Megtalálod a képen a cicát? Ezt az IQ-tesztet csak a kvantumlátásúak tudják megoldani

Te is imádod a cicákat? Akkor ne hagyd, hogy elvesszen a kiskedvenced! Ha kell, tűvé tesszük érte a várost, és még egy IQ-tesztet is megoldunk érte!
IQ-teszt a kiscica megmentéséért
Kutyás vagy macskás vagy? Tudod mit? Nem számít a válasz, hiszen egy bajba jutott kisállaton mindenki segítene (feltéve, ha az illetőnek van szíve)! Jóllehet, mi imádjuk ezeket a fenséges teremtményeket, attól még minden macskagazdi pontosan tudja, hogy nekik valójában nincs szükségük ránk. Sőt, néha ki nem állhatnak minket – ez pedig egyértelműen látszik a gonoszan ránk néző tekintetükből. Ha pedig odamennél hozzájuk, hogy magadhoz öleld a cuki kis testüket, akkor számíts jó sok vérre, karomra, nyávogásra és bőrszakadásra!
De mindez nem számít! Sőt, az sem számít, hogy vannak betegségek, melyeket a kisállatainktól kaphatunk el, vagy hogy egyes tanulmányok szerint a macskatartás árt a mentális egészségünknek. A kiscicánk akkor a kiscicánk marad! Aki mindig olyan menő és gengszter lesz, mint ennek macskás dalnak a főszereplője:
Hol bujkál a cica?
De vissza az IQ-teszthez! Most nemcsak te lehetsz egy macska segítségére, hanem ő is a tidére! Hogy miért? Szoktál fejtörőket megoldani? Be vannak olajozva az agytekervényeid? Ha a válasz a többé-kevésbéből inkább a kevésbé felé hajlik, akkor no para, mindig el lehet kezdeni az agytornát! Hiszen nem csak fizikai edzésre van szüksége az embernek!
Most az a feladatod, hogy megtaláld az eltévelyedett kiscicát az utcaképen. Ha igazán zseni vagy és kvantumlátásod is van, akkor 5 másodperc alatt megtalálod az állatkát! Jól nézd meg a képet! Felkészültél? Ne csalj!
Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda?
IQ-teszt megoldása
Ez a feladvány nem is olyan könnyű, mint elsőre hitted volna, ugye? A vörös kiscica a sárga ház tetején bújt meg. Most már látod?
Agytorna + kiscica – Mi kell még?
Ez a képrejtvény nem egyszerűen agytorna, a dopamintermelésben is segít, hiszen egy cuki macskáról van szó! De cica ide, cica oda, a lényeg mégiscsak az, hogy napi egy IQ-teszttel úgy kigyúrhatod az agyadat, mint Schwarzenegger a testét!
