Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd Valéria

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Ettől az EGYETLEN hozzávalótól lesz igazán szaftos a sült csirke − és nem a vajtól

Ha eddig azzal küzdöttél, hogy nem elég szaftos a vacsora, most egyetlen hozzávalóval megoldódik minden gondod. Mutatjuk, mit tegyél a sült csirke mellé a serpenyőbe, hogy tökéletes állagú ételt kapj!

A csirkés ételek nagyon kedveltek, hiszen számtalan variációban készülhetnek, ráadásul gyors és finom vacsoraként szinte mindenki kedveli. Ám amilyen egyszerűen tűnik az elkészítése, annyira sokak életét képes megkeseríteni. Most elhoztunk egy olyan praktikát, amivel többé nem kell aggódnod a száraz sült csirke miatt.

Így lehet tökéletesen szaftos sült csirkemell a vacsora.
Forrás: Shutterstock

Ez a titka a szaftos sült csirke fogásoknak

  • A csirke, főként a melle húsa, gyorsan elkészül, ezért sokan szeretik.
  • Állaga miatt azonban hajlamos a kiszáradásra, ami az egész ételt elronthatja.
  • Egyetlen hozzávalóval azonban mindig szaftos végeredményt kaphatsz.

Elsőre egyszerűnek tűnhet, pedig a csirke elkészítése közben számos hibát véthetünk. Azt egészen biztosan te is tudod, hogy a csirkét alaposan meg kell főzni, hiszen a nyers hús rendkívül veszélyes lehet. Ez a félelem azonban sokszor azt okozza, hogy egyszerűen túlfőzzük, amitől kiszárad, és hopp, el is szállt a szaftos sült csirke reménye.

A serpenyős szaftos sült csirke titka

Amennyiben te is szívesen készítesz sült csirke fogást serpenyőben, de gyakran megesik, hogy a végeredmény száraz lesz, akkor ezt a tippet imádni fogod. Sokan vajat adnak a csirkéhez sütés közben, de ez a TikTok-receptötlet mást javasol.

Hevíts olajat a serpenyőben, majd tedd bele a megfűszerezett csirkemellet. Süsd 5 percig anélkül, hogy hozzáérnél, majd fordítsd meg őket, és önts a serpenyőbe egy pohár vizet. Ezután fedd le a serpenyőt, és hagyd, hogy a csirkemell vastagságtól függően további 2-4 percig süljön. Figyelj, mert most jön a legfontosabb lépés! Kapcsold le a serpenyő alatt a hőt, és hagyd kb. 15 percig így pihenni. Ezután vedd ki a szaftos sült csirkemelleket, és élvezd a zamatos ízt! Jó étvágyat hozzá!

@smalltowninfluencer If i teach you one thing, please let it be this!! I was enough to participate in a cooking class that taught us this method. Start by seasoning your chicken breast however you like, but season them well. Add a bit of evoo to your pan and heat on medium. Add your chicken, do not move it, let it cook for 5 minutes, set your timer. After 5 minutes, flip it,, add about a cup of water and cover. Leave the heat on for 2 minutes (4 minutes if the pan is thin and chicken is larger) turn the heat off and let sit for 15 minutes. SET TIMER AND NO PEEKING. remove from pan and rest for a few minutes, then use however you wish. #chickenrecipes #easydinner #mealprep #kitchenhacks ♬ original sound - smalltowninfluencer

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
