Scherer Péter halála: Mucsi Zoltán megrendítő sorokkal búcsúzott barátjától

Mucsi Zoltán is elbúcsúzott Scherer Pétertől, akivel évtizedeken át nem egyszerűen kollégák, hanem meghatározó alkotótársai is voltak egymásnak. A páros, a Jancsó Miklós-filmek felejthetetlen Kapa–Pepe duója elválaszthatatlan volt.

Mucsi Zoltán kedden, közösségi oldalán reagált Scherer Péter halálhírére. Rövid, de annál súlyosabb mondatokkal búcsúzott barátjától, színésztársától.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán - Az elválaszthatatlan páros
Scherer Péter halála: így búcsúzott Mucsi Zoltán

„Drága Barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy! Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!” írta Mucsi Zoltán.

 

Mucsi Zoltán és Scherer Péter neve szorosan összeforrt a magyar színházi életben. Több filmben és színpadi előadásban dolgoztak együtt, legismertebb közös alakításaik pedig Jancsó Miklós filmjeihez kötődnek. A Kapa–Pepe páros összesen hat Jancsó-filmben jelent meg, az első ezek közül az 1999-ben bemutatott Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten volt. Mindketten játszottak a Krétakör társulatában, majd 2009-ben közös társulatot is alapítottak Nézőművészeti Kft. néven.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán kedd este is együtt álltak volna színpadra A fajok eredete című előadásban. A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház kedden délután közölte, hogy az aznapi előadás „előre nem látható váratlan körülmények miatt a mai napon elmarad”.

Scherer Péter halálhíre mélyen megrázta a szakmát. Pályatársai mellett közéleti szereplők – sokak mellett Liptai Claudia – is búcsúztak tőle. 

