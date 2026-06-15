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Ezzel a meglepő háztartási kellékkel távol tarthatod a koszt az ablakpárkányodtól

háztartás ablakpárkány takarítás
Life
2026.06.15.
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Mindenki elköveti ezt a hatalmas hibát takarítás közben. Ezzel a filléres háztartási kellékkel megkönnyítheted az ablakpárkány tisztítását és elűzheted a port! Íme a részletek.

A nyár a nyitott ablakok és a friss levegő időszaka, ám van egy sötét oldala is, amit minden háziasszony gyűlöl: a lakás legeldugottabb sarkaiba is könyörtelenül beeszi magát a por. Nincs dühítőbb annál, mint amikor a hétvégi nagytakarítás után két nappal az ablakpárkányokat már megint szürke réteg borítja. Ez nemcsak lehangoló látvány, de az allergiások életét is megkeseríti. Létezik azonban egy zseniális trükk, amivel nemcsak letörölheted, de valósággal elűzheted a port az ablakpárkány tisztítása során.

ablakpárkány tisztítása
Ablakpárkány tisztítása mester fokon: így tüntesd el a koszt sikeresen!
Forrás:  123rf.com

Ablakpárkány tisztítása és koszűzés egyszerre 

  • A legtöbb háziasszony meleg vízzel vagy csak egy kis mosószerrel mossa át az ablakpárkányait, pedig nem ez a megfelelő módszer.  
  • Létezik egy olyan takarításai kellék, amely nemcsak letörli, de valósággal taszítja majd a port. 
  • Lépj új szintre a takarításban fillérekből! 

Sokan nem tudják, de a nyári, száraz melegben a lakásban felerősödik a sztatikus elektromosság. Amikor a függönyöket húzogatjuk az ablakpárkány felett vagy a szőnyegen sétálunk a szegőlécek mellett, a súrlódás miatt elektromos töltés keletkezik. Mivel a nyári levegőben kevesebb a nedvesség, ez a töltés nem tud hova távozni, így a felületek valósággal mágnesként vonzzák magukhoz a porszemeket és a kisállatszőrt. A legnagyobb probléma az, hogy egy sima ronggyal történő törölgetés nem szünteti meg ezt a sztatikus töltést, ezért tér vissza a por szinte azonnal a takarítás után. 

A titkos fegyver: a szárítógép kendő 

A megoldás egy meglepő, mégis pofonegyszerű háztartási eszközben rejlik: a szárítógép kendőben (vagy másik nevén szárító kendőben). Ezeket a kendőket eredetileg arra tervezték, hogy a szárítógépben megakadályozzák a ruhák elektromos feltöltődését és egymáshoz tapadását. A bennük található antisztatikus vegyületek és textilöblítő anyagok azonban a bútorokon és az ablakpárkányon is csodát tesznek. Semlegesítik a sztatikus töltést, így a por nem tapad meg a felületen, ugyanakkor védőréteget képeznek, amely hetekig távol tartja a szennyeződéseket. Nem mellesleg pedig fantasztikus illatot hagynak maguk után az egész szobában. A trükkhöz bármilyen márkájú, szupermarketben kapható olcsó szárítógép kendő tökéletesen megfelel, a lényeg, hogy filléres beruházásról van szó, ami rengeteg időt spórol meg nekünk. 

Így tartsd távol a port hetekig: lépésről lépésre 

Első lépésként a megszokott módon, egy nedves ronggyal töröld le a meglévő port az ablakpárkányról vagy a szegőlécekről. Egy másik, száraz kendővel töröld teljesen szárazra a felületet, fontos, hogy a területnek makulátlanul száraznak kell lennie. Fogj egy szárítógép kendőt, és alaposan dörzsöld át vele a száraz felületet, ügyelve arra, hogy mindenhova jusson az antisztatikus rétegből. 

Így az ablakpárkányod a szellőztetési szokásoktól függően legalább két hétig, de akár egy hónapig is teljesen pormentes marad! Különösen a hálószobákban érdemes bevetni, ahol a textíliák és szőnyegek miatt egyébként is gyorsabban gyűlik a kosz. Próbáld ki és felejtsd el az állandó törölgetést! 

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