2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

III. Károly király kertésze felfedte a titkot: így lesz nyárra virágzó kerted a filléres csodaszerrel

Ha eddig azt gondoltad, a jól bevált növénygondozási praktikák elegendőek a szép kertedhez, jobb, ha átértékeled az elmúlt éveket! A királyi kertész ugyanis most elárulta azt az egyszerű és filléres trükköt, amivel egész nyáron élvezheted a színes virágok látványát.

Talán te is tűkön ülve várod már a csodás nyarat, amikor a kertedben a csodaszép virágaid között élvezheted a jó időt. III. Károly király kertésze azonban nem engedi, hogy egy szimpla ültetéssel hátradőlj. Ha azt szeretnéd, hogy a tiéd legyen a legcsodásabban virágzó kert, ezt az egy dolgot nem szabad elfelejtened!

III. Károly király még hercegként kezdte el álomkertjének rendezését. Ebben több kertész is segítette.
A királyi kertész elárulta a nagy titkot

  • Jack Stooks 20 évig dolgozott a Highgrove House-ban.
  • A kertész III. Károly király mellett felelt a nyári virágokért.
  • Most elárulta két népszerű és színpompás virág gondozásának trükkjét.

A III. Károly király álomkertjeként is ismert Highgrove House nem csupán egy park. A brit király egyik legkedvesebb helye, ahová mindig szívesen vonul el a világ zajától. Egyes értesülések szerint ő maga tervezte, ráadásul számos növényt saját kezűleg ültetett el. Ebben a nagy munkában természetesen több kertész is a segítségére volt az elmúlt évek során.

Az egyik Jack Stooks, aki 20 évig dolgozott a Highgrove House parkján. A királyi kertész most felfedte, hogyan lehet egy filléres trükkel bárki kertjében meseszéppé varázsolni a virágokat. Különösen két látványos fajtához ad tanácsot. Ahhoz, hogy a te rododendronjaid és azáleáid is királyi pompában virágozzanak idén nyáron, csupán egy konyhai szemétre van szükséged. Épp arra, ami a hortenzia kékítésére is alkalmas.

Jack Stooks szerint a titok a kávézaccban rejlik.

A kávézacc általában a savas vegetációt kedvelő növényeken működik a legjobban, gondoljunk például a rododendronokra vagy az azáleákra. A kávé olyan tápanyagokat tartalmaz mint a nitrogén, a kálium és a magnézium, amelyek segítik a növények erős növekedését és a szép virágzást. Ahogy a kávézacc lebomlik, javítja a talajt, valamint segít megtartani a nedvességet 

− idézi az egykori királyi kertészt az Express

Nem szabad azonban egyből a kávéfőzőből a növények alá önteni. Előtte alaposan szárítsd ki, majd keverd össze komposzttal, terítsd szét a növény száránál, majd gyengéden dolgozd bele a földjébe. Egy locsolás és készen is vagy.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
