Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
változás

Több kedvenc magyaros ételünk tűnhet el a jövőben: ez az oka

magyaros ételek és az új generáció
Shutterstock - AlessandroBiascioli
változás Z generáció magyar étel ciki
Jónás Ágnes
2026.05.19.
Az új generáció már nem eszik meg akármit. A magyaros ételek csak ritkán jönnek szóba, olyannyira, hogy lehetséges, hogy az ő gyermekeik már nem is fogják ismerni a töltött káposztát vagy a sült májat. Mutatjuk, mely ételeket száműzik étrendjükből.

Vannak, akik tizenévesen döntenek a húsmentes étkezés mellett és vannak, akik kifejezetten más kultúrák ételeit részesítik előnyben. Idő aligha van főzni, pláne magyaros ételeket, ezért leginkább rendelnek és a munkahelyre szállíttatják az adagokat. De mi lesz így a korábbi generációk által úgy kedvelt zsíros kenyérrel vagy a hurkával? 

magyaros ételek és új generáció
A Z és alfa generáció fejben rendkívül nyitott a fenntarthatóságra és az egészségre, de a média és a kényelmesség is befolyásolják ételválasztásaikat, a hagyományos magyaros ételek rovására.
Forrás: Shutterstock

Eltűnhet a süllyesztőben a hagyományos magyaros ételek egy része?

  • A kényelmi étkezés és a házhoz rendelés miatt lassan elfelejtjük, miért is szeretjük a hagyományos magyar ételeket és a közös főzéseket.
  • A Z és alfa generáció egészségtudatossága nem a hagyományos magyar konyhában, hanem a növényi vagy a mentes alternatívákban jelenik meg.

A Z és alfa generáció táplálkozását a kényelem és az egészségtudatosság jellemzi

A tömeges válogatósság azután robbant be, hogy azt tanácsolták: ne irányítsuk a gyerekek étkezését. Ezzel együtt az amerikai gyerekek étkezésével kapcsolatos stressze is robbanásszerűen megnőtt” — állítja Nadya Williams, aki a válogatós gyerekek modern jelenségét (Picky Eaters: A Modern American Phenomenon) vizsgálja, majd hozzáteszi, hogy 

a mai fiatalok előnyben részesítik a gyorsételeket, a smoothie-kat, az ázsiai ételeket és a tudatosabb, növényi alapú alternatívákat, de igazából már azt sem tudják, mi tesz igazán jót a szervezetüknek.

A hagyományos magyaros ételeket a Reddit magyar közösségeiben megvetés övezi

Ilyenek a hurka és a kocsonya. A Reddit csevegésekben és gasztrocsoportjaiban zajló viták során sok huszonéves arról számol be, hogy képtelen megenni a disznótoros klasszikusokat, és szívesebben választ egy avokádós pirítóst vagy wrapet. A nehéz, zsíros magyar fogásokat állatjóléti és környezetvédelmi elveik miatt tudatosan kerülik és az sem mellékes, 

hogy a válogatós alfa generációnak a szülők sem mutatnak más példát: a sűrű hétköznapokon végül azt veszik meg, amit a gyerek a képernyő előtt gyorsan megeszik és előnyben részesít.  

Az Óbudai Egyetem magyarországi élelmiszer-fogyasztási mintázatokat elemző kutatásából kiderül egyrészt, hogy a hazai fiatalok élelmiszer-választását a kíváncsiság és a modern, globális ízek keresése hajtja, másrészt hogy fejben egészségtudatosak, de a valóságban a kényelem, az ár és a gyorsaság dönt a kosarukról. 

magyaros ételek és új generáció
Kocsonya: van, akinek kellemes nosztalgia, van, akinek zsíros és íztelen étel.
Forrás: Shutterstock

 

Klasszikusok, amiket köszöni, nem kér a Z generáció

  • Sült máj hagymával (mert ódzkodnak a belsőségektől)
  • Az olyan „falusi” magyaros ételek sem túl népszerűek a körükben, mint a tarhonya vagy a hurka
  • A pacal most végképp eltűnhet (mert iszonyodnak az állagától)
  • Zsíros kenyér hagymával (a boomerek kedvence, de ma már csak retró poén a Z és az Alfa generáció számára
  • Lebbencsleves, tojásos nokedli uborkasalátával (sok Z generációsnak ezek már csóró kaják)

A jó hír, hogy talán nem kell választanunk a Z generáció trendjei és a legféltettebb ízeink között: ha a nehéz fogásokat modern konyhatechnológiával, könnyedebb formában élesztjük újjá, a magyar gasztronómia nem a süllyesztőbe kerül, hanem elfoglalja az őt megillető helyet a jövő asztalánál.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Életmódváltás 30 felett: 2 gyerek mellett fogyott több mint 10 kilót Niki

Az életmódváltás 30 felett sokak számára kihívás, de Niki története megmutatja, hogy kitartással és tudatossággal látványos eredményeket lehet elérni.

Milyen diéta illik hozzád a legjobban csillagjegyed szerint?

A horoszkópod iránymutatást adhat, hogy milyen ételek, étkezési szokások támogathatják azt, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Akár a csillagjegyed is segíthet abban, hogy megtaláld melyik a számodra legjobb diéta.

Semmit sem eszik meg a gyereked? Így érd el, hogy ne legyen finnyás

Ezt kell tenned, hogy a válogatós gyerek végre újra egyen!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu