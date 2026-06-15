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Helikopter-balesetben meghalt a Budapestre készülő világsztár

AFP -
tragédia Világsztár helikopterbaleset
Horváth Angéla
2026.06.15.
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Két helikopter ütközött össze vasárnap Rio de janeiro felett. Az egyikben az ismert amerikai énekes utazott, aki pár hét múlva Budpaesten lépett volna fel világkörüli turnéja keretében.

Két helikopter ütközött össze vasárnap délelőtt Rio de Janeiro délnyugati részén, Recreio dos Bandeirantes városrész felett. A tragédiában hatan haltak meg, köztük Oliver Tree amerikai énekes és producer – közölték a helyi hatóságok. 

2026. június 14-én a brazíliai Rio de Janeiro Recreio dos Bandeirantes negyede felett - Ebben a balesetben halt meg Oliver Tree énekes is
2026. június 14-én a brazíliai Rio de Janeiro Recreio dos Bandeirantes negyede felett - Ebben a balesetben halt meg Oliver Tree énekes is
Forrás: AFP

Az egyik helikopteren öten utaztak, a másik gépen csak a pilóta tartózkodott. A szerencsétlenséget senki sem élte túl. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozatok Oliver Tree Nickel énekes-dalszerző is. 

Oliver Tree Budapesten is színpadra lépett volna

Oliver Tree a világ körüli turnéja miatt tartózkodott Brazíliában. Június elején São Paulóban koncertezett, európai turnéját pedig július 1-jén, Lisszabonban kezdte volna meg. A tervek szerint július 12-én a budapesti Dürer Kertben is lépett volna fel. 

Húsz autó égett ki

A szemtanúk elmondása és a tűzoltóság első jelentése szerint a helikopterek a levegőben ütköztek össze, majd az Avenida das Américas egyik, elektromos járművek tárolására használt parkolójába zuhantak. A becsapódást követően hatalmas tűz ütött ki, amelyben legalább húsz parkoló autó teljesen kiégett. A hatóságok lezárták a környéket, a mentésben és a károk felszámolásában több városi szolgálat is részt vett.

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