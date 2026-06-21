Az igazi zsenik átlátják a káoszt! Ebből az IQ-tesztből kiderül, hogy közéjük tartozol-e

A következő képrejtvény igazán megdolgoztatja a szemet és az agyat! A feladat egyszerűnek tűnhet, azonban más képkeresőkkel ellentétben itt szándékosan a káoszban kell megtalálnod a megoldást. Most kiderül, hogy mennyire vagy szemfüles! Megtalálod-e az eltűnt cumisüveget 30 másodperc alatt? Vagy egy kisbaba örökre elveszítette a kedvenc palackját? Az IQ-tesztből kiderül!

Egy rövid IQ-tesztet hoztunk neked, ami talán trükkösebb, mint amilyennek elsőnek tűnik.

Forrás: 123RF

Trükkös IQ-teszt az igazán belevaló rejtvényfejtőknek

Újra meghódította a netet egy vicces, de meglepően nehéz képes IQ-teszt. A feladat pedig egyszerűnek tűnhet: találd meg a képen megbúvó cumisüveget. De nem lesz az olyan egyszerű, ha közben tárgyak tucatjai hevernek szerteszét a konyhában. Felkészültél? Akkor mutatjuk a feladatot, amit 30 másodperc alatt kell megoldanod:

30 másodperced van megtalálni a cumisüveget

Forrás: Pinterest/the99puzzle.com

Megoldás

Nem sikerült megoldanod a rejtvényt? Esetleg kifutottál az időből? Ne csüggedj, máris megmutatjuk a megoldást! Ha viszont időben teljesítetted a tesztet, és megtaláltad az eltűnt cumisüveget, akkor gratulálunk! A segítségeddel sikerült megvigasztalni egy kisbabát.

A kék cumisüveget nagyon trükkösen dugták el a kép készítői, így első ránézésre talán nem is vetted észre a képen. Azonban ha közelebbről szemügyre veszed a babakocsi mögötti kék vödröt, akkor feltűnhet, hogy valami kikandikál mögüle. Ez nem más mint a síró kisfiú cumisüvege, amit véletlenül elejtett, a tárgy pedig takarásba került. A segítségeddel azonban újra visszakerülhetett a jogos gazdájához.

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