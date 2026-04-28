Mellkisebbítő műtétre ment, de valami más is eltűnt a testéről - Pasija vette észre először

Sokkoló dolgot vett észre egy nő a műtétje után. Azt hitte, csak mellkisebbítő műtéten vesz részt, de az altatás alatt mást is eltávolítottak a testéről.

Nem hitt a szemének a 23 éves kanadai nő, mikor felébredt a mellkisebbítő műtétje után. Ugyanis nemcsak a melléből operáltak le egy darabot, hanem a teste egy igen fontos részéből is.

mellkisebbítő műtét
A mellkisebbítő műtétje után valami más is hiányzott a kanadai nő testéről.
Nem várt sokk a mellkisebbítő műtét után

  • A 23 éves kanadai Aleigha Cartmen régóta tervezte a mellkisebbítő műtétjét.
  • A plasztikai beavatkozás sikeres volt, csakhogy azon kívül, hogy a mellei kisebbek lettek, más is eltűnt a testéről.
  • Aleigha nem bánja az esetet, végre jól érzi magát a bőrében.

De mi tűnt még el a testéről?

A 23 éves kanadai Aleigha Cartmen közel egy éve tervezte a mellkisebbítő műtétjét, ám amikor végre eljött a várva várt pillanat, nem hitt a szemének. És nem, nem a keblei miatt. A mellműtét során ugyanis váratlan dolog történt. Mikor Aleigha felkelt az altatásból, észrevette, hogy hiányzik két tetoválása is.

Először észre sem vettem, a barátom hívta fel rá a figyelmemet.

 – emlékezett vissza Aleigha.

Persze tisztában volt vele, hogy a beavatkozás során a felesleges bőrt is eltávolítják, de az eszébe se jutott volna, hogy a tetoválásai is eltűnhetnek ezzel együtt.

Az eltűnt tetoválások

Az eltávolított tetoválások között egy szeretett háziállata mancsnyoma és egy személyes emlék is volt, melyeket még tinédzser korában varrattott magára. Aleigha elmondása szerint már megbékélt azzal, hogy már nem viseli magán ezeket az alkotásokat, sőt a sebészével még nevettek is egyet azon, hogy a mellműtéttel egy ingyenes tetováláseltávolítást is kipipálhatott. Bár nagy meglepetést okozott számára a tetoválásokkal kapcsolatos incidens, számára az a legfontosabb, hogy végre jól érzi magát az új külsejében.

@a_cartfart52 like I get it but they’re rlly gone #surgery #tattoo ♬ original sound - 33.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Szex sziámi ikerként? A házas Carmen és az aszexuális Lupita az intim életükről beszéltek

A sziámi ikrek élete olyan lehet, amit elképzelni se tudunk. Így aztán a legtöbb embert érdekli, miként boldogulnak a mindennapokban, és mi történik, ha az egyikük szerelmes lesz, netán férhez megy.

Plasztikai beavatkozás, ami tönkreteheti a párkapcsolatodat

A különböző szépészeti beavatkozások szükségessége régóta vita tárgyát képezi. Egy kutatás szerint egy bizonyos plasztikai beavatkozás kifejezetten árt a párkapcsolatoknak!

Gátlástalan kontárok tették tönkre Gabriela Spanic arcát: orvosi műhiba áldozata a Paula és Paulina sztárja

Évek óta arról beszélnek, hogy mennyire megváltoztak az egykor babaarcú színésznő vonásai. Gabriela Spanic most kitálalt, és elmondta, elrontották a plasztikáját.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu