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A parfümök királynője ez a különleges nyári illat - Garantáltan imádni fogod

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Ismerd meg a Pina Colada parfümök csábítóan csajos világát! Összegyűjtöttük a legjobb női parfümöket, amelyek újradefiniálják az eredeti koktélt.

A Pina Colada nem csupán a koktélbárok sztárja és Puerto Rico hivatalos itala, hanem a parfümvilág egyik legszabadabb és legnyáriasabb illata. Ha szereted a napsütést, a tengerparti szellőt és az édes, krémes aromákat, ez az illatvilág lesz a személyes békeszigeted. Összegyűjtöttük a legjobb Pina Colada parfümöket, hogy te is elmerülhess az istennői illatban! 

Pina colada parfüm
Ínycsiklandó Pina Colada parfümök, amelyek egyszerűen imádunk.
Forrás: Shutterstock

Édes és friss Pina Colada parfümök nyárimádóknak 

  • A Pina Colada parfümök, akárcsak a koktél maga, egyszerre érzékien édes és nyáriasan friss. 
  • Nézd meg a legnépszerűbb márkák elképzeléseit erről az illatvilágról!

Elég egyetlen fújás, és máris egy fehér homokos tengerparton érezzük magunkat, távol a hétköznapi stressztől és a munkától. A gyümölcsös és krémes jegyek kombinációja endorfint szabadít fel, hiszen ez egy „boldogság-illat”, ami mosolyt csal az arcunkra. A koktélnév spanyol eredetű: piña – ananász, colada – szűrt, és pontosan ezt a trópusi frissességet adja vissza az illatpiramis is. Tökéletes az olyan csajoknak, akik imádják a gourmand édességet és a trópusi ananászt is. 

Milyen illatjegyek vannak egy Pina Colada parfümben? 

Ezekben a kompozíciókban az ananász dominál, és ez adja meg a parfüm savanykás-édes, lédús indítását, ami azonnal energiával tölt fel. Gyakran egészítik ki egy kevés citrussal vagy lime-mal, hogy fokozzák a frissességet. De ez még csak a kezdet! 

A legtöbb Pina Colada koktél ihletésű illat szívjegye a kókusztej vagy kókuszkrém. Ez felelős a lágyságáért és egzotikus karakteréért. Olyan érzést kelt, mintha naptej illata keveredne a trópusi gyümölcsökkel. 

Az alapjegyek biztosítják a tartósságot, hogy ne csak egy gyümölcslé illatát kapjuk, így az alapokba gyakran kerül fehér rum akkord, ami egy kis fűszeres mélységet ad. A lezárást általában pedig édes vanília, nádcukor vagy lágy pézsma biztosítja, ami órákig a bőrön tartja a gourmand illatot. 

Tipp: Ha igazán tartós és intenzív hatást szeretnél, keress olyan parfümöket, ahol az ananász mellett megjelenik a tonkabab vagy a szantálfa is – ezek segítenek, hogy az illat ne „párologjon el” túl gyorsan a nyári melegben! 

Íme a legjobb női parfümök a Pina Colada elképzelésében! 

legjobb Pina Colada parfümök
1. marionnaud  MUGLER ALIEN GODDESS Eau de Parfum 54.600 Ft, 2. tomfordbeauty Soleil Blanc Eau de Parfum 92.454 Ft, 3. douglas Pepe Jeans Cocktail Edition For Her 10.390 Ft, 4. notino Lattafa Qaed Al Fursan Unlimited 5.920 Ft, 5. parfums-de-marly Parfums De Marly Cassili 103.745 Ft
Forrás: Shutterstock,  marionnaud, tomfordbeauty, douglas , notino, parfums-de-marly 

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