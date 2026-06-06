Kipróbáltuk az új elektromos szépséget: így teljesített a városban az új Audi Q6 E-tron

Az Audi Q6 most valóban új szintre emelte az elektromos luxust és bebizonyította, hogy a technológia is lehet kifinomult, elegáns és végtelenül nőies. Első pillantásra maga a harmónia. Formái lágyak, mégis határozottak, egyszerre erőteljes és kecses. Az orr-rész karakteres, de nem harsány, a LED-es fényszórók pedig valódi kis ékszerdarabok, mintha egy haute couture kollekcióból pottyantak volna elénk. Az autó lézervilágítása nemcsak praktikus, hanem kifejezetten látványos is: este, amikor megjelenik a jellegzetes fényrajz, garantáltan mindenki rád figyel majd.

Az új Audi Q6 látványos LED-fénysávjával és sportos SUV-profiljával az elektromos mobilitás új arcát mutatja.

Fotó: Antalfi Krisztina

Az Audi Q6 E-tron nem csupán egy új modell, hanem egy merőben új irány.

Tökéletes választás, ha szereted az eleganciát, de nem akarsz kompromisszumot kötni a teljesítményben.

Ez az autó egy életérzés, egy digitális luxus, ami mégis szívre hangolt.

A tesztelt modell ára 47.000.000,- Ft.

Az Audi Q6 E-tron magasabb szintre emeli az elektromobilitást

Külcsín és elegancia: ami után megfordulnak az utcán

A sziluett finoman kiemelkedik az utakról, a tetővonala sportos, de nem „feszülős”, inkább nőies és lendületes. A 21 colos felnik igazi divatkellékei az autónak, és a színek kínálata is lenyűgöző: a gyöngyházfehér, rózsakvarc-metál, jeges ezüst vagy szatén fekete – így biztos mindenki megtalálja a személyiségéhez legjobban illőt. Egy parkolóban, egy kávézó előtt vagy egy városi fényárban, a Q6 E-tron pontosan olyan, mint egy szép és elegáns nő egy vörös rúzzsal, akit egyszerűen nem lehet nem észrevenni.

Belbecs és felszereltség – a kényelem új értelmezése

Amikor kinyitod az ajtót, egy külön világ tárul fel. Ez nem csupán autó, hanem egy guruló luxusotthon, ahol minden részlet érted dolgozik. A belső tér minimalista, de mégis meleg, a textúrák finoman váltakoznak a bőr, a mikroszálas anyagok és az alumínium elemek között. Az ülések ergonomikusak és puhák, mint egy dizájner fotel, a hangulatvilágítás pedig személyre szabható, így minden este más hangulatot varázsolhatsz a térben: legyen az rózsaszín, arany vagy hűvös kék.

A tágas és futurisztikus belső tér minden vezetői és utaskényelmet maximálisan kiszolgál.

Forrás: Antalfi Krisztina

Az új MMI panoramic kijelzőrendszer tűéles grafikával dolgozik, és mintha egy luxus okostelefont használnál. Középen egy ívelt érintőpanel és egy kisebb hőmérsékletsáv kapott helyet, a kijelzők finoman követik a műszerfal ívét, ami eleganciát sugároz. Ráadásul a Q6 E-tron az első Audi, amelyben a digitális asszisztens az utas felé is képes kommunikálni, akár a navigációs tanácsokat vagy a zeneválasztást illetően. Sosem vagy egyedül!

A hangrendszer egy külön történet: a Bang & Olufsen prémium audio olyan hangzást kínál, amitől a kedvenc zenéid új életre kelnek. Gondolj csak bele, amikor péntek este fáradtan hazafelé tartasz az úton, a város fényei tükröződnek az ablakon, de kedvenc zenéd elnémít minden külső zajt és hirtelen elönt a boldogság és a belső nyugalom érzése.

Motor és technológia – erő, amit nem kell bizonyítani

A Q6 E-tron nem a hangos gyorsulásról szól, hanem a csendes magabiztosságról. Az új PPE (Premium Platform Electric) alapra épül, és két elektromotor hajtja, összesen több mint 380 lóerős rendszerteljesítménnyel. Ez azt jelenti, hogy minden gázadás azonnali reakciót kap, de teljes finomságba csomagolva, pont mint egy gyönyörű selyemkendőbe rejtett erő.

A hatótáv akár 625 kilométer is lehet, így hosszabb utakra is bátran tervezhetsz vele. A villámtöltés funkcióval kevesebb mint 30 perc alatt 80%-ra tölthető, ami pont elég idő egy rövid kávészünethez és néhány Instagram-storyhoz az új autóról. Az Audi mérnökei külön figyelmet fordítottak a hőmenedzsmentre, így még hideg időben is stabilan és hatékonyan működik az akkumulátor.

Az adaptív futómű minden úthibát kisimít, ezért az Audi Q6 E-tron modellben ülve akkor is komfortosan érezheted magad, ha éppen egy városi kátyúlabirintuson haladsz át. Az intelligens vezetéstámogató rendszerek, mint a sávkövető, a 360 fokos kamera vagy az automatikus parkolás, leveszik rólad a stresszt, így neked nincs más dolgod, mint hátradőlni, és élvezni az utazást. Kell ennél több?