Nem semmi képeket posztolt az Instagram-oldalára Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége ugyanis megmutatta, hogy hova utaztak el a családjukkal. Az édesanya bejegyzéséből megtudhattuk, hogy jelenleg Rómában tartózkodnak, ahol városnézéssel, tengerparti napozással és finom falatokkal kényeztetik magukat és a 8 hónapos kislányukat.

Szoboszlai Dominik családja Rómában piheni ki a Bajnokok Ligája fáradalmait

Szoboszlai Dominik kislánya is nagyon élvezi a kiruccanást

A képek tanúsága szerint, Borka és Dominik rengeteget kalandoztak Rómában, és olyan különleges helyeket is megmutattak a gyermeküknek, mint a római San Silvestro in Capite bazilika, vagy éppen a Trinità dei Monti templom, amelyhez a világhírű Spanyol lépcső vezet. Bár a tavaly augusztusban született gyermek arcát mindenhol kitakarták a szülei, az egyértelmű, hogy a kislány nagyon izgatott volt, ugyanis az édesapja karjában és a babakocsijában szelhette át a hétdombú várost. Az édesapára is ráfért már a pihenés, ugyanis nemrég még kettős terhelés alatt kellett focizni Liverpoolban, mivel a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is helyt kellett állnia. A kupasorozatból való kiesésükkel azonban üresebb lett a focista naptára, ő pedig úgy döntött, hogy a családjára fordítja a felszabaduló idejét.

Nem csak túrázásból és városnézésből állt Dominikék napja, a házaspár ugyanis megkóstolta a helyi különlegességeket is, például a Maritozzo nevű desszertet, valamint meglátogatták a méltán híres Gigi Restaurantot is.

