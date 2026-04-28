Életfogytiglanra ítélték a Farkasokkal táncoló sztárját– Sötét titok derült ki a szektavezér életéről

2026.04.28.
Senki sem hitte volna, mi folyik a színfalak mögött! A Farkasokkal táncoló sztárja szent embernek vallotta magát, de amit művelt, arra nincsenek szavak. Most utolérte a végzete.

Soha többé nem láthatja a napvilágot Nathan Chasing Horse. A kultikus Farkasokkal táncoló westernfilm egykori gyerekszínészét, aki később spirituális vezetőnek adta ki magát, sokkoló bűncselekmények miatt küldte rács mögé a bíróság. Az áldozatok között kiskorúak is voltak. 

Élete végéig börtönbe kerül a Farkasokkal táncolók sztárja.
  • Nathan Chasing Horse gyerekszínészként vett rész a hollywoodi filmben.  
  • A férfi egyfajta szektavezérként tevékenykedett. 
  • Mutatjuk, mit tudunk eddig az ügyről! 

Megszületett a végső ítélet a 48 éves Nathan Chasing Horse ügyében, akit a világ leginkább a kilencvenes évek Oscar-díjas remekművéből, a Farkasokkal táncoló című filmből ismerhetett meg. A színészből lett szellemi tanítómestert Nevada államban ítélték életfogytig tartó börtönbüntetésre, miután bűnösnek találták szexuális agresszió, gyermekbántalmazás és emberkereskedelem vádjában. 

Nathan Chasing Horse színész letartóztatási fotója.
Az ügyészség szerint Chasing Horse évtizedeken át élt vissza megszerzett hatalmával. A férfi egyfajta szektavezérként munkálkodott az elmúlt években. Spirituális tekintélyét használta fel arra, hogy fiatal nőket és kislányokat hálózzon be, majd kényszerítsen szexuális együttlétre. A tárgyalás során elhangzott vallomások szerint a férfi spirituális gyógyításnak álcázta a bántalmazást, és több áldozatát is feleségeként tartotta fogva.

Nathan Chasing Horse a tárgyaláson.
A bíró az ítélet kihirdetésekor kihangsúlyozta, hogy a kiszabott büntetés célja, hogy a férfi soha többé ne jelenthessen veszélyt a társadalomra. Bár Chasing Horse védői enyhítésért folyamodtak, a bizonyítékok súlya és az áldozatok megrázó vallomásai nem hagytak kétséget a bűnössége felől. A filmvászon egykori ígéretes tehetsége számára így a csillagfény helyett a sötét börtöncella marad élete végéig. 

További sztárhíreink is érdekelhetnek:

Aggasztó fotók láttak napvilágot: járókerettel kapták lencsevégre David Hasselhoffot

David Hasselhoffot feleségével, Hayley Robertsszel egy parkolóban sétálva fotózták le.

56 évesen is bomba: Jennifer Lopez hasizmai felrobbantották az Instagramot – Fotó

Az énekesnő ezúttal egy tükörszelfin mutatta meg elképesztően kidolgozott hasizmait. A rajongók nem győzik dicsérni Jennifer Lopez alakját, pedig az énekesnő titka egyszerű: rengeteg munka és odafigyelés.

Felrobbant az Instagram: Rihanna tangában és falatnyi szoknyában hergeli a rajongóit

Hőségriadó az Instagramon! Rihanna nem bízta a véletlenre a legújabb kollekciója népszerűsítését: saját maga pattant a legmerészebb szettekbe, hogy bebizonyítsa, három gyerek után is ő a popvilág legforróbb ikonja!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
