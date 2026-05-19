Több kedvenc magyaros ételünk tűnhet el a jövőben: ez az oka

Vannak, akik tizenévesen döntenek a húsmentes étkezés mellett és vannak, akik kifejezetten más kultúrák ételeit részesítik előnyben. Idő aligha van főzni, pláne magyaros ételeket, ezért leginkább rendelnek és a munkahelyre szállíttatják az adagokat. De mi lesz így a korábbi generációk által úgy kedvelt zsíros kenyérrel vagy a hurkával?

A Z és alfa generáció fejben rendkívül nyitott a fenntarthatóságra és az egészségre, de a média és a kényelmesség is befolyásolják ételválasztásaikat, a hagyományos magyaros ételek rovására.

Forrás: Shutterstock

Eltűnhet a süllyesztőben a hagyományos magyaros ételek egy része? A kényelmi étkezés és a házhoz rendelés miatt lassan elfelejtjük, miért is szeretjük a hagyományos magyar ételeket és a közös főzéseket.

A Z és alfa generáció egészségtudatossága nem a hagyományos magyar konyhában, hanem a növényi vagy a mentes alternatívákban jelenik meg.

A Z és alfa generáció táplálkozását a kényelem és az egészségtudatosság jellemzi

„A tömeges válogatósság azután robbant be, hogy azt tanácsolták: ne irányítsuk a gyerekek étkezését. Ezzel együtt az amerikai gyerekek étkezésével kapcsolatos stressze is robbanásszerűen megnőtt” — állítja Nadya Williams, aki a válogatós gyerekek modern jelenségét (Picky Eaters: A Modern American Phenomenon) vizsgálja, majd hozzáteszi, hogy

a mai fiatalok előnyben részesítik a gyorsételeket, a smoothie-kat, az ázsiai ételeket és a tudatosabb, növényi alapú alternatívákat, de igazából már azt sem tudják, mi tesz igazán jót a szervezetüknek.

A hagyományos magyaros ételeket a Reddit magyar közösségeiben megvetés övezi

Ilyenek a hurka és a kocsonya. A Reddit csevegésekben és gasztrocsoportjaiban zajló viták során sok huszonéves arról számol be, hogy képtelen megenni a disznótoros klasszikusokat, és szívesebben választ egy avokádós pirítóst vagy wrapet. A nehéz, zsíros magyar fogásokat állatjóléti és környezetvédelmi elveik miatt tudatosan kerülik és az sem mellékes,

hogy a válogatós alfa generációnak a szülők sem mutatnak más példát: a sűrű hétköznapokon végül azt veszik meg, amit a gyerek a képernyő előtt gyorsan megeszik és előnyben részesít.

Az Óbudai Egyetem magyarországi élelmiszer-fogyasztási mintázatokat elemző kutatásából kiderül egyrészt, hogy a hazai fiatalok élelmiszer-választását a kíváncsiság és a modern, globális ízek keresése hajtja, másrészt hogy fejben egészségtudatosak, de a valóságban a kényelem, az ár és a gyorsaság dönt a kosarukról.