiségteszt: te melyik karakter lennél?

Gondolkodtál már azon, melyik karakter áll hozzád legközelebb mindannyiunk gyerekkori kedvence, Az oroszlánkirály című animációs filmből? Ebből a személyiségtesztből most kiderítheted, hogy ki lennél a történetben. Íme a kérdések!

1) Egy nehéz helyzetben te…

A) Előbb pánikolsz, aztán összeszeded magad
B) Azonnal átveszed az irányítást
C) Keresed, hogyan jöhetsz ki belőle a legjobban
D) Viccel próbálod oldani a feszültséget

2) Mások szerint te inkább…

A) Jó szándékú, de néha bizonytalan vagy
B) Tekintélyt parancsoló és megbízható vagy
C) Ravasz és kiszámíthatatlan vagy
D) Szórakoztató és laza vagy

3) Mi a legfontosabb számodra?

A) Hogy boldog legyél
B) A család
C) Az elismerés
D) A szabadság

4) Konfliktus esetén te…

A) Inkább elkerülöd, ha lehet
B) Szembenézel vele
C) Felméred a helyzetet és ez alapján döntesz
D) Viccel elütöd az élét a helyzetnek

5) Ha vezető lennél, milyen lennél?

A) Igazságos
B) Erős és határozott
C) Könyörtelen, de hatékony
D) Nem akarsz vezető lenni

6) A barátaid mit értékelnek benned leginkább?

A) A hűségedet
B) A stabilitásodat
C) Az eszedet
D) A humorodat

7) Titokban mitől félsz legjobban?

A) Hogy nem vagy elég jó
B) Hogy nem tudod megvédeni a szeretteidet
C) Hogy mások jobbak nálad
D) Hogy elveszik a szabadságod

8) Ideális hétvége számodra…

A) Kaland vagy utazás
B) Idő a családdal
C) Nehezen tudsz kikapcsolódni, ezért inkább dolgozol
D) Pihenés, szórakozás, csak semmi stressz

Ha a legtöbb válaszod A lett: Simba

Jószívű, érzékeny és fejlődni képes személyiség vagy. Nem feltétlenül születtél vezetőnek, de a különböző élethelyzetekben képes vagy felelősséget vállalni és vezetni másokat. Néha kételkedsz magadban, viszont amikor igazán fontos, képes vagy felülkerekedni a félelmeiden. Az ilyen típusú emberek gyakran hosszú önismereti úton jutnak el oda, hogy felismerjék a saját képességeiket. 

Ha a legtöbb válaszod B: Mufasa

Stabil, megbízható és védelmező személyiség vagy, akire mások ösztönösen támaszkodnak. Számodra a felelősség nem nyomasztó teher, hanem természetes szerep. Lehet, hogy nem keresed a reflektorfényt, mégis tekintélyt sugárzol. Az ilyen személyiségek gyakran a család vagy a közösség „oszlopai”, igazi családcentrikus emberek, ők tartják össze a kapcsolatokat, még akkor is, amikor minden más bizonytalan.

Ha a legtöbb válaszod C: Zordon

Éles eszű, stratégiai gondolkodású és ambiciózus alkat vagy. Nem szereted, ha mások irányítanak, inkább te szeretnéd kézben tartani a dolgokat. Gyorsan átlátod a helyzeteket és ha kell, azonnal reagálsz rájuk. Ez az embertípus gyakran félreértett: nem feltétlenül rosszindulatú, inkább rendkívül kontroll- és elismerés-orientált személyiség. Ha ez jött ki, az azt jelzi, hogy erős benned a vágy, hogy valami maradandót alkoss. 

Ha a legtöbb válaszod D: Timon

Igazi viccmester vagy, mindig a társaság középpontjában találod magad. Könnyed, humoros és szabadságkedvelő személyiség vagy, aki nem szereti a felesleges drámát, és ösztönösen megéled a pillanatokat. Mások melletted érzik magukat igazán felszabadultnak, mert nem nyomasztod őket elvárásokkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu