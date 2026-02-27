Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Melyik híres regénybe illenél bele? Irodalmi személyiségtesztünk megmondja

Egy olvasmányélmény akkor lehet igazán jó, ha rezonálni tudunk az adott könyvvel, vagy legalább fellelünk valamilyen kapcsolódási pontot a a befogadott történet és magunk között. Viszont vannak olyan történetek is, melyek annyira fején találják a szöget, hogy úgy érezzük, mintha rólunk írták volna. A tiéd melyik? Derítsd ki az irodalmi személyiségteszttel!

Egy hős vívódása, egy erkölcsi döntés nehézsége vagy egy belső utazás élménye néha kísértetiesen ismerős lehet. Ha te is imádsz olvasni, akkor ideje kiderítened az irodalmi személyiségtesztünkkel, hogy vajon melyik híres regény főhősét mintázták rólad.

irodalmi személyiségteszt – klasszikus regény
Derítsd ki az irodalmi személyiségteszttel, hogy mely klasszikus regényt mintázták rólad!
Irodalmi személyiségteszt – Tesztek az önismeret útján

A szituációs kérdésekre építő személyiségtesztek mind-mind segíthetnek a saját belső utazásodban. A váratlan kérdések ugyanis olyan helyzetekbe kényszerítenek bele, amelyekbe eddig bele sem gondoltál. A kérdések őszinte megválaszolása pedig önmagad megismeréséhez is közelebb vihet. 

Önmagunk megismerése kulcsfontosságú az önazonosság felé elvezető úton. Ezt már az ókori görögök is tudták Delphoiban, hiszen a világ leghíresebb jósdája fölé ez volt írva: gnóthi szeauton, vagyis ismerd meg önmagad!

Vagyis, ha igazi könyvmoly vagy, akkor az irodalmi tesztek után ideje a személyiségtesztek mezejére is ellátogatnod! Lehet szemezgetni történelmi vonulatból, hiszen azt is kiderítheted, hogy milyen uralkodó lennél, de most nézzünk inkább egy klasszikus regényen alapuló irodalmi tesztet!

Irodalmi személyiségteszt: melyik könyv lennél a személyiséged alapján?

A tesztből kiderül, hogy melyik klasszikus regény szól az életedről – legalábbis valamilyen aspektusban. Mind a négy lehetőség bizonyított már a filmvásznon is, a teszt után tehát újra is nézheted a nagy sikerű adaptációkat. Na, melyik főhősre hasonlítasz leginkább? Ebből talán az is kiderül, hogy mennyire vagy empatikus!

1. Hogyan viszonyulsz a saját hibáidhoz?

A) Inkább elrejtem őket, kifelé nem szabad, hogy bármi látsszon.
B) Küzdök velük, de legtöbbször eluralkodnak rajtam.
C) Állandóan elemzem és ostorozom magam miattuk, általában majd’ beleőrülök.
D) Észreveszem őket, tanulok belőlük, és megpróbálok jobb emberré válni.

2. Mi motivál leginkább az életben?

A) Az élvezetek halmozása, a szépség megélése és a sok elismerés.
B) A kreatív alkotás és a határaim feszegetése.
C) Az igazság keresése, még ha ez sokszor kellemetlen is.
D) Az, hogy másokon segíthessek.

3. Milyen kapcsolatokat vonzol be leggyakrabban?

A) Látványos, de felszínes kapcsolatokat.
B) Intenzív és viharos kötődéseket.
C) Lelki mélységekkel teli, de sok esetben bonyolult viszonyokat.
D) Hosszú távú és sorsformáló kapcsolatokat.

4. Mitől félsz a legjobban?

A) Attól, hogy az emberek meglátják a valódi énemet.
B) Attól, hogy végül egyedül maradok.
C) Attól, hogy nem tudok szabadulni a bűntudatomtól.
D) Attól, hogy nem tudok eleget adni másoknak.

5. Hogyan látod a jövődet?

A) Amíg élvezem az életet, addig nem érdekel más.
B) Kiszámíthatatlan, tele fordulatokkal, soha nem fogom látni, hogy mi okozza majd a vesztemet.
C) Küzdelmes, de tanulságos; egyszer majd biztosan jobb lesz.
D) Reménnyel és fejlődéssel teli, ahol a számomra legfontosabbak mindig elsőbbséget élveznek.

Személyiségteszt megoldása

Ha a legtöbb válaszod A: Oscar Wilde – Dorian Gray arcképe

Az életed a látszat és a belső valóság közti feszültségről szól. Kívülre egészen más oldalad mutatod, mint amilyen valójában vagy, ez viszont egy idő után teljesen fel fog őrölni. Bár fontos számodra a külső, most már te is egyre erősebben érzed, hogy nem lehet mindig a látszatnak élni.

Dorian Gray arcképe
A Dorian Gray arcképét rólad mintázták.
Ha a legtöbb válaszod B: Mary Shelley – Frankenstein

A te utadat az alkotás öröme és a végtelennek tűnő határok feszegetése határozza meg. Viszont ugyanilyen fontos számodra (ha nem fontosabb) az elfogadás iránti vágyad. Valahol mélyen mindig érezted, hogy neked kell adaptálódnod a környezetedhez, ezért mindig arra vágytál, hogy egyszer valaki úgy fogadjon el, ahogy vagy. Bármennyire is felhúztad magad köré a védőbástyákat, attól még igazán mélyen tudsz érezni.

A te életedről mintázták a Frankensteint.
Ha a legtöbb válaszod C: Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij – Bűn és bűnhődés

Nyugi, nem Raszkolnyikovnak a gyilkos énjére akarjuk kihegyezni ezt az eredményt. Te egy örök aggódó személyiség vagy, aki valójában még nincs teljesen tisztába magával. Mindig csak elemzed magad és a döntéseid, az igazság és a belső lelki megtisztulás kérdése pedig központi szerepet játszik az életedben.

Bűn és bűnhődés
A Bűn és bűnhődés Raszkolnyikovjával sok közös van bennetek.
Ha a legtöbb válaszod D: Victor Hugo – A nyomorultak

Az ember, még ha a lehető legrosszabb múlttal is rendelkezik, akkor is újra tudja kezdeni – te ebben hiszel a leginkább. Végtelenül fontos számodra önmagad újradefiniálása és újraalkotása, te az örök változásban és a jóban hiszel. Nem vagy naiv, csak nagyon empatikus.

A nyomorultak
A nyomorultaknak akár te is lehettél volna a múzsája.
Ezt tanulhattad a személyiségtesztünkből

Minden személyiségteszt eggyel közelebb visz a belső énedhez – amiről ma is tanulhattál valamit. A személyiségteszt eredménye pedig további kérdések megválaszolására sarkall. Ezeket a kérdéseket viszont már magadnak kell feltenned.

