Elhomályosította a látásod a méhcsípés vagy kiszúrod a megoldást? Ezt az IQ-tesztet csak az igazi zsenik tudják megoldani

A méhecskék nemcsak beporozzák a virágokat és mézet készítenek nekünk, hanem még cukik is. De vajon fel tudod idézni a pontos alakját egy méhnek? Az IQ-tesztünkben most tesztelheted, hogy mennyire pontosak a megfigyelőképességeid.
IQ-teszt méhecskekedvelőknek – Miért van szükségünk a méhekre?
Minden szárnyas, zümmögő lénytől félsz vagy felismered, hogy melyek azok a rovarok, amelyek a természet számára hasznosak és az embereknek sem ártanak? Ez utóbbira a legjobb példa a méh. Manapság már rengeteg méhmentő szervezet létezik, hiszen a virágok beporzása sarkalatos pontja az élelmiszerellátásnak – ezt pedig az igen serény méhecskéknek köszönhetjük.
Mindez nem elég? Hallottál már az apiterápiás kezelésről? Merthogy nem csak a természettel és az élelmiszerellátással kapcsolatban lehetünk hálásak ezeknek a cuki lényeknek – méhészeti termékeket már az ókorban is használtak gyógyászati célokra. Méz? Propolisz? Méhméreg? Ezek mind-mind segíthetnek bizonyos tünetek legyőzésében. Kivéve, persze, ha allergiás vagy a méhcsípésre – ebben az esetben inkább konzultálj az orvosoddal, mielőtt bármi méhészeti terméket kipróbálnál!
Ha viszont te nem tartozol az allergiások csoportjába, és élőben is szívesen végignéznéd a méhek munkáját, akkor látogass el a legszebb tavaszi virágos mezőkre, és hallgasd az állatok nyugtató zümmügését, ahogy beporozzák a szebbnél szebb virágokat. Hogy megfelelően ráhangolódj erre, hoztunk nektek egy méhecskés IQ-tesztet, hiszen nem csak a virágok várnak beporzásra, hanem az agytekervényeid is – bár ebben az esetben a beporzás inkább egy kis beolajozást jelent.
A zsenik képrejtvénye: melyik a méhecske igazi árnya?
Mindig kell egy kis tuningolás az agynak, és ez a feladvány biztosan megteszi a hatását! Találd meg a képen látható méhecske pontos árnyát! Ha 10 másodperc alatt sikerül megtalálnod a megoldást, akkor hivatalosan is a zsenik közé tartozol!
Nézd meg jól az árnyakat, és vedd elő a megfigyelőképességed! Nem ér csalni!
Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda?
IQ-teszt megoldása
Hiába néz ki könnyűnek, lehet, hogy épp ez az a rejtvény, ami feladta a leckét neked! Ha jól megnézted a képet, akkor rájöhettél, hogy a harmadik árnyék a méhecske valódi mása, hiszen figyelembe kellett venni a lábait és a szárnyait is.
Képrejtvény a gyors gondolkodásért
Ha ez most nem jött össze 10 másodperc alatt, akkor sem kell búsulnod! Trenírozd az agyad hasonló fejtörőkkel, és hidd el, a rendszeres „edzés” megteszi a hatását!
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