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képrejtvény

Csak a sasszemű zsenik találják meg az elrejtett medvét ebben az IQ-tesztben

képrejtvény IQ-teszt fejtörő
Komáromi Bence
2026.06.22.
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Az emberek 95%-a képtelen megoldani 30 másodperc alatt ezt a trükkös optikai illúziót. Te a zsenik 5%-ába tartozol? Ebből az IQ-tesztből kiderül!

Tedd próbára az elmédet és a szemedet. Egyetlen kép, egyetlen feladat, de számtalan részlet és nehezítő körülmény. Te képes vagy komplexen gondolkodni és átlátni a káoszt? Akkor a következő IQ-tesztnek neked találták ki! Ez az optikai illúzió kifog az emberek nagy részén, de ha te egy valódi sasszemű zseni vagy, akkor képes leszel időben megoldani a rejtvényt!

A játékos IQ-tesztek próbára teszik az elmét és szórakoztató kikapcsolódást is nyújtanak
A játékos IQ-tesztek próbára teszik az elmét és szórakoztató kikapcsolódást is nyújtanak
Forrás: Shutterstock

Trükkös IQ-teszt a fürkésző tekintetű zseniknek

Egy nehéz képrejtvényt hoztunk ma neked, amely megoldásához nem elég a lexikális tudás, ide valódi dobozon kívüli gondolkodás szükséges. Nem véletlen, hogy az emberek 95%-a nem tudja megoldani a feladatot. Ha te képes vagy 30 másodperc alatt megtalálni a vadászra leselkedő vadállatot, akkor igazán különleges tudással rendelkezel! Készen állsz rá, hogy levadássz egy medvét? Akkor mutatjuk a feladványt. Semmi mást nem kell tenned, mint időben észrevenni a rejtőzködő fenevadat, aki egy vadászra feni éppen a fogát.

Egy ijesztő medve rejtőzködik a vadonban, találd meg őt 30 másodperc alatt!
Egy ijesztő medve rejtőzködik a vadonban, találd meg őt 30 másodperc alatt!
Forrás: jagranjosh.com

Megoldás

Nem véletlen, hogy sokan képtelenek felfedezni a képen elrejtett mackót, ugyanis a megoldáshoz minden irányból szemügyre kell venni a képet. Jól olvastad! Néha perspektívát kell váltani ahhoz, hogy megláthasd a megoldást. Jelen esetben a feje tetejére kell állítanod a dolgokat!

A vadász mögött egyből felbukkan egy nagy barna medve, aki csak arra vár, hogy lecsaphasson áldozatára
A vadász mögött egyből felbukkan egy nagy barna medve, aki csak arra vár, hogy lecsaphasson áldozatára
Forrás: jagranjosh.com

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