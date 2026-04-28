Ettől az EGYETLEN hozzávalótól lesz igazán szaftos a sült csirke − és nem a vajtól

A csirkés ételek nagyon kedveltek, hiszen számtalan variációban készülhetnek, ráadásul gyors és finom vacsoraként szinte mindenki kedveli. Ám amilyen egyszerűen tűnik az elkészítése, annyira sokak életét képes megkeseríteni. Most elhoztunk egy olyan praktikát, amivel többé nem kell aggódnod a száraz sült csirke miatt.
Ez a titka a szaftos sült csirke fogásoknak
- A csirke, főként a melle húsa, gyorsan elkészül, ezért sokan szeretik.
- Állaga miatt azonban hajlamos a kiszáradásra, ami az egész ételt elronthatja.
- Egyetlen hozzávalóval azonban mindig szaftos végeredményt kaphatsz.
Elsőre egyszerűnek tűnhet, pedig a csirke elkészítése közben számos hibát véthetünk. Azt egészen biztosan te is tudod, hogy a csirkét alaposan meg kell főzni, hiszen a nyers hús rendkívül veszélyes lehet. Ez a félelem azonban sokszor azt okozza, hogy egyszerűen túlfőzzük, amitől kiszárad, és hopp, el is szállt a szaftos sült csirke reménye.
A serpenyős szaftos sült csirke titka
Amennyiben te is szívesen készítesz sült csirke fogást serpenyőben, de gyakran megesik, hogy a végeredmény száraz lesz, akkor ezt a tippet imádni fogod. Sokan vajat adnak a csirkéhez sütés közben, de ez a TikTok-receptötlet mást javasol.
Hevíts olajat a serpenyőben, majd tedd bele a megfűszerezett csirkemellet. Süsd 5 percig anélkül, hogy hozzáérnél, majd fordítsd meg őket, és önts a serpenyőbe egy pohár vizet. Ezután fedd le a serpenyőt, és hagyd, hogy a csirkemell vastagságtól függően további 2-4 percig süljön. Figyelj, mert most jön a legfontosabb lépés! Kapcsold le a serpenyő alatt a hőt, és hagyd kb. 15 percig így pihenni. Ezután vedd ki a szaftos sült csirkemelleket, és élvezd a zamatos ízt! Jó étvágyat hozzá!
