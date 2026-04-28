2026.04.28.
Gyakorolnád az érettségi témákat? Ehhez a magyar érettségi kvízhez a tavalyi, 2025-ös feladatlapból vettük a kérdéseket. Nézd meg, átmennél-e!

A magyar érettségi nemcsak a kötelező olvasmányokról szól, hanem arról is, hogyan tudod felismerni az irodalmi műfajokat, a különböző korszakokat és milyen a lexikális tudásod. Egy gyors kvízzel most tesztelheted, mennyire állsz készen a magyar érettségire!

Készülj a magyar érettségi vizsgára a 2025-ös feladatokkal!
  • Készülsz már a magyar érettségire?
  • Vagy csak kíváncsi vagy, hogy hosszú évek után átmennél-e az érettségin ma is?
  • Ez az irodalmi kvíz segít mindkét esetben!

Magyar érettségi kvíz

A magyar írásbeli érettségi évről évre hasonló logikára épül: szövegértés, nyelvtan, valamint irodalmi műveltség. A feladatok gyakran nem klasszikus „bemagolást”, hanem gondolkodást kérnek, azonban vannak olyan kérdések, amelyek lexikális tudást igényelnek. Íme 6 kérdés, ami szerepelt a 2025-ös magyar érettségiben és talán idén is a segítségedre lehetnek. Te átmennél ma az érettségin? Teszteld ezen az irodalmi kvízen a tudásod!

1/6 Határozd meg, hogy Gertrudis királyné mely irodalmi alkotás szereplője!
2/6 Egészítsd ki: „Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát ................. vére"
3/6 Nevezd meg, hogy az alábbi meghatározás mely műfajra illik! "Egyik legősibb lírai műfaj, egynemű érzéseket, hangulatokat szólaltat meg. Szerkezete egyszerű, terjedelme általában korlátozott. A műfaj története a költészet eredetéig vezethető vissza"
4/6 Mely verstani fogalomra ismersz az alábbi meghatározásból? "Szigorúan kötött versforma, 14 sorból álló, 4 szakaszos vers. Rímképlete eredetileg abba –abba – cdc – dcd. Később ettől eltérő rímképletek és strófaszerkezetek is kialakultak."
5/6 Melyik NEM igaz a barokkra?
6/6 Igaz vagy hamis? "Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem című elbeszélő költeményében keresztapja 1566-os szigetvári küzdelmének állított emléket."

Ezek az irodalmi kvízek is érdekelhetnek:

Irodalmi kvíz: ha 10 kérdésből 7-re tudod a választ, nagyon művelt vagy!

Készen állsz?

Sokan elhasalnak ezen az irodalmi kvízen: neked sikerül helyesen válaszolnod a kérdésekre?

Rég volt már az érettségi, ugye? Valld be, te sem örültél, amikor tucatjával kellett megtanulnod az irodalmi alapfogalmakat. Valóban nem volt kreatív tevékenység, de egy magára valamit adó ember a felére legalább emlékszik. Középhaladó irodalmi kvízünkkel kiderítheted, mi maradt meg az irodalmi alapfogalmakból az emlékezetedben.

Irodalmi kvíz: ha helyesen válaszolsz erre a 6 kérdésre, profi vagy!

Nem biztos, hogy az alábbi kérdésekre kapásból tudod a helyes választ, pedig az iskolában biztosan tanultál ezekről a magyar költőkről és szerelmeikről. Az alábbi irodalmi kvízben ezúttal 8 villámgyors kérdésre kell helyesen válaszolnod, de ha már hatot eltalálsz, vérprofi vagy!

 

 

