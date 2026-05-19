A 80-as évek egyik legnagyobb sztárjából futár lett: elárulta, mennyit keres

Ha azt hitted, a hollywoodi karrier mindenki számára extrán jövedelmező, most fejen fog kólintani a valóság. A sorozatsztároknak még egy nyolc évig futó sitcom sem garancia a gondtalan évekre.

A színész gyerekként került be a nagy hollywoodi gépezetbe. Stephen King Cujo adaptációja után szinte egyből beválogatták a 80-as évek egyik legsikeresebb szituációs komédiájába. Hiába volt hosszú évekig sorozatsztár, és hiába kap a mai napig pénzt a szerepéért, a megélhetéséért bizony neki is éppúgy dolgoznia kell, mint bárki másnak.

Danny Pintauro a Ki a főnök? sorozatsztár
Danny Pintauro a Ki a főnök? című sitcom sorozatsztárjaként.
A sorozatsztár lerántja a leplet a hollywoodi csillogásról

  • Danny Pintauro ígéretes gyerekszínészként kóstolt bele a sztárságba.
  • A 80-as években megélt siker nem volt elég ahhoz, hogy ma ne kelljen dolgoznia.
  • A színész felfedi, mennyit kap, ha egy tévécsatorna újra leadja a sorozatát.

Az nem titok, hogy sok színész igen hétköznapi munkával kereste a kenyerét, mielőtt befutott sztárrá vált volna. Arról azonban keveset hallani, hogy mi történik a csillogás elhalványodása után. Most az egyikük kitálalt.

Danny Pintauro gyerekszínészként volt igazán népszerű. A Cujo után a Ki a főnök? (Who's the Boss?) című sorozatban szerepelt. A nézők nyolc évadon át láthatták mint Jonathan Bower. A 80-as évek egyik legnépszerűbb sorozatsztárjaként tartották számon, a forgatás azonban már hosszú évek óta leállt, a színész pedig messze sem keres annyi pénzt az újra adásba kerülő részekkel, mint hinnénk.

Amikor egy csatorna  megvásárolja a sorozatot, én kapok valamennyi pénzt, de ez minden alkalommal egyre kevesebb. Például az 1. évadot már annyiszor megvették, hogy én csak öt-hat centet kapok epizódonként. Ráadásul annyiszor sugározhatják, ahányszor csak akarják, de azok után én már nem kapok fizetést

 − idézi a Six Page a Ki a főnök? című sorozat sztárját.

Danny Pintauro nem szégyelli, hogy hétköznapi munkát vállalt. Sőt, kissé zavarja is, hogy az emberek gyakran azt hiszik, azért mert egykor sikeres volt, az anyagi jóléte egész életére biztosítva van. Nemcsak a 2000-es évek sitcomjai voltak jövedelmezők. A színész a Ki a főnök? sorozatsztárjaként sem panaszkodhatott. Elárulta, hogy fizetése nagy részét a Stanford Egyetem tandíjára fordította, ahol dráma szakon szerzett diplomát, de sok ment el arra is, hogy az azt követő években fenntartsa magát. Jelenleg is színészként dolgozik, de egyszerűen nem teheti meg, hogy ne legyen mellette egy fix jövedelmet biztosító állása. Azért is kezdett Jeff Bezos cégénél, az Amazonnál dolgozni futárként, mert a rugalmas munkavégzést össze tudja egyeztetni a filmes munkáival.

