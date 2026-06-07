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2026. jún. 7., vasárnap Róbert

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agytorna

Elhomályosította a látásod a méhcsípés vagy kiszúrod a megoldást? Ezt az IQ-tesztet csak az igazi zsenik tudják megoldani

agytorna IQ-teszt képrejtvény
A napi agytornák pont olyan fontosak az embereknek, mint a méhek a természetnek. Most örülhetsz, mert a kettőt ötvözzük! Találd meg 10 másodperc alatt a méhecske árnyát, és hivatalosan is a zsenik közé fogunk sorolni! De jól vigyázz, mert nem is olyan könnyű ez a képrejtvény, mint gondolnád…
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A méhecskék nemcsak beporozzák a virágokat és mézet készítenek nekünk, hanem még cukik is. De vajon fel tudod idézni a pontos alakját egy méhnek? Az IQ-tesztünkben most tesztelheted, hogy mennyire pontosak a megfigyelőképességeid.

IQ-teszt – méh
A méh nagyon fontos a természet számára – de most az IQ-tesztben is főszereplőként tűnik fel.
Forrás: Shutterstock

IQ-teszt méhecskekedvelőknek – Miért van szükségünk a méhekre?

Minden szárnyas, zümmögő lénytől félsz vagy felismered, hogy melyek azok a rovarok, amelyek a természet számára hasznosak és az embereknek sem ártanak? Ez utóbbira a legjobb példa a méh. Manapság már rengeteg méhmentő szervezet létezik, hiszen a virágok beporzása sarkalatos pontja az élelmiszerellátásnak – ezt pedig az igen serény méhecskéknek köszönhetjük.

Mindez nem elég? Hallottál már az apiterápiás kezelésről? Merthogy nem csak a természettel és az élelmiszerellátással kapcsolatban lehetünk hálásak ezeknek a cuki lényeknek – méhészeti termékeket már az ókorban is használtak gyógyászati célokra. Méz? Propolisz? Méhméreg? Ezek mind-mind segíthetnek bizonyos tünetek legyőzésében. Kivéve, persze, ha allergiás vagy a méhcsípésre – ebben az esetben inkább konzultálj az orvosoddal, mielőtt bármi méhészeti terméket kipróbálnál!

Ha viszont te nem tartozol az allergiások csoportjába, és élőben is szívesen végignéznéd a méhek munkáját, akkor látogass el a legszebb tavaszi virágos mezőkre, és hallgasd az állatok nyugtató zümmügését, ahogy beporozzák a szebbnél szebb virágokat. Hogy megfelelően ráhangolódj erre, hoztunk nektek egy méhecskés IQ-tesztet, hiszen nem csak a virágok várnak beporzásra, hanem az agytekervényeid is – bár ebben az esetben a beporzás inkább egy kis beolajozást jelent.

A zsenik képrejtvénye: melyik a méhecske igazi árnya?

Mindig kell egy kis tuningolás az agynak, és ez a feladvány biztosan megteszi a hatását! Találd meg a képen látható méhecske pontos árnyát! Ha 10 másodperc alatt sikerül megtalálnod a megoldást, akkor hivatalosan is a zsenik közé tartozol!

Nézd meg jól az árnyakat, és vedd elő a megfigyelőképességed! Nem ér csalni!

méhecskés IQ-teszt
Melyik a méhecske valódi árnyéka?
Forrás: brightside/jagranjosh.com

Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda?

IQ-teszt megoldása

Hiába néz ki könnyűnek, lehet, hogy épp ez az a rejtvény, ami feladta a leckét neked! Ha jól megnézted a képet, akkor rájöhettél, hogy a harmadik árnyék a méhecske valódi mása, hiszen figyelembe kellett venni a lábait és a szárnyait is.

IQ-teszt megoldása
A harmadik árnyképet választottad? Helyesen tetted!
Forrás: brightside/jagranjosh.com

Képrejtvény a gyors gondolkodásért

Ha ez most nem jött össze 10 másodperc alatt, akkor sem kell búsulnod! Trenírozd az agyad hasonló fejtörőkkel, és hidd el, a rendszeres „edzés” megteszi a hatását!

Ha még több IQ-tesztre vágynál, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!

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