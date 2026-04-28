A Sárkányok háza sztárjánál rákot diagnosztizáltak: „Úgy döntöttem, hogy elmondom mindenkinek!"

Hamarosan megérkezik az HBO Maxra a sikerszéria legújabb évada. A sorozat folytatását azonban beárnyékolta egy fájdalmas hír: kiderült, hogy a Ser Simon Strongot játszó színész, Sir Simon Russel Beale rákos. A Sárkányok háza sztárja a forgatások befejeztével orvoshoz ment, ahol megállapították, hogy vastagbélrákkal küzd. A hírt maga a színész jelentette be a közösségi médiában.

Lehet, hogy a Sárkányok háza harmadik évadában látjuk utoljára a színészt

A 65 éves sorozatsztárt korábban olyan alkotásokban láthattuk, mint a Sztálin halála, vagy a Londoni rémtörténetek. Emellett pedig rendszeres fellépője a londoni színházaknak. Russel most 8 hónappal a Trónok harca-spin off forgatása után bejelentette, hogy nem véletlenül vonult vissza egy időre az aktív színészkedéstől, ugyanis a gyógyulására és az egészségére kellett koncentrálnia.

„Nyolc hónapig titkoltam, hogy rossz az egészségügyi állapotom. De most úgy döntöttem, hogy elmondom mindenkinek. Végig játszottam a színpadon a tavalyi évet, előtte pedig szerepeltem a Sárkányok házában is, azonban a forgatások végén kórházba kerültem, ahol az orvosom megállapította, hogy vastagbélrákom van. Az elmúlt hónapok unalmasak voltak a munkám nélkül, azonban eltökélt szándékom, hogy egyszer visszatérjek" – árulta el a színész.

A Sárkányok háza új évadát – amelyben még biztosan láthatjuk Simont – június 22-én kezdik el játszani az HBO Maxon.

