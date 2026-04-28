Életfogytiglanra ítélték a Farkasokkal táncoló sztárját– Sötét titok derült ki a szektavezér életéről

Soha többé nem láthatja a napvilágot Nathan Chasing Horse. A kultikus Farkasokkal táncoló westernfilm egykori gyerekszínészét, aki később spirituális vezetőnek adta ki magát, sokkoló bűncselekmények miatt küldte rács mögé a bíróság. Az áldozatok között kiskorúak is voltak.

Élete végéig börtönbe kerül a Farkasokkal táncolók sztárja.

Forrás: AFP

Örökre rács mögé kerül a Farkasokkal táncoló sztárja Nathan Chasing Horse gyerekszínészként vett rész a hollywoodi filmben.

A férfi egyfajta szektavezérként tevékenykedett.

Megszületett a végső ítélet a 48 éves Nathan Chasing Horse ügyében, akit a világ leginkább a kilencvenes évek Oscar-díjas remekművéből, a Farkasokkal táncoló című filmből ismerhetett meg. A színészből lett szellemi tanítómestert Nevada államban ítélték életfogytig tartó börtönbüntetésre, miután bűnösnek találták szexuális agresszió, gyermekbántalmazás és emberkereskedelem vádjában.

Nathan Chasing Horse színész letartóztatási fotója.

Forrás: Northfoto

Az ügyészség szerint Chasing Horse évtizedeken át élt vissza megszerzett hatalmával. A férfi egyfajta szektavezérként munkálkodott az elmúlt években. Spirituális tekintélyét használta fel arra, hogy fiatal nőket és kislányokat hálózzon be, majd kényszerítsen szexuális együttlétre. A tárgyalás során elhangzott vallomások szerint a férfi spirituális gyógyításnak álcázta a bántalmazást, és több áldozatát is feleségeként tartotta fogva.

Nathan Chasing Horse a tárgyaláson.

Forrás: Getty Images

A bíró az ítélet kihirdetésekor kihangsúlyozta, hogy a kiszabott büntetés célja, hogy a férfi soha többé ne jelenthessen veszélyt a társadalomra. Bár Chasing Horse védői enyhítésért folyamodtak, a bizonyítékok súlya és az áldozatok megrázó vallomásai nem hagytak kétséget a bűnössége felől. A filmvászon egykori ígéretes tehetsége számára így a csillagfény helyett a sötét börtöncella marad élete végéig.

