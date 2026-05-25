3 hatalmas rejtély a Star Warsban, amiről a legnagyobb rajongók is csak találgatnak

Northfoto - LUCASFILM LTD
Simon Benedek
2026.05.25.
George Lucas nagyon részletesen dolgozta ki a Star Wars-univerzumot, így nem csoda, hogy vannak máig megfejtetlen rejtélyek a messzi-messzi galaxisban. Íme a legnagyobb titkok a Star Wars-univerzumból!

A Star Wars univerzuma évtizedek óta lázban tartja a sci-fi-rajongókat. A történet 1977-ben indult a George Lucas által rendezett Csillagok háborúja című film bemutatójával. Azóta filmek, sorozatok, könyvek és játékok egész garmadája épült a messzi-messzi galaxis világára. A számtalan alkotás ellenére ma is vannak olyan titkok, amelyekre a hivatalos kánon egyetlen darabja sem adott egyértelmű választ. Összegyűjtöttünk 3 rejtélyt, amelyeken a rajongók is évek óta vitatkoznak.

Star Wars-rejtélyek: Palpatine, azaz Darth Sidius.
Hogyan térhetett vissza a Star Wars IX.-ben Palpatine, azaz Darth Sidius? 
Ezekre a rejtélyekre a legnagyobb Star Wars-fanok sem tudnak választ adni

Jövőre lesz 50 éves a Star Wars-univerzum, így joggal merül fel a kérdés: van olyan titok, amelyre még nem derült fény? A válasz igen. Az Csillagok háborúja mozi bemutatója óta egyre csak gyűlnek a kérdések a messzi-messzi galaxissal és annak szereplőivel kapcsolatban. Mutatjuk a 3 legizgalmasabb rejtélyt, amire még a legnagyobb rajongók – sőt talán maga az alkotó, George Lucas sem tudja a pontos választ. 

1. Milyen fajba tartozik Yoda?

Kevés karakter vált annyira ikonikussá a Star Wars-sagában, mint Yoda. A bölcs jedi mester több mint 900 évig élt, és kulcsszerepet játszott a jedi rend történetében. Ami azonban máig senki sem tud, hogy pontosan milyen fajhoz tartozik. A filmek és a hivatalos történetek soha nem nevezték meg Yoda népét, és azt sem árulták el, honnan származik. A rajongók szerint ez tudatos döntés volt, hogy a karakter misztikusabb maradjon. Az előzményfilmekben látható az ugyanabból a fajból származó Yaddle, illetve A mandalóri című sorozatban megismertük Grogut, azaz bébi Yodát, aki szintén hasonló fajba tartozik, mint Yoda mester, de a származásukról további részletek nem derültnek ki. A rajongók álmaiban szerepel egy bolygó, ami tele van Yoda-szerű lényekkel, azonban hogy valóban létezik-e, az egyelőre titok. 

Bébi Yoda A mandalóri című sorozatban. 
2. Hogyan lett terhes Anakin Skywalker édesanyja?

Anakin Skywalker születése a Star Wars egyik legnagyobb rejtélye. Édesanyja, Shmi Skywalker azt állítja, hogy a fiúnak nincs apja, ezért sok rajongó – és a film is erre utal – szerint maga a „mindenható Erő” hozta létre őt, hogy helyreállítsa az egyensúlyt a galaxisban. Egy másik elmélet szerint viszont a sötét oldal állhat a háttérben: egyes történetekben Darth Sidious, azaz Palpatine áll a háttérben. 

3. Hogyan térhetett vissza Palpatine?

A rajongókat valósággal sokkolta, amikor a Star Wars: Skywalker-korában visszatért a korábban halottnak hitt uralkodó, Palpatine. A filmben ugyan utalnak klónozásra és különböző sith-rituálékra, de a pontos folyamatot soha nem magyarázták el részletesen. Emiatt rengeteg elmélet született arról, hogy valóban feltámadás történt-e, vagy csupán egy klónt láttunk Palpatine, vagyis Darth Sidious szerepében. A filmben inkább az utóbbira utalnak, de a háttér akkor is nagyon homályos. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu