Született nyomozó vagy? Akkor találd meg 15 másodperc alatt a gyanús utast ebben a repülős IQ-tesztben

Falod a krimiket? Imádod a részleteket? Képes vagy komplexen gondolkozni és nem kerüli el semmi a figyelmedet? Akkor most néhány perc erejéig tesztelheted a nyomozói képességeidet! A következő repteres IQ-teszt próbára teszi a szemedet és az eszedet!

Ez az izgalmas IQ-teszt segít eldönteni, hogy mennyire állnád meg a helyedet nyomozóként.

Forrás: 123RF

Nyaralós IQ-teszt az igazán bátor nyomozóknak

A következő csalafinta IQ-teszt során egy repülőtéri biztonsági szakember leszel, akinek egyetlen feladata van: találd meg a gyanús utast és tartóztasd le őt, még azelőtt, hogy bajt okozna a gépen! Készen állsz? Akkor mutatjuk a szabályokat!

Egy reptéren készült képet fogsz látni, amelyen három utast és a bőröndjeiket vizsgálhatod meg kellő alapossággal, de csak 15 másodperced van rá, hogy megtaláld a megoldást! Ebben a fejtörőben nem lesznek bonyolult kérdések, vagy titkos csapdák, a megoldáshoz csupán az ítélő- és megfigyelőképességedre lesz szükséged! Tudsz másodpercek alatt nehéz döntést hozni? Most kiderül!

Találd meg a gyanús alakot az Alaszkába tartó gép utasai között!

15 másodperced van rá, hogy megtaláld, melyik utas gyanús a gépen

Forrás: jagranjosh.com

Ha 15 másodperc alatt megtaláltad a választ, akkor gratulálunk! Hercule Poirot is elégedetten csettint a teljesítményed alapján. Ha nem sikerült kitalálnod, hogy ki lehet az imposztor, akkor sincs baj, ugyanis máris megmutatjuk, hogy mi a nyomozós IQ-teszt megoldása.

A leggyanúsabb utas ugyanis a középső hölgy! Miért? Mert a jéghideg Alaszkába tart a gép, ezért az utasok nagy része sapkát, vastag zoknit és csizmát pakolt magának az útra, míg a szőke hölgy táskájának tartalma inkább hasonlít egy balatoni kiruccanásra, mintsem egy hideg északi ország meglátogatására. Valószínűleg nem is foglalkozott vele, hogy hova tart a gép, csak menekül valami elől a gyanús hölgy. A munkádnak hála azonban a kihallgatóból nézheti végig a gép felszállását.

Ezek a tesztek is érdekelhetnek: