Egyetlen gyufaszál elég, hogy bizonyítsd a 130 feletti IQ-d

A képes fejtörők egyik remek tulajdonsága, hogy igen szórakoztatók. A másik pedig, hogy a kvízekkel ellentétben, itt nem a tárgyi tudás, hanem a szimpla intelligencia számít. Elég merész vagy hozzákezdeni ehhez az IQ-teszthez, amiben egyetlen gyufaszál dönt arról, hogy bekerülhetsz-e a 130-asok klubjába?

Mennyi idő alatt tudod megoldani ezt az IQ-tesztet?

Forrás: IQ Puzzle

Miért szeretjük az ilyen gyufás IQ-teszteket? Visszaidézik a gyerekkorunkat, amikor a játék egyben kihívás is volt.

Remekül megtornáztatják az agytekervényeinket.

Nem tudás, hanem intelligenciatesztek: elsősorban a logikára építenek.

Mozgass el egyetlen gyuaszálat, hogy a számtani művelt igaz legyen.

Talán gyerekként téged is próbáltak úgy lekötni a szüleid, hogy különböző feladványokat adtak, amelyeket gyufaszálak elmozgatásával kellett megoldanod. Ez egy népszerű rejtvénytípus, ami bizony komolyan megdolgoztatja az agytekervényeket. Manapság már az is ritka, ha valaki gyufát használ, nemhogy az asztalon rakosgassa őket. Mivel azonban az ilyen fejtörők továbbra is remek intelligenciapróbának minősülnek, átkerültek az internetre, hogy ingyenes rejtvények formájában adják fel a leckét.

Az IQ-teszt feladványa

Magad előtt látsz egy számtani műveletet, pontosabban egy összeadást. A mostani számokkal azonban ez így távolról sem helyes. Az IQ-tesztben az lesz a feladatod, hogy egyetlen gyufaszál átmozgatásával helyessé tedd! Vigyázz, az az egy kis szál bárhonnan elvehető és bárhová letehető. Ha készen állsz, jön még egy kis nehezítés. Ahhoz, hogy bizonyítsd a 130-as IQ-dat, mindössze 5 másodperc alatt kell rájönnöd az egyetlen helyes megoldásra!

Íme, az IQ-teszt feladványa.

Az IQ-teszt megoldása

Sikerült megtalálnod, hogy honnan kellett elvenni és hová kellett letenni azt az egyetlen gyufaszálat? Ebben az esetben gratulálunk, valóban elképesztő a logikád! Amennyiben kevésnek találtad az időt, ne csüggedj. Gyakorolj más hasonló feladvánnyal, vagy egyszerűen csak engedd el az időnyomást, és próbáld stopper nélkül megfejteni ezt a furfangos rejtvényt. Ha szeretnéd magad ellenőrizni, ím a megoldás:

Az IQ-teszt megoldása- bizony a kettesből kellet hátrébb tolni a gyufaszálat, hogy megkapd a hármast.

