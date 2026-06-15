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2026. jún. 15., hétfő Jolán, Vid

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Csak az igazi Einsteinek képesek megoldani ezt az IQ-tesztet 20 másodperc alatt

agytorna IQ-teszt képrejtvény
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Mennyire vagy éleslátó? Megtalálod az IQ-teszt hibáit? Vigyázz, erre csak az igazi zsenik képesek!

Ez az IQ-teszt most izgalmas lesz! Tedd próbára a gyorsaságod és az éleslátásod, hogy kiderüljön: vajon méltó Einstein lennél-e!

Einsteines IQ-teszt
Ha ezt az IQ-tesztet 20 másodperc alatt megoldod, akkor igazi Einstein vagy!
Forrás: Shutterstock

IQ-tesztek a zsenialitáshoz

  • Az agyunk kordában tartása elengedhetetlen része az egészséges életmódnak.
  • A képrejtvényekkel könnyen megmozgathatjuk az agytekervényeinket.
  • A rejtvény képein megbújt 3 hiba. Te megtalálod őket 20 másodperc alatt?

Az egészséges életmód egyensúlya

Odafigyelsz az egészséges életmódra? Gratulálunk! A testünk és a lelkünk egyensúlyának megtalálása nehéz feladat. Ezt a balanszot megtartani pedig csak az igazán elhivatottak képesek. Csakhogy sokan megfeledkeznek egy igen fontos dologról: az egyenletből kihagyják a szellemi erőt.

Hiszen hiába a fitt test, és a kiegyensúlyozott lélek, ha a harmóniához nem társul a bölcs és egészséges gondolkodás, akkor a valódi egyensúly soha nem fog létrejönni. De ne aggódj, ezt könnyen orvosolni tudod!

Minden nap egy agytorna az orvost távol tartja

Ahhoz, hogy a szellemed is jó kondiban tartsd, nem árt, ha az agytekervényeidet is kinyújtóztatod és beolajozod. Vagyis tényleg igaz a mondás kicsavarása: minden nap egy agytorna az orvost távol tartja!

A legjobb agymegmozgatást a fantáziánk kiszélesítése biztosítja, erre pedig a legjobb módszer természetesen az olvasás. De a nyelvtanulás is ugyanolyan hasznos és hatékony metódus. Ha viszont hétköznap nincs sok időd ezekre, akkor jöhetnek a képrejtvények! Ezek a feladványok ugyanis gyorsan és hatékonyan mozgatják meg az agytekervényeid – vagyis garantáltan fejlődnek a kognitív képességeid.

Megtalálod a 3 különbséget 20 másodperc alatt?

Ma egy olyan lehetetlennek tűnő rejtvényt hoztunk el, melyen egy kék madár látható. A megduplázott képek között viszont elbújt 3 különbség. Ha igazi Einstein vagy, akkor 20 másodperc alatt sikerül megtalálnod a hibákat.

Nézd meg jól a képeket! Ne csalj!

IQ-teszt
Megtalálod az IQ-teszt hibáit 20 másodperc alatt?
Forrás:  jagranjosh

Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda? Akkor görgess lejjebb!

Az IQ-teszt megoldása

A legszembetűnőbb különbség a madár csőrénél látható: míg a bal képen az elfogyasztandó kukac a madár csőrének mindkét oldaláról kilóg, addig a jobb oldali képen csak egy oldalról lóg ki az elemózsia. A második hiba a madár farkánál van: a bal képen három toll van megrajzolva, a jobbon viszont csak kettő. Az utolsó hiba a madár jobb szárnyán látható: a jobb oldali képen ugyanis nincs minden toll bemintázva.

IQ-teszt megoldása
Itt bújtak el a különbségek.
Forrás:  jagranjosh

Sikerült megoldanod? Ha nem, vagy nem 20 másodperc alatt, akkor se búsulj! Gyakorolj sokat, hogy a következő már könnyebben menjen! Ha igen, akkor viszont gratulálunk! Te igazi géniusz vagy!

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