Mellkisebbítő műtétre ment, de valami más is eltűnt a testéről - Pasija vette észre először

Nem hitt a szemének a 23 éves kanadai nő, mikor felébredt a mellkisebbítő műtétje után. Ugyanis nemcsak a melléből operáltak le egy darabot, hanem a teste egy igen fontos részéből is.

A 23 éves kanadai Aleigha Cartmen közel egy éve tervezte a mellkisebbítő műtétjét, ám amikor végre eljött a várva várt pillanat, nem hitt a szemének. És nem, nem a keblei miatt. A mellműtét során ugyanis váratlan dolog történt. Mikor Aleigha felkelt az altatásból, észrevette, hogy hiányzik két tetoválása is.

Először észre sem vettem, a barátom hívta fel rá a figyelmemet.

– emlékezett vissza Aleigha.

Persze tisztában volt vele, hogy a beavatkozás során a felesleges bőrt is eltávolítják, de az eszébe se jutott volna, hogy a tetoválásai is eltűnhetnek ezzel együtt.

Az eltűnt tetoválások

Az eltávolított tetoválások között egy szeretett háziállata mancsnyoma és egy személyes emlék is volt, melyeket még tinédzser korában varrattott magára. Aleigha elmondása szerint már megbékélt azzal, hogy már nem viseli magán ezeket az alkotásokat, sőt a sebészével még nevettek is egyet azon, hogy a mellműtéttel egy ingyenes tetováláseltávolítást is kipipálhatott. Bár nagy meglepetést okozott számára a tetoválásokkal kapcsolatos incidens, számára az a legfontosabb, hogy végre jól érzi magát az új külsejében.

