Melyik híres regénybe illenél bele? Irodalmi személyiségtesztünk megmondja

Egy hős vívódása, egy erkölcsi döntés nehézsége vagy egy belső utazás élménye néha kísértetiesen ismerős lehet. Ha te is imádsz olvasni, akkor ideje kiderítened az irodalmi személyiségtesztünkkel, hogy vajon melyik híres regény főhősét mintázták rólad.

Irodalmi személyiségteszt – Tesztek az önismeret útján

A szituációs kérdésekre építő személyiségtesztek mind-mind segíthetnek a saját belső utazásodban. A váratlan kérdések ugyanis olyan helyzetekbe kényszerítenek bele, amelyekbe eddig bele sem gondoltál. A kérdések őszinte megválaszolása pedig önmagad megismeréséhez is közelebb vihet.

Önmagunk megismerése kulcsfontosságú az önazonosság felé elvezető úton. Ezt már az ókori görögök is tudták Delphoiban, hiszen a világ leghíresebb jósdája fölé ez volt írva: gnóthi szeauton, vagyis ismerd meg önmagad!

Vagyis, ha igazi könyvmoly vagy, akkor az irodalmi tesztek után ideje a személyiségtesztek mezejére is ellátogatnod! Lehet szemezgetni történelmi vonulatból, hiszen azt is kiderítheted, hogy milyen uralkodó lennél, de most nézzünk inkább egy klasszikus regényen alapuló irodalmi tesztet!

Irodalmi személyiségteszt: melyik könyv lennél a személyiséged alapján?

A tesztből kiderül, hogy melyik klasszikus regény szól az életedről – legalábbis valamilyen aspektusban. Mind a négy lehetőség bizonyított már a filmvásznon is, a teszt után tehát újra is nézheted a nagy sikerű adaptációkat. Na, melyik főhősre hasonlítasz leginkább? Ebből talán az is kiderül, hogy mennyire vagy empatikus!

1. Hogyan viszonyulsz a saját hibáidhoz?

A) Inkább elrejtem őket, kifelé nem szabad, hogy bármi látsszon.

B) Küzdök velük, de legtöbbször eluralkodnak rajtam.

C) Állandóan elemzem és ostorozom magam miattuk, általában majd’ beleőrülök.

D) Észreveszem őket, tanulok belőlük, és megpróbálok jobb emberré válni.

2. Mi motivál leginkább az életben?

A) Az élvezetek halmozása, a szépség megélése és a sok elismerés.

B) A kreatív alkotás és a határaim feszegetése.

C) Az igazság keresése, még ha ez sokszor kellemetlen is.

D) Az, hogy másokon segíthessek.