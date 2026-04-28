Tragédia történt a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén: halálos mérgű pók támadott meg egy nőt

Halálos pókcsípés áldozata lett volna az Európában nyaraló nő, ha nem kért volna orvosi segítséget. Egy igen különleges mediterrán pók marta meg őt.

Mediterrán remetepók okozta a szinte halálos pókcsípést.

Pókcsípés Olaszországban Julia Newton-Mercer 2022 októberében nyaralt Szardínián, ahol az incidens történt.

A pókcsípés körül kezdetben csak viszkető érzés volt, aztán a tünetek egyre rosszabbak lettek.

Juliát feltehetőleg egy mediterrán remetepók marta meg, melynek mérge szövetelhalást okoz.

Julia azóta sem tud segítség nélkül járni.

A „baleset” és a kezelések

A „baleset” 2022 októberében történt. A 43 éves brit Julia Newton-Mercer épp az olasz szigeten, Szardínián töltötte egyhetes vakációját férjével. Elsőre csak azt vette észre, hogy a bal bokáján keletkezett egy csípés, mely körül égő és viszkető érzést észlelt. A helyzet viszont súlyosbodott: a pókcsípés okozta fertőzés ugyanis elterjedt, a nő állapota romlott, és végül kórházba kellett szállítani őt.

A következő néhány hónapban Julia háziorvosa antibiotikumot írt fel neki, a seb viszont újra és újra begyulladt. A hónapokig tartó fekélyesedés miatt egy hatalmas fekete hólyag keletkezett Julia lábának hátsó részén, és szepszis miatt újra kórházba szállították.

Julia 10 hónappal a pókcsípés után egy életmentő műtéten esett át, viszont olyan komoly és maradandó sérülései lettek egy ártatlannak tűnő pókcsípés következtében, hogy a brit nő a mai napig nem képes fél percnél tovább talpon maradni segítség nélkül.

Milyen pók volt a tettes? Az orvosok mediterrán remetepókra gyanakodnak. Ez a mérges pók Olaszországban őshonos, de a csípése nem mindig okoz súlyos tüneteket. Ha viszont mégis, akkor a mérge szövetelhalást, vagyis nekrózist okozhat. 2024-ben egy haláleset is kötődött ehhez a pókfajtához: szintén Olaszországban, Barin, súlyos allergiás reakciót váltott ki a mérge.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: