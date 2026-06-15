Egyetlen dologgal kiűzheted a vakondot a kertedből: nem kell drága riasztó

A kisvakond ugyan aranyos mesefigura, viszont a kertben már kevésbé örülünk a jelenlétének. A frissen feltúrt földkupacok és a gyep alatt futó járatok pillanatok alatt tönkretehetik a gondosan ápolt pázsit látványát. Szerencsére a szakértők szerint nem feltétlenül kell drága eszközökhöz vagy radikális megoldásokhoz nyúlni, hogy kiűzzük onnan a kis gézengúzt.

A szakértők szerint, ezzel a módszerrel akár teljesen megszűnhet a vakond problémád.

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Eleged van a túrásokból? Trükk a vakondok ellen A vakond elsősorban táplálékot keres a kertben.

A földigiliszták és pajorok vonzzák a területre.

Ha megszűnik a táplálékforrás, a vakond általában máshol keres új otthont.

Köztudott tény, hogy a vakondok a nedves, laza talajt kedvelik, mert ebben könnyebben ásnak járatokat, ráadásul a csapadékos vagy túlöntözött föld közelebb csalhatja a felszínhez a földigilisztákat is, amelyek fontos táplálékforrást jelentenek számukra.

A tévhitekkel ellentétben a vakond nem a növényeid miatt néz be hozzád, hanem a talajban élő földigiliszták, pajorok és más rovarok vonzzák. Ha ezek száma csökken, a kert hirtelen sokkal kevésbé lesz vonzó számára.

Mit lehet tenni a vakondok ellen?

A szakértők szerint érdemes csak akkor öntözni a gyepet és a kertet, amikor valóban szükséges. A rendszeres, túlzott locsolás helyett figyelj a talaj állapotára, és kerüld a felesleges vízpótlást. Így a föld kevésbé lesz vonzó a vakondok számára, és idővel más területet kereshetnek maguknak, mondjuk például a szomszéd kertjét.

Bár azt is hozzáteszik, hogy ez a módszer nem hoz azonnali eredményt, viszont természetes, költségmentes és a kert egészsége szempontjából is előnyös lehet. Néha a legjobb vakondriasztó nem egy különleges szerkezet vagy házi praktika, hanem egyszerűen módszer, amit még a növényeid is meg fognak hálálni.

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