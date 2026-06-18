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fejtörő

Született nyomozó vagy? Akkor találd meg 15 másodperc alatt a gyanús utast ebben a repülős IQ-tesztben

fejtörő IQ-teszt nyomozás
Komáromi Bence
2026.06.18.
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Ideje próbára tenned a megfigyelőképességedet! A következő IQ-tesztből kiderül, hogy ha rajtad múlik egy repülőgép biztonsága, akkor képes vagy-e megmenteni több száz utas életét!

Falod a krimiket? Imádod a részleteket? Képes vagy komplexen gondolkozni és nem kerüli el semmi a figyelmedet? Akkor most néhány perc erejéig tesztelheted a nyomozói képességeidet! A következő repteres IQ-teszt próbára teszi a szemedet és az eszedet!

Ez az izgalmas IQ-teszt segít eldönteni, hogy mennyire állnád meg a helyedet nyomozóként
Ez az izgalmas IQ-teszt segít eldönteni, hogy mennyire állnád meg a helyedet nyomozóként.
Forrás: 123RF

Nyaralós IQ-teszt az igazán bátor nyomozóknak

A következő csalafinta IQ-teszt során egy repülőtéri biztonsági szakember leszel, akinek egyetlen feladata van: találd meg a gyanús utast és tartóztasd le őt, még azelőtt, hogy bajt okozna a gépen! Készen állsz? Akkor mutatjuk a szabályokat!

Egy reptéren készült képet fogsz látni, amelyen három utast és a bőröndjeiket vizsgálhatod meg kellő alapossággal, de csak 15 másodperced van rá, hogy megtaláld a megoldást! Ebben a fejtörőben nem lesznek bonyolult kérdések, vagy titkos csapdák, a megoldáshoz csupán az ítélő- és megfigyelőképességedre lesz szükséged! Tudsz másodpercek alatt nehéz döntést hozni? Most kiderül!

Találd meg a gyanús alakot az Alaszkába tartó gép utasai között!

15 másodperced van rá, hogy megtaláld, melyik utas gyanús a gépen
15 másodperced van rá, hogy megtaláld, melyik utas gyanús a gépen
Forrás:  jagranjosh.com

Ha 15 másodperc alatt megtaláltad a választ, akkor gratulálunk! Hercule Poirot is elégedetten csettint a teljesítményed alapján. Ha nem sikerült kitalálnod, hogy ki lehet az imposztor, akkor sincs baj, ugyanis máris megmutatjuk, hogy mi a nyomozós IQ-teszt megoldása.

A leggyanúsabb utas ugyanis a középső hölgy! Miért? Mert a jéghideg Alaszkába tart a gép, ezért az utasok nagy része sapkát, vastag zoknit és csizmát pakolt magának az útra, míg a szőke hölgy táskájának tartalma inkább hasonlít egy balatoni kiruccanásra, mintsem egy hideg északi ország meglátogatására. Valószínűleg nem is foglalkozott vele, hogy hova tart a gép, csak menekül valami elől a gyanús hölgy. A munkádnak hála azonban a kihallgatóból nézheti végig a gép felszállását.

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