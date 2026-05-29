Képes rejtvény: csak 140 feletti IQ-val tudod megtalálni a bébi csikóhalat

A most következő rejtvényben egy olyan víz alatti világ tárul fel, amelyet bárki szívesen szemlélne sznorkelezés közben. Halak, kagylók, delfinek és medúzák, egy egész seregnyi tengeri lény úszkál az IQ-teszt képén. Egy azonban annyira elbújt, hogy csak a magas vizuális intelligenciával rendelkezők képesek megtalálni.

IQ-teszt, ami elrepít a tenger mélyére.

Forrás: jagranjosh.com

Miért szeretjük a keresgélős IQ-teszteket? Az ilyen típusú agytornák egyszerre szórakoztatóak és izgalmasak.

Csupán pár percet kérnek az idődből, cserébe pedig megmozgatják az agytekervényeidet.

Ebben a fejtörőben egy elbóklászott bébi csikóhalat kell megtalálnod, akiért már nagyon aggódik az anyukája.

Egy anya legnagyobb félelme, hogy elveszíti szem elől a gyermekét. Ez megtörténhet egy bevásárlóközpontban, boltban, játszótéren, parkban, de akár a víz alatti nyüzsgő forgatagban is. Persze csak abban az esetben, ha az anya történetesen egy csikóhal. Tudjuk ugyan, hogy ezeknél az állatoknál az apa vigyáz a kicsikre, de egy ilyen rajzolt fejtörőben megengedőek vagyunk, szóval esetünkben a nemek felcserélődtek.

A tengeri feladvány

A képen rengeteg tengeri állatot látsz majd. Különböző formájuk és színük mind össze akar téged zavarni, hogy az IQ-teszt különösen nehéz lehessen. A képes rejtvényben látni fogsz egy csikóhal anyukát, aki nagyon aggódik a pici babájáért. A te dolgod az lesz, hogy segíts neki, és megtaláld, mielőtt a hullámok messzire sodornák a családjától. Figyelj, mert az anya mellett lebegő csikóhal már nem bébi, tehát nem ő lesz az, akit meg kell találnod. Ráadásul ahhoz, hogy bizonyítsd a magas intelligenciádat, az agytornára mindössze 15 másodperced lesz.

Készen állsz? Induljon az óra!

A képes fejtörő feladványa.

Forrás: jagranjosh.com

A rejtvény megoldása

Ha sikerült megtalálnod az elkószált bébi csikóhalat gratulálunk, épp most bizonyítottad, hogy messze magasabb a vizuális intelligenciád az átlagénál. Ha nem volt elég rá az idő, próbáld meg újra, most időnyomás nélkül. Ha így sem sikerült rálelned a sárga kis tüneményre, ne csüggedj, gyakorolj más hasonló IQ-teszttel, hogy ráérezz a logikájára.

Mutatjuk, hol bujkált az apró csikóhal: