Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 15., hétfő Jolán, Vid

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kertgondozás

Egyetlen dologgal kiűzheted a vakondot a kertedből: nem kell drága riasztó

Shutterstock - tchara
kertgondozás vakondriasztó vakond kert házi praktika
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nem kell drága riasztó vagy temérdek fufangos csapda. A szakértők szerint egyetlen dolog eltüntetheti a vakondokat a kertedből.

A kisvakond ugyan aranyos mesefigura, viszont a kertben már kevésbé örülünk a jelenlétének. A frissen feltúrt földkupacok és a gyep alatt futó járatok pillanatok alatt tönkretehetik a gondosan ápolt pázsit látványát. Szerencsére a szakértők szerint nem feltétlenül kell drága eszközökhöz vagy radikális megoldásokhoz nyúlni, hogy kiűzzük onnan a kis gézengúzt. 

A szakértők szerint, ezzel a módszerrel akár teljesen megszűnhet a vakond problémád.
A szakértők szerint, ezzel a módszerrel akár teljesen megszűnhet a vakond problémád. 
Forrás:  123rf

Eleged van a túrásokból? Trükk a vakondok ellen

  • A vakond elsősorban táplálékot keres a kertben.
  • A földigiliszták és pajorok vonzzák a területre.
  • Ha megszűnik a táplálékforrás, a vakond általában máshol keres új otthont.

Köztudott tény, hogy a vakondok a nedves, laza talajt kedvelik, mert ebben könnyebben ásnak járatokat, ráadásul a csapadékos vagy túlöntözött föld közelebb csalhatja a felszínhez a földigilisztákat is, amelyek fontos táplálékforrást jelentenek számukra.

A tévhitekkel ellentétben a vakond nem a növényeid miatt néz be hozzád, hanem a talajban élő földigiliszták, pajorok és más rovarok vonzzák. Ha ezek száma csökken, a kert hirtelen sokkal kevésbé lesz vonzó számára.

Mit lehet tenni a vakondok ellen? 

A szakértők szerint érdemes csak akkor öntözni a gyepet és a kertet, amikor valóban szükséges. A rendszeres, túlzott locsolás helyett figyelj a talaj állapotára, és kerüld a felesleges vízpótlást. Így a föld kevésbé lesz vonzó a vakondok számára, és idővel más területet kereshetnek maguknak, mondjuk például a szomszéd kertjét. 

Bár azt is hozzáteszik, hogy ez a módszer nem hoz azonnali eredményt, viszont természetes, költségmentes és a kert egészsége szempontjából is előnyös lehet. Néha a legjobb vakondriasztó nem egy különleges szerkezet vagy házi praktika, hanem egyszerűen módszer, amit még a növényeid is meg fognak hálálni. 

Ezek a kert témák is érdekelhetnek:

Így magozd ki gyorsan és egyszerűen a cseresznyét – Ezzel a trükkel rengeteg időt spórolhatsz

Ezzel az egyszerű trükkel sokkal könnyebben birkózhatsz meg a cseresznyemagozással.

Ezt az EGY növényt sose ültesd el a kertedben! A szakértők szerint egy életre megbánhatod

Első látásra ártalmatlannak tűnik, mégis ez az egyik legproblémásabb növény, amit a kertedbe ültethetsz. Ha nem figyelsz átveheti az uralmat az udvarod felett.

Ezért sárgul a paradicsom levele, hiába öntözöd - A kertészek szerint ezt rontod el

Öntözöd, gondozod. De akkor miért sárgul a paradicsom levele? A válasz sokkal meglepőbb lehet, mint gondolnád.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu