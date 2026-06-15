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Nem csapkod, nem kiabál: így ismerd fel a valódi fuldoklást

Shutterstock - Dudarev Mikhail
életveszély vízbefulladás megelőzés vízbefulladás fuldoklás
Jónás Ágnes
2026.06.15.
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Sokan meg vannak győződve arról, hogy minden olyan látványosan történik a vízben, mint a filmekben. Pedig a vízbe fulladás során a fuldokló nem csapkod, de még csak kiabálni sem képes. A tragédia csendesen, szinte észrevétlenül zajlik. Így vedd észre a jeleket!

A legtöbbünk fejében hangos, látványos jelenetként él, valójában azonban többnyire csendes és nehezen felismerhető folyamatról van szó. Vízbe fulladáskor automatikusan bekapcsol bennünk a túlélési reakció: a légzés válik a legfontosabbá, nem pedig a kiabálás vagy az integetés. Ezért is elképesztően nehéz kiszúrni a bajt a partról, de mi eláruljuk, miket figyelj. 

Vízbe fulladás
A vízbe fulladás egyáltalán nem hangos és drámai folyamat.
Forrás: Shutterstock
  • A vízben fuldokló személy mozgása szokatlanná válik.
  • Úgy tűnhet, mintha nem reagálna megfelelően a megszólításra.
  • Több másodpercig egy helyben marad, miközben láthatóan nehezen boldogul a vízben.

Évről évre csaknem 2 millióan fulladnak vízbe a világon, ami elborszasztó statisztika. Az esetek többségében az illető függőleges testhelyzetben van, és a felszínen próbál maradni. A karjai nem a levegőben csapkodnak, hanem ösztönösen a víz felszínét nyomják lefelé, hogy fenntartsák a testet. A fej hátradől, a száj pedig a víz szintjén van, és csak pillanatokra bukkan föl. Így már teljesen érthető, miért nincs idő és lehetőség sem kiáltásra, sem tudatos mozdulatokra. 

Neked is fel kell tűnjön, hogy az illető gyakorlatilag nem halad sem előre, sem hátra a vízben – egy helyben küzd az életéért. A parton állva nem biztos, hogy jól látszik, de aki így küszködik, annak a tekintete fókuszálatlan, üveges és nem úgy reagál a szólongatásra mint egy „normál” fürdőző. 

A vízbe fulladás és a fuldoklás folyamata elképesztő rövid idő alatt zajlik

Egy fuldokló akár 20-60 másodperc alatt is elveszítheti a felszínen maradás képességét, miközben kívülről ez fel sem tűnik. A legfontosabb jel tehát az, hogy a fuldokló nem segélyt kérő, hadonászó ember, hanem inkább egy csendesen, függőleges testhelyzetben a víz felszínén erőlködő személy, aki nem tud beszélni, integetni vagy hatékonyan mozogni.

Mitévő légy, ha fuldokló embert látsz a vízben?

Ha azt látod, hogy valaki fuldoklik, azonnal hívd a segélyhívót (112), és hangosan jelezd a környezetedben lévőknek, hogy baj van. Ha biztonságosan megoldható, próbálj úszóeszközt, kötelet vagy bármilyen kapaszkodót eljuttatni a bajba jutotthoz. A vízbe csak akkor menj, ha biztonságos az úszótudásod.

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