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Rablóból lesz a legjobb pandúr? A nyomozós IQ-tesztünkből kiderül

fejtörő IQ-teszt feladvány nyomozás
Komáromi Bence
2026.06.19.
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Tudsz egy tolvaj fejével gondolkodni? Esetleg te is filózgattál már a tökéletes betörés szakmai részletein? Akkor ideje, hogy csatlakozz a bűnüldőző csapathoz egy nyomozós IQ-teszt idejére!

Ha A nagy pénzrablás című sorozat óta azon jár az eszed, hogyan lehetne megúszni egy betörést, vagy te mit csinálnál máshogy, mint a fekete öves bűnözők, akkor ezt az IQ-tesztet neked találták ki! A következő fejtörőnkben ugyanis egy kezdő betörőt kell lebuktatnod! Most kiderül, hogy rablóból lesz-e a legjobb pandúr.

Nyomozós IQ-teszt a született bűnüldözőknek
Nyomozós IQ-teszt a született bűnüldözőknek
Forrás: Moment RF

IQ-teszt: te megtalálod a gyerekek között a tolvajt?

Ma egy olyan feladványt hoztunk neked, amely kezdetben egyszerűnek tűnhet, de valójában nagyon is próbára teszi az agytekervényeidet. Nincsenek benne átverések, vagy becsapós kérdések, csupán a megfigyelőképességedre és a logikai tudásodra lesz szükséged. Három jó barátot fogsz látni a képen, akik együtt töltik a délutánjukat a parkban. A hátuk mögött nem messze egy pékség látható, amelyet néhány perccel korábban rabolt ki az egyik gyerek. De vajon el tudod-e dönteni, hogy melyikük a ludas? A feladványra 15 másodperced lesz! Jól nézd meg a képet és dönts! Egy bűntény feltárása múlhat rajta!

15 másodperced van eldönteni, hogy melyik gyerek rabolta ki a pékséget
15 másodperced van eldönteni, hogy melyik gyerek rabolta ki a pékséget
Forrás:  jagranjosh.com

A megoldás egyszerűbb, mint hinnéd

Több gyanús dolog is feltűnhetett a képen. A balszélső fiú szája szélén egy kis csoki látható, a középső gyermek pedig furcsán takargatja a pólóját a hasánál. De az igazi bűnös nem más, mint a jobbszélső fiú. Miért? Mert csupa morzsa és liszt a haja. Ez pedig nem kerülhetett rá máshogy, mintha úgy, hogy titokban betört a pékségbe és miközben körbejárta az üzlet vendégektől elzárt területét, és észre sem vette, hogy bekoszolta a haját. Ezzel azonban egyértelművé tette, hogy ő felelős a pékség kirablásáért.

Te is rájöttél a megoldásra 15 másodperc alatt? Akkor gratulálunk, egy nyomozó veszett el benned. Ha nem sikerült, akkor se csüggedj, minél több képes rejtvénnyel találkozol, annál jobban fognak menni ezek a feladatok!

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