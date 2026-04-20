Megtalálod a gepárdot a képen? Lehetetlen IQ-teszt, csak a emberek 1% képes megoldani

A keresgélős fejtörők keményen igénybe veszik és egyben tesztelik is az éleslátásodat. Ez a képes IQ-teszt pedig a különösen nehezek közé tartozik. Mi szóltunk! Ha még így is belevágnál, akkor próbálj csak a feladatra fókuszálni, mert nem lesz könnyű dolgod.

Ez az IQ-teszt elrepít az afrikai Szavannába.

IQ-teszt egyenesen a Szavanna vadvilágából Ezt a rejtvényt úgy kell megoldanod, hogy beleképzeled magad egy antilop helyébe.

A Szavanna magas füves pusztájában kell rálelned a rád leső gepárdra.

Ez a fejtörő bizony meg fogja dolgoztatni az agytekervényeidet.

A koncentráció és éleslátás mellett bizony másra is szükséged lesz, hogy megoldd.

Tudtad, hogy a gepárd a Föld a leggyorsabb szárazföldi állata? Az akár 120 km/órás tempót azonban nagyon rövid ideig képes fenntartani: mindössze 20-30 másodperce van elkapni a zsákmányát. Nem csodálkozhatunk hát azon, hogy elsősorban lopakodásával cserkészi be zsákmányát. Ha azt hiszed, ez nem volt fontos információ a vizuális képességeidet próbára tevő agytorna szempontjából, akkor olvass tovább.

A képes rejtvény feladványa

Képzeld el, hogy egy antilop vagy az afrikai Szavannán. A nap melegen süt, te pedig az egész napos legelészés után szeretnél megpihenni egy fa árnyékában. Igen ám, de a magas fűben nem tudhatod, hol lapul az a ragadozó, aki már kinézett magának. A fa árnyékára szükséged lenne, de ha túl közel kerül hozzád egy gepárd, nem lesz esélyed a menekülésre. Ha nem akarsz a vacsorája lenni, bizony rendkívüli látásra lesz szükséged, és természetesen meg kell oldanod ezt a képes rejtvényt.

A feladatod ebben a fejtörőben, hogy megtaláld a képen rejtőzködő gepárdot! Erre pedig mindössze 10 másodperced lesz.

Képes rejtvény: feladvány.

Az IQ-teszt megoldása

Sikerült megtalálnod a kiváló rejtőszínnel rendelkező gepárdot? Ez esetben gratulálunk, hiszen az agytorna megoldásával sikerült elkerülnöd a veszélyt! Ha most nem sikerült rálelned a nagymacskára, ne csüggedj! Gyakorolj más, hasonló fejtörőkkel, hiszen, ha sikerül ráállnod a logikájára, és fejleszted egy kicsit a koncentrációs képességedet, legközelebb menni fog. Mutatjuk, hol bújkált ez a félelmetes ragadozó: