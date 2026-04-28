Meghalt a The Voice 24 éves énekese: egy tragikus baleset vetett véget az életének

Elfogytak a szavak. Életének 24. életévében elhunyt Dylan Carter a The Voice tehetségkutató sztárja. A fiatal előadó nem csak zenész volt, hanem egyben egy rákkal küzdő nőket támogató alapítvány alapítója és vezetője is. Halálának hírét a szervezet hozta nyilvánosságra. Mutatjuk a megrázó részleteket!

Meghalt a The Voice énekese, Dylan Carter

Egy horrorisztikus autóbaleset vette el a The Voice énekesének életét

Április 25-én megrázó autóbaleset történt Dél-Kalorinában. A rendőrség jelentése szerint egy személyautó az autópályán haladva eddig megmagyarázhatatlan okokból a szalagkorlátnak ütközött, a benne ülő sofőr pedig a helyszínen életét vesztette. Néhány órával később kiderült, hogy az autót Dylan vezette. Napvilágra került az is, hogy a fiatal tehetség éppen a helyi Music on Main fesztiválon való fellépésére készült, amikor a baleset történt. A rendezvény szervezői a halálhír után lemondták a fesztivált.

Dylan Carter az édesanyja tiszteletére hozta létre az alapítványát

A Mirror beszámolója szerint az énekes a The Voice 24. évada előtt nem sokkal veszítette el szeretett édesanyját, aki hosszú ideig rákkal küzdött a halála előtt. Dylan ezért a műsor során nyert pénzből alapítványt hozott létre, amely a daganatos beteg nőket támogatta az évek során. A szervezet szívszorító szavakkal jelentette be az önzetlen sztár halálának hírét:

„Nehéz szívvel osztjuk meg, hogy Dylan Carter, a The Local Voice alapítója meghalt. Dylan egyben tehetséges zenész is volt, és olyan sokat tett a közösségünkért, hogy nem lehetünk elég hálásak neki. Dylan hitt abban, hogy mindenkinek számít a hangja és így élte a mindennapjait is. Zenéjén, kedvességén és a mosolyán keresztül összehozta az embereket! Továbbvisszük a fényét és a szeretetét, amit maga mögött hagyott" – olvasható a közleményben.

Dylan Carter korábban a The Voice műsorában megríkatta a közönségét, miután az édesanyja emlékére elénekelte az I Look To You című Whitney Houston-dalt. Az előadását itt tudod meghallgatni:

Mindössze néhány héttel ezelőtt a The Voice egy másik szereplője is életét vesztette. Ifunanya Nwangenét ugyanis az otthonában halálra marta egy kígyó, a kiérkező mentősök pedig már nem tudta megmenteni az életét.

