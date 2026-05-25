„Talán ezt nem is lehet lezárni” – Szinetár Dóra őszintén vallott Bereczki Zoltánról

14 év után ismét együtt állt színpadra Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán, a különleges pillanat pedig nemcsak a közönséget, hanem magát a színésznőt is mélyen megérintette. Az egykori házaspár Bereczki Zoltán 50. születésnapi koncertjén lépett fel együtt a Papp László Budapest Sportarénában, ahol közel 12 ezer néző ünnepelte az énekest.

Újra együtt énekelt Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán

Fotó: Facebook

Óriási siker volt Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán közös duettje

A nagyszabású koncerten számos ismert előadó is színpadra állt, többek között Dolhai Attila, Janza Kata, Mészáros Árpád Zsolt, Veres Mónika Nika, Szőke Nikoletta, Vitáris Iván és Pető Brúnó is csatlakozott az esthez. A legtöbb figyelmet azonban kétségtelenül Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán közös fellépése kapta.

A két művész 14 év után először énekelt újra együtt közönség előtt. Az „Ajándék” és a „Holnap hajnalig” című dalok alatt szinte tapintható volt a meghatottság a nézőtéren, a közönség pedig többször is vastapssal jutalmazta a párost. A koncert végén egy puszi is elcsattant Szinetár Dóra arcán, ami tovább fokozta az érzelmes hangulatot. A fellépés után Szinetár Dóra hosszú és őszinte bejegyzésben mesélt arról, milyen érzések kavarogtak benne az elmúlt hetekben. Elárulta, eleinte tartott attól, milyen lesz újra együtt színpadra állni volt férjével, később azonban már kifejezetten várta a pillanatot.

„Azt gondoltam, ez egy méltó lezárás lesz. Jelentem, nem az volt” – írta humorosan a színésznő, majd hozzátette: a koncert ugyan méltó és sikeres volt, de nem érzi úgy, hogy bármit is lezártak volna. Szinetár Dóra szerint vannak kapcsolatok és emberi kötelékek, amelyek egyszerűen nem múlnak el, csak idővel átalakulnak.

„Talán ezt nem is lehet lezárni. Vannak barátságok, van szeretet és kapcsolódás, ami mindig is van, és valamilyen formában mindig is lesz”

– fogalmazott. Külön kiemelte azt is, hogy nem szerelemről beszél, hanem egy mélyebb emberi kapcsolódásról, amely hosszú évek után is megmaradt köztük. A színésznő a bejegyzésében jelenlegi férjének, Makranczi Zalánnak is köszönetet mondott a támogatásért és a szeretetért, valamint háláját fejezte ki a közönségnek is azért, hogy ennyi év után még mindig ilyen fontos számukra az ő közös történetük.