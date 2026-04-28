2026.04.28.
Hosszú idő után most először volt lehetősége a Liverpool csatárának, hogy nyaralni vigye a családját. Szoboszlai Dominik pedig festői szépségű helyet választott a kiruccanásukhoz.

Nem semmi képeket posztolt az Instagram-oldalára Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége ugyanis megmutatta, hogy hova utaztak el a családjukkal. Az édesanya bejegyzéséből megtudhattuk, hogy jelenleg Rómában tartózkodnak, ahol városnézéssel, tengerparti napozással és finom falatokkal kényeztetik magukat és a 8 hónapos kislányukat.

Szoboszlai Dominik családja Rómában piheni ki a Bajnokok Ligája fáradalmait
Szoboszlai Dominik kislánya is nagyon élvezi a kiruccanást

A képek tanúsága szerint, Borka és Dominik rengeteget kalandoztak Rómában, és olyan különleges helyeket is megmutattak a gyermeküknek, mint a római San Silvestro in Capite bazilika, vagy éppen a Trinità dei Monti templom, amelyhez a világhírű Spanyol lépcső vezet. Bár a tavaly augusztusban született gyermek arcát mindenhol kitakarták a szülei, az egyértelmű, hogy a kislány nagyon izgatott volt, ugyanis az édesapja karjában és a babakocsijában szelhette át a hétdombú várost. Az édesapára is ráfért már a pihenés, ugyanis nemrég még kettős terhelés alatt kellett focizni Liverpoolban, mivel a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is helyt kellett állnia. A kupasorozatból való kiesésükkel azonban üresebb lett a focista naptára, ő pedig úgy döntött, hogy a családjára fordítja a felszabaduló idejét.

Nem csak túrázásból és városnézésből állt Dominikék napja, a házaspár ugyanis megkóstolta a helyi különlegességeket is, például a Maritozzo nevű desszertet, valamint meglátogatták a méltán híres Gigi Restaurantot is.

Szoboszlai Dominik kislánya a húsvét legcukibb nyuszija: Buzsik Borka friss fotót posztolt

Húsvét alkalmából egy kedves, családi pillanatot osztott meg Buzsik Borka: kislányukat puha nyuszis jelmezbe öltöztette. A fotó elvarázsolta a követőket.

Szoboszlai Dominiknak semmi sem drága, ha a feleségéről van szó: mindenki Buzsik Borka táskájáról beszél

Nemcsak a hétvégi győztes meccs miatt beszélnek most sokan Szoboszlai Dominikról, hanem a felesége miatt is. Buzsik Borka friss fotója a divatkedvelők körében is gyorsan beszédtéma lett, miután sokan kiszúrták rajta a különleges Hermès Birkin táskát.

Szoboszlai Dominik új frizurát villantott: minden kisfiú ilyen hajat akar most

Kedd este a Liverpool FC középpályása merész, új frizurával érkezett a Wolverhampton elleni meccsre. Szoboszlai Dominik fonott haja azonnal felkeltette a szurkolók figyelmét, és rögtön beszédtéma lett a közösségi oldalakon.

 

 

