A magyar érettségi nemcsak a kötelező olvasmányokról szól, hanem arról is, hogyan tudod felismerni az irodalmi műfajokat, a különböző korszakokat és milyen a lexikális tudásod. Egy gyors kvízzel most tesztelheted, mennyire állsz készen a magyar érettségire!
- Készülsz már a magyar érettségire?
- Vagy csak kíváncsi vagy, hogy hosszú évek után átmennél-e az érettségin ma is?
- Ez az irodalmi kvíz segít mindkét esetben!
Magyar érettségi kvíz
A magyar írásbeli érettségi évről évre hasonló logikára épül: szövegértés, nyelvtan, valamint irodalmi műveltség. A feladatok gyakran nem klasszikus „bemagolást”, hanem gondolkodást kérnek, azonban vannak olyan kérdések, amelyek lexikális tudást igényelnek. Íme 6 kérdés, ami szerepelt a 2025-ös magyar érettségiben és talán idén is a segítségedre lehetnek. Te átmennél ma az érettségin? Teszteld ezen az irodalmi kvízen a tudásod!
1/6 Határozd meg, hogy Gertrudis királyné mely irodalmi alkotás szereplője!
2/6 Egészítsd ki: „Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát ................. vére"
3/6 Nevezd meg, hogy az alábbi meghatározás mely műfajra illik! "Egyik legősibb lírai műfaj, egynemű érzéseket, hangulatokat szólaltat meg. Szerkezete egyszerű, terjedelme általában korlátozott. A műfaj története a költészet eredetéig vezethető vissza"
4/6 Mely verstani fogalomra ismersz az alábbi meghatározásból? "Szigorúan kötött versforma, 14 sorból álló, 4 szakaszos vers. Rímképlete eredetileg abba –abba – cdc – dcd. Később ettől eltérő rímképletek és strófaszerkezetek is kialakultak."
5/6 Melyik NEM igaz a barokkra?
6/6 Igaz vagy hamis? "Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem című elbeszélő költeményében keresztapja 1566-os szigetvári küzdelmének állított emléket."
