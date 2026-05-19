III. Károly király kertésze felfedte a titkot: így lesz nyárra virágzó kerted a filléres csodaszerrel

Talán te is tűkön ülve várod már a csodás nyarat, amikor a kertedben a csodaszép virágaid között élvezheted a jó időt. III. Károly király kertésze azonban nem engedi, hogy egy szimpla ültetéssel hátradőlj. Ha azt szeretnéd, hogy a tiéd legyen a legcsodásabban virágzó kert, ezt az egy dolgot nem szabad elfelejtened!

III. Károly király még hercegként kezdte el álomkertjének rendezését. Ebben több kertész is segítette.

A királyi kertész elárulta a nagy titkot Jack Stooks 20 évig dolgozott a Highgrove House-ban.

A kertész III. Károly király mellett felelt a nyári virágokért.

Most elárulta két népszerű és színpompás virág gondozásának trükkjét.

A III. Károly király álomkertjeként is ismert Highgrove House nem csupán egy park. A brit király egyik legkedvesebb helye, ahová mindig szívesen vonul el a világ zajától. Egyes értesülések szerint ő maga tervezte, ráadásul számos növényt saját kezűleg ültetett el. Ebben a nagy munkában természetesen több kertész is a segítségére volt az elmúlt évek során.

Az egyik Jack Stooks, aki 20 évig dolgozott a Highgrove House parkján. A királyi kertész most felfedte, hogyan lehet egy filléres trükkel bárki kertjében meseszéppé varázsolni a virágokat. Különösen két látványos fajtához ad tanácsot. Ahhoz, hogy a te rododendronjaid és azáleáid is királyi pompában virágozzanak idén nyáron, csupán egy konyhai szemétre van szükséged. Épp arra, ami a hortenzia kékítésére is alkalmas.

Jack Stooks szerint a titok a kávézaccban rejlik.

A kávézacc általában a savas vegetációt kedvelő növényeken működik a legjobban, gondoljunk például a rododendronokra vagy az azáleákra. A kávé olyan tápanyagokat tartalmaz mint a nitrogén, a kálium és a magnézium, amelyek segítik a növények erős növekedését és a szép virágzást. Ahogy a kávézacc lebomlik, javítja a talajt, valamint segít megtartani a nedvességet

− idézi az egykori királyi kertészt az Express.

Nem szabad azonban egyből a kávéfőzőből a növények alá önteni. Előtte alaposan szárítsd ki, majd keverd össze komposzttal, terítsd szét a növény száránál, majd gyengéden dolgozd bele a földjébe. Egy locsolás és készen is vagy.