Csak 140 feletti IQ-val tudod kiszúrni a 028-as számot: ez a teszt meg fog izzasztani

Az IQ-szint tesztelése számos módszerrel történhet, például ilyen gyors, képes feladatokkal is. Mindössze 11 másodperc alatt kiderül, hogy intelligensebb vagy-e az átlagnál. Ennyi idő van ugyanis arra, hogy az IQ-tesztben megtaláld a 023-as számok között a rejtett, fordított 028-ast.

IQ-teszt: megtalálod a 028-ast a 023-asok között?

Forrás: jagranjosh.com

Gyors IQ-teszt: 11 másodperc és kiderül, mennyire vagy intelligens

A villámfeladványok segítségével nemcsak a megfigyelőképességedet tesztelheted, az is kiderül, hogy mennyire gondolkozol logikusan és milyen erősen tudsz koncentrálni, nem mellesleg szórakoztatóak is. Ha sikerül 11 másodperc alatt megtalálnod az IQ-tesztben az elrejtett számot, akkor kivételesen intelligens vagy.

A feladat a következő: a sok fordított 023-as között meg kell találnod az elrejtett, fordított 028-as számot. Nem bonyolult, viszont a számok megfordítása miatt nehezített a terep, időn belül csak azoknak sikerül kiszúrniuk a kakukktojást, akiknek 140 feletti az IQ-juk.

Az IQ-teszt megoldása

Ha sikerült időn belül megtalálnod a kakukktojást az azt jelenti, hogy valóságos zseni vagy, de ha 11 másodpercnél tovább próbálkoztál, akkor is szép eredmény, hogy kiszúrtad a 023-asok között megbúvó 028-ast.

Ha lejárt a 11 másodperc, és nem találtad meg a 028-ast, ne ess kétségbe. Lehet, hogy nem sasokat megszégyenítően éles a látásod, vagy egyszerűen csak nem vagy hozzászokva a képes feladványokhoz. Próbálkozz tovább, de ha úgy döntesz, hogy már csak a megoldás érdekel, akkor mutatjuk.

IQ-teszt: megtalálod a 028-ast a 023-asok között? Íme, a megoldás

Forrás: jagranjosh.com

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