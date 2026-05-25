3 hatalmas rejtély a Star Warsban, amiről a legnagyobb rajongók is csak találgatnak

A Star Wars univerzuma évtizedek óta lázban tartja a sci-fi-rajongókat. A történet 1977-ben indult a George Lucas által rendezett Csillagok háborúja című film bemutatójával. Azóta filmek, sorozatok, könyvek és játékok egész garmadája épült a messzi-messzi galaxis világára. A számtalan alkotás ellenére ma is vannak olyan titkok, amelyekre a hivatalos kánon egyetlen darabja sem adott egyértelmű választ. Összegyűjtöttünk 3 rejtélyt, amelyeken a rajongók is évek óta vitatkoznak.

Hogyan térhetett vissza a Star Wars IX.-ben Palpatine, azaz Darth Sidius?

Forrás: Northfoto

Jövőre lesz 50 éves a Star Wars-univerzum, így joggal merül fel a kérdés: van olyan titok, amelyre még nem derült fény? A válasz igen. Az Csillagok háborúja mozi bemutatója óta egyre csak gyűlnek a kérdések a messzi-messzi galaxissal és annak szereplőivel kapcsolatban. Mutatjuk a 3 legizgalmasabb rejtélyt, amire még a legnagyobb rajongók – sőt talán maga az alkotó, George Lucas sem tudja a pontos választ.

1. Milyen fajba tartozik Yoda?

Kevés karakter vált annyira ikonikussá a Star Wars-sagában, mint Yoda. A bölcs jedi mester több mint 900 évig élt, és kulcsszerepet játszott a jedi rend történetében. Ami azonban máig senki sem tud, hogy pontosan milyen fajhoz tartozik. A filmek és a hivatalos történetek soha nem nevezték meg Yoda népét, és azt sem árulták el, honnan származik. A rajongók szerint ez tudatos döntés volt, hogy a karakter misztikusabb maradjon. Az előzményfilmekben látható az ugyanabból a fajból származó Yaddle, illetve A mandalóri című sorozatban megismertük Grogut, azaz bébi Yodát, aki szintén hasonló fajba tartozik, mint Yoda mester, de a származásukról további részletek nem derültnek ki. A rajongók álmaiban szerepel egy bolygó, ami tele van Yoda-szerű lényekkel, azonban hogy valóban létezik-e, az egyelőre titok.