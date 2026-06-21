Az igazi zsenik átlátják a káoszt! Ebből az IQ-tesztből kiderül, hogy közéjük tartozol-e

A következő képrejtvény igazán megdolgoztatja a szemet és az agyat! A feladat egyszerűnek tűnhet, azonban más képkeresőkkel ellentétben itt szándékosan a káoszban kell megtalálnod a megoldást. Most kiderül, hogy mennyire vagy szemfüles! Megtalálod-e az eltűnt cumisüveget 30 másodperc alatt? Vagy egy kisbaba örökre elveszítette a kedvenc palackját? Az IQ-tesztből kiderül!
Trükkös IQ-teszt az igazán belevaló rejtvényfejtőknek
Újra meghódította a netet egy vicces, de meglepően nehéz képes IQ-teszt. A feladat pedig egyszerűnek tűnhet: találd meg a képen megbúvó cumisüveget. De nem lesz az olyan egyszerű, ha közben tárgyak tucatjai hevernek szerteszét a konyhában. Felkészültél? Akkor mutatjuk a feladatot, amit 30 másodperc alatt kell megoldanod:
Megoldás
Nem sikerült megoldanod a rejtvényt? Esetleg kifutottál az időből? Ne csüggedj, máris megmutatjuk a megoldást! Ha viszont időben teljesítetted a tesztet, és megtaláltad az eltűnt cumisüveget, akkor gratulálunk! A segítségeddel sikerült megvigasztalni egy kisbabát.
A kék cumisüveget nagyon trükkösen dugták el a kép készítői, így első ránézésre talán nem is vetted észre a képen. Azonban ha közelebbről szemügyre veszed a babakocsi mögötti kék vödröt, akkor feltűnhet, hogy valami kikandikál mögüle. Ez nem más mint a síró kisfiú cumisüvege, amit véletlenül elejtett, a tárgy pedig takarásba került. A segítségeddel azonban újra visszakerülhetett a jogos gazdájához.
Ezek a trükkös IQ-tesztek is érdekelhetnek: