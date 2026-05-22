11 másodperces IQ-teszt: bizonyítsd zsenialitásodat a gyümölcsös feladvánnyal

Ez a gyümölcsös agyjáték könnyűnek tűnik elsőre, de valójában becsapós, egy apró részletet pedig sokan nem vesznek észre. Nehezítő tényező a 11 másodperces időlimit is. Csak a legnagyobb zsenik képesek kiszámolni 11 másodperc alatt az IQ-teszt utolsó sorának megoldását. Te vajon köztük vagy?

Csak 10-ből 1 embernek sikerül elsőre megoldania ezt az IQ-tesztet. Te közéjük tartozol? Ennek a játékos feladványnak a lényege, hogy a végeredmény alapján megfejtsd, melyik gyümölcs helyére milyen számot helyettesíts. Ha az első sor megvan, onnantól egy egyismeretlenes egyenletként tudunk tovább haladni. A feladat azonban nem ilyen egyszerű, ráadásul 11 másodperc alatt kell megoldani. Készen állsz? Lássuk!

Nézd meg alaposan a rejtvény négy sorát. Minden sor ad egy nyomot. A gyümölcsök nem véletlenszerűek, mivel mindegyiknek fix értéke van, és ha megtalálod ezeket az értékeket, a végső válasz világossá válik.

Lejárt az időd! Ha 11 másodperc alatt sikerült megoldanod, akkor gratulálunk, turbó üzemmódba kapcsoltad az agyadat, és bizonyítottad milyen IQ bajnok vagy. Ha azonban kifutottál az időből, akkor se búsulj: nehéz ilyen rövid időn belül megoldani a tesztet. Mutatjuk a megoldást.

Az alma értéke 10. 3x10=30 A banáncsomó (2 banánból áll) értéke: 8. A kókusz értéke 6. És itt jön a csavar. Az utolsó feladványig ugyanis mindegyik gyümölcs értékét tudjuk, de vigyázat! Az utolsó sorban csak 1 banán van, a két banánt tartalmazó banáncsomó helyett. Tehát nem 8-at kell behelyettesíteni, hanem a felét, 4-et. Végső megoldás: 6 + 10 + 4 = 20

