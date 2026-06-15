Lóként azonosítja magát a TikTok-sztár: senkinek nem mutatja meg a valódi arcát

Félig lóként, félig emberként azonosítja magát a Stella Stallion nevű német TikTok-sztár, aki nemcsak a színpadon, de a magánéletben is lófejet visel. 2022-ben lépett először színpadra, azóta pedig villámgyorsan hódítja meg az elektro-dance világát olyan slágerekkel, mint a My Barn My Rules vagy a Material horse.

A HorsegiirL nevű TikTok-sztár elképesztő népszerűségnek örvend annak ellenére, hogy egy maszkkal a fején járkál.

Forrás: northfoto

Lóként azonosítja magát az egyik legnépszerűbb jelenlegi TikTok-sztár Stella Stallioin évek óta úgy épít karriert magának, hogy az igazi arcát sosem mutatja meg.

A nő, aki lóként él, a közösségi média felületein egyre több követőt gyűjt magának, és valósággal megőrülnek érte az emberek.

A zeneiparban már szinte semmin sem lepődünk meg. Láttunk már maszkos DJ-ket, anonim producereket, sőt olyan előadókat is, akik szinte soha nem mutatták meg az arcukat. De nem csak az előadók sajátossága a furcsa életstílus: hallottunk már férfiról, aki kutyaként éli az életét, de olyan nőről is tudunk, aki szájkosárral, pórázban érzi jól magát.

Egy berlini művész azonban most még erre is rálicitált: ő ugyanis nem egyszerűen különleges karaktert épített magának, hanem lóként azonosítja magát.

És ami a legfurcsább az egészben? Működik. Az előadóművész HorsegiirL néven robbant be az elektronikus zene világába, és mára olyan ismert fesztiválokon lép fel, amelyekről a legtöbb kezdő DJ csak álmodozik. A titokzatos előadó mindig lómaszkban jelenik meg, következetesen tartja magát a karakteréhez, és úgy beszél magáról, mintha valóban egy vidéki istállóból érkezett volna a világot meghódítani. A zenéi egyszerre őrültek, energikusak és szórakoztatóak. A kilencvenes és kétezres évek nosztalgikus hangzásait keveri modern elektronikus ritmusokkal, miközben az egész produkció olyan, mintha egy diszkóba tévedt póni álmodta volna meg.

@horsegiirlstella When you start listening to nature, she will gift you “Only the Best” 🍃🌳🐛 and what better time to share our harmony than on the 17th of February, the day we officially descend into the Year of the Horse 𖡼.𖤣𖥧 𓃗 ♬ Only The Best - horsegiirLsteLLa

A közösségi média pedig valósággal zabálja: teltházas bulik, nemzetközi fellépések és egyre növekvő rajongótábor követi minden lépését. Vagy inkább minden vágtáját.

A legérdekesebb talán az, hogy a művész valódi személyazonosságát továbbra is homály fedi. Interjúkat is gyakran hangtorzító segítségével ad, és következetesen ragaszkodik a misztikumhoz. Mindezek ellenére az influenszer népszerűsége csak nő: a TikTokon már több mint 471 ezer, míg Instagramon 357 ezer követővel rendelkezik.