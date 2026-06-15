Helikopter-balesetben meghalt a Budapestre készülő világsztár

Két helikopter ütközött össze vasárnap délelőtt Rio de Janeiro délnyugati részén, Recreio dos Bandeirantes városrész felett. A tragédiában hatan haltak meg, köztük Oliver Tree amerikai énekes és producer – közölték a helyi hatóságok.

2026. június 14-én a brazíliai Rio de Janeiro Recreio dos Bandeirantes negyede felett - Ebben a balesetben halt meg Oliver Tree énekes is

Forrás: AFP

Az egyik helikopteren öten utaztak, a másik gépen csak a pilóta tartózkodott. A szerencsétlenséget senki sem élte túl. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozatok Oliver Tree Nickel énekes-dalszerző is.

Oliver Tree Budapesten is színpadra lépett volna

Oliver Tree a világ körüli turnéja miatt tartózkodott Brazíliában. Június elején São Paulóban koncertezett, európai turnéját pedig július 1-jén, Lisszabonban kezdte volna meg. A tervek szerint július 12-én a budapesti Dürer Kertben is lépett volna fel.

Húsz autó égett ki

A szemtanúk elmondása és a tűzoltóság első jelentése szerint a helikopterek a levegőben ütköztek össze, majd az Avenida das Américas egyik, elektromos járművek tárolására használt parkolójába zuhantak. A becsapódást követően hatalmas tűz ütött ki, amelyben legalább húsz parkoló autó teljesen kiégett. A hatóságok lezárták a környéket, a mentésben és a károk felszámolásában több városi szolgálat is részt vett.

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